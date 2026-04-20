El plan de Mindlin para financiar la construcción de una mega planta de fertilizantes

El líder de Pampa Energ+ia busca cerrar préstamos con organismos multilaterales para un proyecto que apunta a liderar el abastecimiento local de úrea

A través de su subsidiaria Fertil Pampa, el holding que dirige Marcelo Mindlin recibirá un millonario préstamo de un organismo financiero internacional para construir una planta de fertilizantes en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

El acuerdo, que se da en un contexto de alta volatilidad para los precios internacionales de los insumos agrícolas, le permitirá a la subsidiaria de Pampa Energía acelerar su estrategia de integración vertical.

En este contexto, Fertil Pampa S.A.U., el vehículo corporativo creado para ese proceso, está negociando obtener una línea crediticia de parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Al menos así surge de analizar un informe publicado en la página web del organismo crediticio del Banco Mundial en donde se asegura que "la IFC (por sus siglas en inglés), está considerando otorgar un préstamo para apoyar a Fertil Pampa SAU, una subsidiaria de propiedad total de Pampa Energía SA, para la construcción y operación de una nueva planta de fertilizantes de urea granulada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina".

Las bases del proyecto

La planta estará ubicada en un terreno de aproximadamente 80 hectáreas, adyacente a las instalaciones de generación de energía de Pampa en esa zona.

Según la nota, "se beneficiará de su proximidad a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de exportación de aguas profundas, lo que permitirá tanto la distribución nacional como las exportaciones internacionales".

El proyecto comprende la construcción de una planta de producción de amoníaco y dióxido de carbono, que suministrará materias primas clave para la fabricación de urea.

También incluye dos trenes de producción de urea paralelos, cada uno con su propia unidad de granulación, con una capacidad de producción combinada de aproximadamente 6.000 toneladas métricas por día (TMPD).

Habrá además servicios auxiliares que incluyen:

Instalaciones de tratamiento de agua de mar y sistemas para aire comprimido, vapor y nitrógeno

Un tanque de almacenamiento de amoníaco e infraestructura logística para el despacho de urea por camión

Infraestructura para el envío de amoníaco y urea por barco

De acuerdo al informe de la CIF, la instalación incluirá una línea de producción de amoníaco y dióxido de carbono que alimentará dos líneas de producción de urea.

"Se espera que el proyecto dependa de gas natural suministrado a través de un gasoducto exclusivo; electricidad suministrada a través de la conexión al Sistema Interconectado Nacional (SADI) de Argentina; agua de mar desalinizada para las operaciones de la planta y logística marítima a través de un muelle", se detalla en el documento.

Para dar soporte a estos requisitos, el proyecto incluirá además la construcción de un gasoducto que conecte la planta a la red de gas existente; el desarrollo de una nueva subestación transformadora (ET PEUREA) y la conexión a la red del SADI.

A esta infraestructura se le suma un viaducto sobre el estuario de Bahía Blanca para conectar la planta con el muelle y una tubería de suministro de agua para interactuar con las instalaciones de bombeo de agua de mar de la central termoeléctrica Piedra Buena con el emplazamiento del proyecto.

Plazos operativos

La construcción se llevará a cabo mediante un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y se estima que durará hasta cuatro años.

Se prevé que la fase operativa se extienda durante unos 30 años, con paradas programadas para mantenimiento aproximadamente cada cuatro años y se espera que el proyecto genere alrededor de 3.500 puestos de trabajo durante la construcción y entre 250 y 300 empleos permanentes durante la operación.

"Actualmente se están elaborando estudios ambientales y sociales para evaluar y gestionar los posibles riesgos e impactos asociados al proyecto, incluyendo aquellos relacionados con las emisiones atmosféricas, el uso del agua, la gestión de materiales peligrosos, el transporte y la salud y seguridad de la comunidad", detalla el informe de la CFI.

También se aclara que el proyecto está sujeto a la aprobación interna de la compañía y a una revisión posterior por parte de las autoridades reguladoras y ambientales del gobierno nacional.

