Lejos de los medios y la actuación, el nuevo negocio de Dalma Maradona

A pesar de haber nacido bajo los focos y de haber consolidado una carrera propia en los escenarios y la pantalla chica, Dalma Maradona encontró un refugio creativo y comercial lejos de las cámaras. La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe decidió diversificar sus ingresos y explorar su faceta como emprendedora, enfocándose en un sector que la apasiona desde que se convirtió en madre: el universo de la primera infancia.

A diferencia de otros famosos que simplemente prestan su imagen a una marca, Dalma se involucró de manera directa en el proceso de producción de su proyecto. Se trata de una propuesta artesanal que combina diseño, utilidad y seguridad para los más pequeños, y que logró mantenerse con un perfil bajo pero con un éxito de ventas sorprendente desde su lanzamiento inicial.

Este emprendimiento no solo le permite explorar una veta artística diferente a la actuación, sino que también le otorga la flexibilidad necesaria para compartir tiempo con sus hijas, Roma y Azul. La propuesta se centra en la creación de accesorios personalizados que ya son tendencia entre las madres que buscan exclusividad y materiales de alta calidad para sus bebés.

Los diseños exclusivos de Dalma Maradona

Cómo es el emprendimiento artesanal de Dalma Maradona

El corazón del negocio de Dalma es la confección manual de portachupetes personalizados. En alianza con la firma de accesorios infantiles Gioco di Re, la actriz diseña cada pieza utilizando materiales seleccionados bajo estrictas normas de seguridad. Lo que diferencia a estos productos es el trabajo detallista: cada portachupetes es ensamblado a mano por la propia Dalma, quien utiliza cuentas de silicona de grado alimenticio, libres de sustancias tóxicas como el BPA, plomo o látex.

Los diseños no son solo funcionales, sino que funcionan como un accesorio de moda para los bebés. Con una paleta de colores que incluye tonos tendencia como el rosa banny, arcoíris, tierra y beige, los accesorios permiten incluir el nombre del niño o niña, lo que los convierte en un objeto único. La estructura cuenta con un clip de sujeción firme que se engancha a la ropa sin dañarla, evitando que el chupete caiga al suelo o se pierda. Y la respuesta del público fue inmediata. En su debut dentro de este rubro, el proyecto alcanzó un hito comercial al agotar más de 100 unidades en apenas unas horas de haber sido anunciado en redes sociales.

Precios y detalles de los accesorios para bebés

Para quienes buscan adquirir estas piezas diseñadas por la actriz, los valores actuales en la tienda online oficial rondan los $30.900 por unidad. El sitio ofrece facilidades de pago, incluyendo cuotas sin interés, lo que posiciona al producto en un segmento de mercado premium pero accesible para quienes valoran la fabricación artesanal y la seguridad de los materiales, los cuales son fáciles de lavar y no absorben olores ni bacterias.

Además de los portachupetes, la marca con la que colabora Dalma destaca que los productos cuentan con certificaciones internacionales que garantizan que son aptos para que los bebés los manipulen y lleven a la boca sin riesgos. De esta manera, la intérprete logra amalgamar su rol de madre con su visión de negocios, demostrando que existe una vida profesional muy activa y rentable más allá de los guiones de ficción y los estudios de televisión.