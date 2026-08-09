Crearon una IA que ayuda a los médicos a elegir el tratamiento psiquiátrico ideal para pacientes

Fundada por médicos locales, esta healthtech desarrolló un sistema de soporte a la decisión clínica que optimiza los tratamientos con IA y genética

Neomente nació hace tres años como una respuesta directa a una problemática crítica: la falta de respuesta o la respuesta insuficiente que experimentan millones de personas frente a los tratamientos de salud mental. Sus fundadores, Ariel Yahia, actual CEO, y la Dra. Gabriela Nielsen, CMO, provenían de trayectorias profesionales sumamente diferentes, pero compartían un conocimiento profundo de esta realidad.

"El objetivo de Neomente es darles a los médicos una herramienta precisa, explicable y personalizada para tomar mejores decisiones en cuadros complejos de salud mental", expresa Ariel. Por su parte, Gabriela plantea que "la salud mental necesita herramientas que integren la historia clínica, la biología del paciente y la evidencia farmacológica. Esa integración puede ayudar a reducir el tiempo hasta encontrar un tratamiento adecuado".

La startup se encuentra en pleno proceso de expansión internacional tras consolidar hitos clave en regulación, validación clínica y alianzas tecnológicas mundiales.

Decididos a generar un cambio, invirtieron aproximadamente u$s50.000 provenientes de sus ahorros personales y familiares para desarrollar el producto inicial y llevar a cabo su primer estudio clínico.

Para arrancar el proyecto desde la Argentina, la startup sumó en su etapa inicial el apoyo de inversores ángeles. Muchos de ellos eran psiquiatras, neurólogos o profesionales de la salud que entendían perfectamente el valor de la solución que Neomente pretendía aportar al mercado.

Emprender en tecnología médica desde Latinoamérica presenta desafíos particulares. No obstante, los fundadores destacan que el contexto local también aporta grandes fortalezas. De acuerdo con el equipo, "lo más difícil es conseguir financiamiento en la región debido a la falta de recursos para transformar el conocimiento médico en productos globales". A pesar de esto, valoran "la capacidad de construir equipos, colaborar y encontrar soluciones aun cuando los recursos son limitados", un rasgo muy característico del ecosistema emprendedor argentino.

Los fundadores de Neomente provenían de trayectorias profesionales sumamente diferentes

El poder de los datos: cómo la IA y la genética transforman la toma de decisiones médicas

La propuesta de valor de Neomente se materializa en un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS). Esta tecnología integra de forma integral información genética, parámetros sanguíneos, antecedentes clínicos del paciente y la evidencia farmacológica disponible. El objetivo final es entregar al profesional de la salud un informe personalizado, explicable y revisable que reduzca el proceso de prueba y error, acelere la respuesta terapéutica y mejore la trazabilidad de las decisiones médicas.

El modelo de negocios de la compañía es B2B, enfocado en trabajar directamente con clínicas, profesionales individuales, laboratorios y organizaciones de salud. Para estructurar la herramienta, ingenieros y médicos debieron realizar un profundo trabajo de traducción interdisciplinaria para convertir el razonamiento intuitivo de los especialistas en algoritmos comprensibles apoyados por evidencia científica.

La plataforma funciona mediante un análisis por capas:

Comienza evaluando qué tratamientos están respaldados por las guías clínicas internacionales según el diagnóstico, subtipo clínico y edad del paciente. Analiza variables de compatibilidad como comorbilidades, parámetros de laboratorio, medicamentos actuales, interacciones y tratamientos previos. Finalmente, analiza variantes genéticas que puedan alterar la metabolización o la respuesta a los fármacos, sugiriendo ajustes de dosis o alternativas terapéuticas.

La Inteligencia Artificial se utiliza específicamente para procesar grandes volúmenes de evidencia de forma conversacional y segura, pero siempre bajo un estricto control médico. "El criterio clínico, la comprensión integral del paciente y la empatía del médico no pueden reemplazarse", aclaran los fundadores. "La tecnología debe ayudar al profesional a ordenar información, acceder más rápidamente a la evidencia y evaluar situaciones complejas, pero la decisión final siempre debe permanecer en manos humanas".

Esta innovación ha sido probada con éxito en más de 100 pacientes en Argentina, en instituciones de prestigio como el Hospital Borda y la Fundación Favaloro, abarcando patologías como la depresión mayor, la ansiedad generalizada, el trastorno bipolar y la psicosis. El nivel de innovación de la plataforma les ha permitido sellar alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos: Google for Startups y Google Cloud proveen la infraestructura en la nube bajo normativas de seguridad de datos como GDPR y HIPAA; Thermo Fisher Scientific les brinda soporte en el área genética y conexiones con laboratorios internacionales; y NVIDIA Healthcare, a través del programa NVIDIA Inception, les asiste en proyectos de diagnóstico asistido por IA.

Neomente busca darles a los médicos una herramienta precisa para tomar mejores decisiones en cuadros complejos de salud mental

Rumbo a EE.UU.: FDA, equipo estratégico y proyecciones

El gran hito reciente de Neomente ha sido su incursión en el mercado estadounidense, caracterizado por un entorno regulatorio y clínico altamente exigente. Recientemente, el equipo mantuvo una reunión clave con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), lo que les permitió validar el enfoque de la plataforma y trazar con claridad el camino regulatorio a seguir. A raíz de este encuentro, la startup está implementando ajustes para robustecer la transparencia y trazabilidad del sistema.

Para liderar la expansión en Norteamérica, ha incorporado a líderes clave a su estructura: Douglas Albrecht, quien aporta su vasta experiencia en inversión y desarrollo de negocios para encarar la próxima ronda de capital semilla, y Chris Dennis, encargado de liderar el desarrollo comercial con clínicas psiquiátricas, principalmente en Nueva York. Actualmente, la empresa ya ha firmado un Business Associate Agreement con una primera institución en dicho país para preparar la derivación de pacientes.

La entrada a Estados Unidos también representa una gran oportunidad comercial y social. En ese mercado, gran parte de la cobertura de salud está ligada a los empleadores, por lo que optimizar los tratamientos de salud mental impacta directamente en la reducción de costos médicos y en la disminución de pérdidas de productividad laboral. Además, la herramienta cobra una relevancia fundamental dado que una gran proporción de antidepresivos y ansiolíticos son recetados por médicos de atención primaria que no son especialistas en psiquiatría.

De cara al futuro, la hoja de ruta de Neomente para los próximos cinco años contempla iniciar formalmente la comercialización en Estados Unidos, avanzar en el proceso regulatorio europeo e incorporar nuevas herramientas de diagnóstico y seguimiento de pacientes en la plataforma. Como sintetizan sus cofundadores al proyectar su crecimiento global: "En cinco años aspiramos a que Neomente se haya consolidado como una infraestructura de salud mental de precisión utilizada por profesionales e instituciones en distintos países".