La revancha del microcentro: el Distrito IA ya tiene zona delimitada y beneficios confirmados

Se acelera la reconversión de la City con un plan que incluye exenciones impositivas y un "sandbox" regulatorio para startups y empresas tecnologicas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido dar un paso firme hacia la vanguardia tecnológica con la presentación de su Plan Estratégico de Inteligencia Artificial (IA).

Bajo la premisa de simplificar la vida del ciudadano y optimizar los recursos públicos, la gestión de Jorge Macri busca posicionar a la Capital Federal como un hub de innovación regional.

Este plan no es solo una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta con pilares claros que buscan integrar la IA en el ADN de la administración porteña.

Por lo menos así surge de analizar la Resolución N.º 58 de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad del pasado 16 de abril.

La norma explica que "la Inteligencia Artificial (IA) constituye una tecnología estratégica capaz de transformar la gestión pública, optimizar la eficiencia administrativa, mejorar la prestación de servicios al ciudadano y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia".

En sus considerandos, también asegura que la Ciudad ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas de innovación y transformación digital orientadas a mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la relación con la ciudadanía y modernizar la gestión pública mediante el uso de tecnologías emergentes.

Se recuerda que el Decreto 97/26 estableció que las áreas y organismos del gobierno porteño deberán potenciar y asegurar la implementación de soluciones de IA en la gestión gubernamental y en la interacción con la ciudadanía.

Los objetivos del plan estratégico de IA porteño

"En tal sentido, resulta necesario establecer un marco estratégico que oriente, potencie y asegure la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial en la gestión gubernamental y en la interacción del Estado con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad del servicio público y la productividad de la administración", añade el documento.

Es decir, se explican los objetivos del "Plan Estratégico de Inteligencia Artificial en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" orientado a fortalecer la gobernanza institucional de la IA, impulsar la investigación y la innovación, promover la implementación de soluciones con impacto medible en los servicios públicos y fomentar el desarrollo del ecosistema productivo y tecnológico de la Ciudad.

La estrategia se asienta sobre cuatro ejes fundamentales diseñados para garantizar una implementación ética y eficiente:

1) Gobernanza y Ética: Creación de un marco regulatorio que asegure el uso responsable de los datos y la transparencia en los algoritmos.

2) Infraestructura y Datos: Modernización de los centros de cómputo y unificación de las bases de datos para que la IA tenga "materia prima" de calidad.

3) Talento Humano: Capacitación intensiva para los empleados públicos y programas de fomento para el sector privado y emprendedor.

4) Servicios al Ciudadano: Aplicación directa de soluciones tecnológicas para resolver problemas cotidianos de los vecinos.

El objetivo final es que la tecnología sea invisible pero omnipresente, mejorando la eficiencia en áreas críticas y usando elementos que, en algunos casos, ya se encuentran disponibles.

Cómo será la implementación de IA en servicios públicos

Un ejemplo es el Boti 2.0, el chatbot de la Ciudad que evolucionará hacia una IA generativa mucho más sofisticada, capaz de resolver trámites complejos, ofrecer turnos médicos personalizados y predecir consultas frecuentes.

Habrá además un refuerzo del sistema de videovigilancia con análisis predictivo para identificar situaciones de riesgo en tiempo real y optimizar el despliegue policial.

Las medidas también abarcan al tránsito y a la movilidad mediante el uso de algoritmos que analizan el flujo vehicular para ajustar semáforos de manera dinámica, reduciendo los tiempos de traslado y la emisión de gases contaminantes.

Para salud pública se contemplan herramientas de soporte de decisiones clínicas para médicos en hospitales públicos, permitiendo diagnósticos más rápidos mediante el análisis de imágenes y antecedentes.

Se desarrollará también el llamado "Sandbox" regulatorio, un laboratorio que permitirá que empresas y startups puedan testear sus desarrollos de IA en un entorno controlado por la Ciudad antes de lanzarlos al mercado masivo.

Otra medida en el mismo sentido es la creación de un Board de Inteligencia Artificial, una especie de consejo consultivo con líderes de la industria, la academia y expertos técnicos para validar los lineamientos estratégicos y asegurar una regulación ágil.

Con este plan, la Ciudad busca no solo modernizar su burocracia, sino también atraer inversiones en un sector que moverá miles de millones de dólares en la economía global durante la próxima década.

En el anexo de la resolución oficial se asegura que la IA "representa una oportunidad estratégica para fortalecer la capacidad del Estado, mejorar los servicios públicos y potenciar el desarrollo económico de la Ciudad".

El Microcentro se transformará en el Distrito IA porteño

Se explica que el plan establece una base sólida, responsable y realista para su adopción y que el desafío que plantea la IA trasciende lo tecnológico y se inscribe en el plano institucional, "por lo que requiere consolidar marcos normativos claros, desarrollar capacidades organizacionales y profesionales, y generar condiciones de confianza pública".

En el mismo sentido, se pondrá en marcha un plan para transformar el Microcentro en el nuevo "Distrito IA" de la Ciudad con el objetivo doble de revitalizar un área con alta vacancia inmobiliaria y de posicionar a Buenos Aires como el principal hub de innovación tecnológica en América Latina.

El programa de Polos y Creación del Distrito de Inteligencia Artificial pretende consolidar un ecosistema geográfico de innovación, con foco en la zona del Microcentro, que funcionará como el corazón del desarrollo de IA en la Ciudad.

Será una especie de hub físico que concentrará startups, laboratorios y empresas tecnológicas, revitalizando el tejido urbano mediante la radicación de talento.

Para fomentar este plan, la Ciudad otorgará incentivos fiscales y un esquema de alivio tributario (exenciones en Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario) para actividades específicas de investigación, desarrollo y formación en IA.

A esto se sumará el financiamiento mediante la articulación de líneas de crédito y garantías a través del Banco Ciudad para proyectos de inversión tecnológica radicados en el distrito.

La meta está puesta en atraer a gigantes como Microsoft, Amazon Web Services, Globant y Oracle (que ya han mantenido reuniones con el Ejecutivo), mediante este paquete de beneficios económicos sin precedentes para quienes se instalen en el área.

Qué espera Buenos Aires del nuevo polo tecnológico

El nuevo distrito estará delimitado por un polígono estratégico donde se concentran infraestructuras clave (como el nodo cero de fibra óptica en la calle Suipacha, que garantiza la menor latencia de la región) y sus fronteras son las avenidas Belgrano; Paseo Colón/Leandro N. Alem; 9 de Julio y Santa Fe.

El plan no solo contempla oficinas sino también crear un ecosistema mixto donde convivan empresas, universidades, centros de investigación y residencias para jóvenes talentos.

El proyecto estima que la consolidación de este hub generará miles de puestos de trabajo de alto valor agregado.

Además, se complementa con la reciente implementación de la enseñanza de IA en todas las escuelas primarias y secundarias públicas de la Ciudad, preparando a la próxima generación de porteños para liderar este mercado.

Con este movimiento, Buenos Aires busca competir directamente con polos regionales como San Pablo, ofreciendo un diferencial imbatible: la combinación de talento humano calificado, infraestructura de conectividad de primer nivel y un entorno urbano vibrante que ya no duerme solo de día.