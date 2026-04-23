Paramount compró Warner: el precio supera el PBI de casi el 70% de los países del mundo

Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron este jueves la venta de la compañía a Paramount Skydance. La operación se cerró en u$s110.000 millones, una cifra que la convierte en una de las adquisiciones más grandes de la historia de Hollywood.

Paramount se impuso en una puja que se extendió durante meses. Netflix había hecho la oferta inicial, pero finalmente quedó fuera de la carrera. El precio por acción se fijó en u$s31 una vez que la transacción se concrete.

La operación todavía debe pasar revisiones antimonopolio en Estados Unidos y la Unión Europea. Pero desde este jueves, Paramount está un paso más cerca de hacerse con un cofre del tesoro que incluye franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos, DC Comics