"La preparación y divulgación de esta descripción del proyecto no debe interpretarse como una indicación de que la IFC haya concluido su revisión de la posible inversión. Una vez finalizada la revisión ambiental y social, se elaborará un Resumen de la Revisión Ambiental y Social (ESRS, por sus siglas en inglés) que se publicará en el sitio web de la IFC", advierte el organismo financiero internacional.

Millonaria inversión

Más allá del aporte o no de la CFI, Pampa Energía se encuentra enfocada en levantar esta planta de escala mundial en el Puerto de Bahía Blanca.

El proyecto demanda una inversión total estimada en u$s1.500 millones, por lo cual el grupo también solicitó ayuda financiera a otro ente crediticio extranjero como es el BID Invest.

En este caso, la ayuda financiera sería de u$s300 millones, sumado a la movilización de otros u$s1.200 millones a través de créditos sindicados y paralelos con un plazo de repago de hasta nueve años.

La apuesta del grupo que lidera Mindlin no es casual si se tiene en cuenta que la Argentina importa actualmente cerca del 80% de los fertilizantes nitrogenados que consume.

Con la escalada de conflictos en Medio Oriente y las disrupciones logísticas en el Estrecho de Ormuz, el costo de la urea —insumo crítico para el maíz y el trigo— se ha convertido en un dolor de cabeza para la balanza comercial y para los productores locales.

La competencia

En este negocio, Fertil Pampa competirá directamente con Profertil, aunque el escenario actual es de "competencia constructiva" debido a que el mercado argentino hoy no logra autoabastecerse.

Hasta hace muy poco, Profertil era una sociedad entre YPF y la canadiense Nutrien. Sin embargo, en diciembre de 2025 se completó un cambio de mando histórico con el ingreso de Adecoagro (liderada por Mariano Bosch) como el dueño del 90% de las acciones de la empresa, mientras que el 10% restante está en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Esto pone frente a frente a dos gigantes locales del agro y la energía como son Mindlin (Pampa) y Bosch (Adecoagro).

Los proyectos a gran escala de las compañías que ambos dirigen podrían convertir a Argentina en un exportador neto de urea ya que Profertil evalúa reflotar y ejecutar la ampliación del complejo actual (proyecto de u$s2.000 millones) para duplicar su capacidad instalada.

En el caso de Fértil Pampa, una vez que su planta se encuentre operativa, es probable que permita un ahorro de divisas estimado en u$s1.000 millones por año a partir de la sustitución de importaciones.

También podrá transformar el excedente de gas natural de Vaca Muerta (donde Pampa es un jugador clave) en un producto industrial que multiplica por cuatro el valor de la molécula original.

Del mismo modo, podrá abastecer el mercado interno y generar excedentes para Brasil y el resto de la región.

Cronograma financiero

Por su magnitud, el proyecto fue calificado como "Categoría A" (máximo impacto) por el BID Invest, lo que obliga a la empresa a cumplir con los estándares más rigurosos en materia de gestión de efluentes, emisiones y seguridad industrial en la ría bahiense.

Aunque Pampa Energía aún mantiene la cautela sobre la "decisión final de inversión" (FID), el cronograma financiero ya tiene hitos marcados.

Se espera que el Directorio Ejecutivo del BID trate la aprobación definitiva del crédito hacia fines de este 2026.

De confirmarse el financiamiento, la obra se convertirá en uno de los mayores desarrollos industriales del país en la década, consolidando a Bahía Blanca como el hub petroquímico y de fertilizantes más importante del Cono Sur, compitiendo directamente en el tablero regional con la capacidad instalada de Profertil.

Actualmente, Fertil Pampa S.A.U. se dedica específicamente a liderar la construcción de esta planta, pero también opera en la industrialización de gas con el objetivo de transformar el excedente de Vaca Muerta en fertilizantes nitrogenados.

Por eso para Mindlin, Fertil Pampa representa un paso clave en su estrategia de integración, pasando de la extracción de gas a la generación de un producto con alto valor agregado para la cadena agroindustrial.