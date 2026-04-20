Adcap acompaña la representación argentina en la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia

La firma financiera acompaña al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en uno de los encuentros artísticos más relevantes del mundo

Adcap Grupo Financiero anunció que reafirma su compromiso con la cultura, la memoria y la proyección internacional de la Argentina al acompañar al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en una agenda estratégica que incluye su programa aniversario y la participación argentina en la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia, uno de los encuentros artísticos más relevantes del mundo.

En el marco de esta edición internacional, Adcap participa como patrocinador institucional de la muestra "Darkness Visible: The Long Shadow of DictatorshipË®, presentada por el Museo Moderno en Venecia. La exhibición propone una reflexión profunda sobre la memoria histórica, el valor de la democracia y el rol del arte como herramienta de conciencia social.

La muestra reúne artistas que respondieron a la dictadura mediante la denuncia y la crítica, otros que representaron el pasaje hacia la democracia y obras contemporáneas que continúan interrogando las violencias actuales, en especial aquellas que afectan a mujeres y comunidades LGBTQ+. La selección surge de un largo proceso curatorial y reafirma el compromiso del Museo Moderno con la historia y su permanente vigencia en el presente.

"La presencia argentina en la Bienal de Venecia representa una oportunidad estratégica para proyectar al país en la escena cultural global, promover el talento de sus artistas y fortalecer el vínculo entre instituciones públicas y privadas comprometidas con el desarrollo", señalaron desde la empresa.

Adcap acompaña al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en la Bienal de Venecia

"El arte es una forma de coenctar, una forma de inclusión"

Para Adcap, "acompañar este tipo de iniciativas forma parte de una visión institucional que entiende a la cultura como motor de crecimiento, identidad y construcción de futuro".

"El arte es una forma de conectar, es una forma de inclusión y democratizar una sociedad y es un orgullo poder participar y ser sponsors del Museo ModernoË®, señaló Javier Timerman, Managing Partner de Adcap.

Además de su presencia internacional, la compañía acompaña con su patrimonio al Museo Moderno, que celebró su 70 aniversario con el lanzamiento de su Programa Anual 2026 "Habitando el futuroË®, integrado por más de diez exposiciones en su sede de Av. San Juan 350, en la ciudad de Buenos Aires.

Dentro de ese programa, Adcap patrocina una de las muestras centrales, "Naturaleza ArquitectaË®, curada por Patricio Orellana junto a Victoria Noorthoorn. La exposición reúne artistas y arquitectos nacionales e internacionales en torno a una mirada innovadora sobre la relación entre naturaleza, diseño y territorio, con un fuerte eje en la sustentabilidad.

Asimismo, Adcap acompaña la exposición "Moderno y MetaModerno: Edición 70 AniversarioË®, dedicada a la colección pública de arte moderno y contemporáneo más importante del país, compuesta por más de 8.000 obras y piezas de diseño gráfico e industrial. Curada por Victoria Noorthoorn junto a los equipos de Curaduría, Patrimonio y Conservación, la muestra propone un recorrido por la historia del arte argentino en diálogo con nuevas producciones contemporáneas.

Con estas iniciativas, Adcap consolida su posicionamiento como actor institucional que trasciende el ámbito financiero, impulsando proyectos que generan valor social, fortalecen la presencia argentina en el mundo y contribuyen activamente al desarrollo cultural del país.

Una firma con 15 años de trayectoria en el mercado de capitales

Adcap Grupo Financiero cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado de capitales y un equipo de más de 200 profesionales en la región, con presencia en Argentina y Uruguay, donde opera a través de Adcap Uruguay.

La firma impulsa el desarrollo financiero de personas, empresas e instituciones, ofreciendo soluciones integrales de asesoramiento, inversión y gestión de activos con una perspectiva global y un enfoque personalizado.

A través de sus distintas unidades -Adcap Securities, Adcap Asset Management y Api Broker- el grupo combina su experiencia en mercados de capitales y análisis macroeconómico con los más altos estándares de calidad.

Adcap se posiciona hoy como uno de los asset management más relevantes del mercado local.