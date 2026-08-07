Vendió la fórmula por apenas u$s2.300 y nunca supo que creó el imperio Coca-Cola

El químico y farmacéutico John Pemberton murió pobre, adicto y sin saber que había creado una de las marcas más valiosas de la historia

Creó Coca-Cola para combatir su adicción a la morfina, vendió la fórmula por u$s2.300 y murió sin imaginar su valor histórico. La historia comienza con John Pemberton, un químico y farmacéutico estadounidense que combatió en la Guerra Civil. En 1865 fue herido durante una batalla y sufrió un profundo corte de sable en el pecho. Para soportar el dolor comenzó a consumir morfina y desarrolló una fuerte adicción.

Desesperado por encontrar una alternativa, empezó a experimentar con distintas fórmulas medicinales. Su primera creación exitosa fue una bebida llamada French Wine Coca, una mezcla de vino, hojas de coca provenientes de Perú y nuez de cola.

Parecía un buen negocio, pero sucedió algo que obligó al hombre a cambiar la fórmula. En 1886, Atlanta aprobó una ley seca que prohibía el alcohol. Pemberton tuvo que reformular su producto a toda velocidad. Eliminó el vino, agregó jarabe de azúcar para suavizar el sabor y creó una nueva bebida. Poco después, aquella fórmula terminó mezclándose con agua carbonatada y nació algo completamente distinto.

Cómo nació Coca-Cola y por qué su creador murió sin fortuna

El 8 de mayo de 1886 se sirvió el primer vaso en la Farmacia Jacobs de Atlanta. La bebida se vendía como un tónico para combatir el cansancio y aliviar dolores. Costaba apenas cinco centavos. Fue entonces cuando su contador, Frank Robinson, propuso un nombre combinando sus ingredientes principales: coca y cola. Así nació Coca-Cola.

Coca-Cola

Sin embargo, el éxito todavía estaba lejos. Enfermo, con problemas económicos y aún luchando contra su adicción, Pemberton vendió gran parte de los derechos de la fórmula en 1888. Pocos meses después murió de cáncer de estómago, a los 57 años, en la pobreza y sin imaginar la dimensión que alcanzaría su invento.

Quien terminó transformando aquella bebida en un fenómeno global fue Asa Candler. El empresario adquirió los derechos y convirtió el producto en The Coca-Cola Company, la compañía que con el tiempo se transformó en una de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo.

Botellas antiguas de Coca-Cola

Mientras Coca-Cola se expandía por todos los continentes y construía un imperio multimillonario, su creador ya no estaba para verlo. La historia de John Pemberton quedó como uno de los casos más sorprendentes de la historia empresarial: el hombre que cambió para siempre la industria de las bebidas nunca llegó a conocer el verdadero valor de su propia creación.

Quién fue John Pemberton

Nacido el 8 de julio de 1831 en Knoxville, Georgia, John Stith Pemberton estudió química y farmacia desde joven. Se graduó en el Reform Medical College de Macon y desarrolló una exitosa carrera como farmacéutico en el sur de Estados Unidos. Era reconocido por su interés en la investigación y por crear remedios y preparados medicinales, una actividad que combinaba con su perfil emprendedor.

En su vida personal estuvo casado con Ann Eliza Clifford Lewis y tuvo un hijo, Charles Ney Pemberton. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre dedicado a su trabajo y obsesionado con encontrar nuevas fórmulas.