Buscan transformar un aeropuerto regional en terminal de carga para exportar productos top

La Legislatura de una provincia patagónica estudia una iniciativa para que la producción agrícola y el desarrollo petrolero se potencien con el aeropuerto

El mapa logístico del norte patagónico podría sufrir una transformación histórica de prosperar un proyecto que ya ingresó a la Legislatura de Río Negro. La iniciativa propone instar al Poder Ejecutivo provincial a convertir el aeropuerto Arturo Umberto Illia, ubicado en General Roca, en una moderna terminal de cargas. El objetivo es doble y estratégico: potenciar la exportación de productos agrícolas frescos del Alto Valle y aceitar la logística de insumos para la industria petrolera, aprovechando la cercanía con los yacimientos de Vaca Muerta.

El proyecto, impulsado por el legislador César Rafael Domínguez, sostiene que la terminal actual no cumple un rol productivo acorde a la relevancia de la región. Hoy, el predio se encuentra bajo administración provincial y es utilizado principalmente para prácticas de vuelo del aeroclub local. Según los fundamentos de la propuesta, este uso actual "limita su capacidad de servir a las necesidades industriales y agrícolas", dejando un espacio estratégico en un estado de subutilización.

Aeropuerto de General Roca: competitividad para la fruta y apoyo a Vaca Muerta

Uno de los pilares del plan es devolverle competitividad a las manzanas y peras rionegrinas. El legislador advierte que la falta de infraestructura para el transporte aéreo de carga encarece y demora la llegada de productos frescos a los mercados internacionales más exigentes. Una terminal de estas características permitiría reducir drásticamente los tiempos de traslado, preservando la calidad de los frutos y eliminando los escollos del sistema actual de transporte terrestre.

Por otro lado, la proximidad del aeropuerto con los yacimientos no convencionales es vista como una oportunidad de oro para el sector energético. El proyecto define a la terminal de Roca como un "punto logístico crucial" que facilitaría el movimiento de equipos y materiales específicos, logrando que la actividad en Vaca Muerta sea mucho más ágil, económica y eficiente para las operadoras y empresas de servicios.

Sin embargo, para que el aeropuerto "Arturo Illia" vuelva a operar con este nuevo perfil, se requiere una inversión de gran escala. El proyecto solicita que se inicien de inmediato estudios de viabilidad técnica y económica que incluyan:

Ampliación de la pista para soportar aeronaves de gran porte.

Construcción de terminales de carga con tecnología de frío y depósitos aduaneros.

Recuperación del balizamiento nocturno, hoy fuera de servicio, y mejoras en la seguridad perimetral.

En cuanto al financiamiento, Domínguez propone un esquema flexible que combine fondos provinciales, nacionales y capitales privados. Una vez concretada la obra, la gestión quedaría en manos de una entidad creada específicamente para tal fin, que podría ser pública o privada, garantizando una operación sostenible en el tiempo.

A pesar del entusiasmo que genera la propuesta por su impacto en la creación de empleo -tanto en la fase de construcción como en la operativa-, el camino no será sencillo. Antecedentes en otros puntos del país demuestran que este tipo de terminales de carga suelen tropezar con la falta de una decisión política sostenida o la ausencia de casos de negocio probados. Por ahora, el proyecto busca que el Gobierno rionegrino dé el primer paso para determinar si el despegue de Roca como nodo logístico es, finalmente, una realidad posible.