Las empresas negaron relaciones actuales con compañías estatales y calificaron como "falacia mal intencionada" las acusaciones de la firma DEME

En medio de la creciente tensión por la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), las compañías Jan De Nul y Servimagnus emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron versiones que sugerían la participación de capitales chinos en su propuesta.

Las empresas aseguraron que actualmente no mantienen relación comercial ni contractual con compañías controladas o participadas por ningún Estado soberano, y remarcaron que cualquier afirmación en ese sentido "carece de sustento fáctico".

El pronunciamiento surge luego de declaraciones atribuidas a representantes de DEME en el diario La Nación, en las que se sostenía que la licitación "esconde la participación de capitales y socios chinos". Frente a esto, Jan De Nul y Servimagnus calificaron esa afirmación como una "falacia mal intencionada que busca entorpecer el normal desarrollo del proceso".

Antecedentes y relaciones en el sector

En el mismo comunicado, las empresas reconocieron que en el pasado existieron esquemas de cooperación con otras compañías del sector, tanto locales como internacionales, algo que definieron como habitual en este tipo de proyectos.

En ese sentido, indicaron que hasta 2020 Servimagnus trabajó junto a Shanghai Dredging Company en distintos proyectos de dragado en la Argentina, aunque aclararon que actualmente no existe ningún vínculo vigente.

Además, recordaron que en procesos licitatorios anteriores distintas empresas del sector participaron en conjunto, incluyendo a la propia DEME con firmas de origen chino en otros mercados internacionales.

Cómo será la operación en la licitación

Respecto de la actual licitación de la VNT, Jan De Nul y Servimagnus señalaron que su propuesta contempla la ejecución de los trabajos exclusivamente con dragas propias del grupo Jan De Nul, en línea con lo establecido en el pliego técnico.

Según explicaron, esto garantiza que las tareas de dragado y balizamiento se realicen con equipamiento propio, cumpliendo con los requisitos exigidos por el proceso licitatorio.

En el tramo final del comunicado, las empresas cuestionaron las interpretaciones vinculadas a supuestas implicancias geopolíticas o de seguridad nacional, al considerar que esas versiones "solo contribuyen a generar desinformación y confusión en la opinión pública".

El cruce entre compañías refleja el nivel de disputa que rodea a una licitación considerada estratégica para el país, en la que se pone en juego el control de una de las principales vías de comercio exterior de la Argentina.