Los centros comerciales se unen: lanzan rebajas agresivas y cuotas para combatir la recesión

Más de 60 shoppings de todo el país buscan seducir a los clientes con promociones bancarias y experiencias "phygital" imposibles de conseguir online

El escenario actual para los centros comerciales en este primer cuatrimestre del 2026 es de una recesión persistente con señales de debilidad estructural.

El sector acumula nueve meses consecutivos de retroceso interanual y los datos del primer bimestre de este año confirman que la desaceleración de la inflación aún no se traslada a una recuperación del volumen de ventas que en enero y a precios constantes cayeron un 0,1%.

En febrero esa caída se profundizó al 2,1% interanual y el acumulado del primer bimestre de este año cerró con una baja real del 1,1% respecto a 2025.

El impacto es desigual ya que, mientras que el consumo en supermercados resiste un poco mejor por la necesidad básica, los shoppings sufren más por su dependencia de bienes "discrecionales":

Indumentaria, calzado y marroquinería son los rubros más golpeados, ya que los hogares priorizan la canasta básica frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En el caso de la electrónicos y electrodomésticos, aunque muestran algunos picos por promociones puntuales, tampoco logran compensar la caída general del tráfico.

Por regiones, AMBA y CABA presentan una mayor resiliencia gracias al flujo turístico y una mayor concentración de servicios, mientras que la Región Norte aparece como la zona más crítica del país, con los niveles de facturación por local más bajos y una caída de ventas más pronunciada que el promedio nacional.

Estrategia unificada frente al Mundial 2026

Con el Mundial 2026 en el horizonte cercano, el sector retail observa que el gasto se está concentrando en alimentos y decisiones de corto plazo.

Por eso, los centros comerciales salieron a unificar criterios y a lanzar un mega evento global para intentar contrarrestar esos efectos negativos y evitar que el presupuesto de las familias se desvíe exclusivamente hacia tecnología (televisores) o consumo hogareño para ver los partidos, intentando retener la cuota de gasto en moda y salidas recreativas.

Aunque el canal online sigue creciendo (ya representa cerca del 2,7% de la facturación total de los centros de compras), el 97,3% de las ventas se sigue realizando en el salón comercial.

Este dato es el que sustenta la estrategia de "revalorizar la experiencia física" del cliente que va al shopping, pero compra cada vez menos, lo que obliga a los operadores a transformar el paseo en un evento de descuentos agresivos para cerrar la transacción.

A partir de este contexto, la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), organiza un evento que busca revalorizar la experiencia física frente al avance del e-commerce.

Se trata del "Shopping Fest 2026", que se realizará por primera vez en la historia de este sector en mayo próximo y con la promesa de ofrecer descuentos agresivos y actividades en más de 60 centros comerciales de todo el país.

Una respuesta social y recreativa a la crisis

La iniciativa federal busca transformar el concepto de compra en una experiencia social y recreativa bajo el lema "Hay cosas que solo se viven en persona".

El evento se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo, movilizando a más de 60 shoppings y galerías de todo el territorio nacional, desde el AMBA hasta la Patagonia.

Los organizadores aseguran que el Shopping Fest no nace solamente como un fin de semana de rebajas, sino como una respuesta estratégica del sector para atraer al consumidor "post-pantalla".

Según fuentes de la industria, el objetivo es destacar el rol del shopping como un punto de encuentro que ofrece beneficios que el algoritmo no puede replicar: gastronomía, entretenimiento y asesoramiento personalizado.

"El propósito es fomentar la actividad del sector y revalorizar la experiencia presencial. Queremos que el público redescubra el shopping como un espacio de interacción social, más allá de la mera transacción comercial", explicaron desde la CASC.

Durante las tres jornadas, los consumidores podrán acceder a una grilla de beneficios que incluye:

Descuentos directos: rebajas que, dependiendo del locatario, podrían alcanzar hasta el 30% y 40% en rubros seleccionados como indumentaria, calzado y hogar

como indumentaria, calzado y hogar Posibilidad de obtener financiación a partir de los acuerdos con bancos líderes para ofrecer cuotas sin interés, un factor crítico para apuntalar el consumo de bienes durables

para ofrecer cuotas sin interés, un factor crítico para apuntalar el consumo de bienes durables Clases abiertas (pilates, cerámica), talleres creativos, sets de DJs en vivo y juegos interactivos para toda la familia

Un mapa federal de shoppings participantes

La capilaridad del evento es uno de sus puntos más fuertes.

Participarán tanto los grandes emblemas gestionados por grupos como IRSA (Abasto, Alto Palermo, Dot) como centros de servicios integrales en expansión.

Un caso destacado es el Nuevo Quilmes Plaza (NQP) en el sur del Gran Buenos Aires, que se une a la movida con su formato a cielo abierto.

Asimismo, plazas del interior como San Juan (Espacio San Juan Shopping) y centros comerciales en Mendoza, Salta y Neuquén ya confirmaron agendas especiales para captar el flujo de visitantes del fin de semana.

El lanzamiento del Shopping Fest coincide con un momento de transformación para el sector, con la reciente inversión de u$s20 millones para la renovación de espacios emblemáticos (como el histórico Showcenter de Haedo) y el desembarco de marcas internacionales como Uniqlo o el arribo de propuestas brasileñas premium.

Los shoppings buscan posicionarse nuevamente como el "termómetro" del consumo masivo en Argentina.

Para las empresas, el evento funciona como un ensayo general antes del Hot Sale (previsto para mediados de mayo), permitiéndoles liquidar stock de temporada y medir la temperatura de la demanda en el punto de venta físico.