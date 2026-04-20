Llega un gigante italiano al país: abre su primer local frente a su mayor competidor

El mapa del consumo en Argentina comienza a mostrar señales de una profunda transformación con el desembarco de nombres de peso internacional. En esta oportunidad, el sector de la moda y la lencería celebra la llegada de un gigante europeo que busca conquistar el mercado local. Se trata de Intimissimi, la reconocida marca italiana que ya tiene fecha y lugar confirmados para su debut oficial en el país, consolidando un fenómeno de aperturas que no se veía hace años en los principales centros comerciales de Buenos Aires.

Este movimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ola de inversiones extranjeras que están apostando nuevamente por el público argentino. En un contexto donde la oferta se diversifica, la llegada de capitales y firmas globales marca un punto de inflexión en el retail. La estrategia de estas compañías apunta a capitalizar un segmento que busca calidad y diseño internacional, aprovechando las nuevas condiciones para la importación y el desarrollo de negocios en el territorio nacional.

Cuándo abre y dónde estará el local de Intimissimi

La firma italiana, nacida en 1996 y parte del prestigioso grupo Oniverse, pondrá un pie en la Argentina el próximo mes de junio. El escenario elegido para este hito es el shopping Alto Palermo, uno de los puntos neurálgicos del consumo de moda en la Ciudad de Buenos Aires. El local contará con una superficie de aproximadamente 85 metros cuadrados y tendrá una ubicación estratégica: estará situado a muy pocos metros de la tienda insignia de Victoria’s Secret, lo que anticipa una competencia directa y de alto nivel en el rubro de la ropa interior y la lencería fina.

La operación en el país estará bajo el ala de Leuru Group, una empresa con más de medio siglo de experiencia en la región que ya gestiona marcas de renombre como Levi’s, Lacoste y Bimba y Lola. Este respaldo garantiza una estructura logística y comercial sólida para una marca que cuenta con más de 1.700 tiendas en 54 países. El desembarco de Intimissimi es solo una parte de la ambiciosa expansión de Leuru, que recientemente también sumó a su cartera a la marca francesa Sandro, con presencia en Alcorta Shopping, y planea la llegada de Maje en el corto plazo.

El regreso de los gigantes internacionales

El arribo de la lencería italiana se integra a una tendencia mayor que está revitalizando las vidrieras locales. Tras un largo período de ausencia o retracción, marcas emblemáticas confirmaron planes de inversión millonarios. Un ejemplo claro es el del grupo danés Bestseller, que proyecta desembolsar 50 millones de dólares para abrir 40 locales en el próximo lustro, trayendo al país etiquetas como Jack & Jones y Only. Asimismo, la española Mango prepara su regreso tras 20 años de ausencia, con un plan que contempla cinco tiendas físicas y una fuerte plataforma de ventas digitales.

A esta lista se suma la británica Superdry, que eligió a la Argentina como un eje central para su reconversión global con una inversión similar a la de Bestseller. En el horizonte cercano también aparecen nombres como H&M, que se encuentra en etapas de negociación para ingresar al mercado, y la brasileña Farm Rio, que ya inició su camino en Buenos Aires. Este renovado interés de las marcas globales no solo amplía las opciones para los consumidores, sino que genera un efecto dinamizador en el empleo y en la competitividad de los centros comerciales, que vuelven a lucir carteles de marcas líderes en sus pasillos principales.