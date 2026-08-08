Cuánto cuesta velar a una mascota durante dos horas y recibir la asistencia de un coach

Los perros y gatos se están convirtiendo en los reyes de los hogares que habitan. Acompañan en la casa, en las salidas y hasta algunos bares y shoppings ofrecen servicios gratuitos como bebederos y ganchos para atar las correas, para alentar su llegada y sumar clientes. Cuando fallece alguno de estos animales de compañía, se siente una tristeza sin límites. Algunos dueños no saben qué hacer y buscan servicios que les permitan despedirse como de un humano. Hay opciones para todos, desde la cremación gratuita hasta ceremonias con retiro, velorio, féretro, cortejo, entierro o cremación y souvenirs que promedian los 500.000 pesos.

En la Ciudad de Buenos Aires, conviven cerca de 900.000 perros y gatos en hogares particulares, mientras que la población de niños menores de 14 años ronda los 460.000. Si bien el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, ubicado en avenida Díaz Vélez 4821, recibe las 24 horas los cuerpitos de perros y gatos y hacen el servicio de cremación en forma gratuita, no retiran el cuerpo del animal ni devuelven las cenizas. Cuando fallece un perro o gato, sus dueños quedan en shock y si tienen niños o personas muy adultas el impacto es aún mayor.

Las ceremonias con retiro, velorio, féretro, cortejo, entierro o cremación y souvenirs promedian los 500.000 pesos.

Algunos propietarios requieren el retiro del cuerpo, que alguien los contenga y les de afecto, que comprendan que esa pérdida es enorme y que no les será fácil cubrir ese vacío. Que luego de rutinas de años y décadas, los perros o gatitos son más que una simple compañía. Forman parte de la familia, están siempre dispuestos a dar mimos y recibirlos, cuidan de sus dueños y son los compañeros de salidas y aventuras.

El boom de las funerarias para mascotas en Argentina

Ariel Antico hace 7 años que se dedica a dar servicios fúnebres de mascotas. Comenzó con una oficina de Por siempre en Villa Luzuriaga en el partido de La Matanza y ya cuenta con sedes en Ituzaingó, Zona Puente 12, 197 y Panamericana en General Pacheco y Liniers

La parcela tiene un costo anual de $170.000, el valor del féretro depende del porte y va de los $30.000 a los $150.000 si el animal es muy grande

Hacen servicios fúnebres para despedir perros, gatos, hámster, caballos, ovejas, tortugas y conejos. Y ofrecen la posibilidad de enterrar en Jardín de alma a perros, gatos y a un hámster.

Por siempre funciona las 24 horas, se encargan de retirar el cuerpito fallecido y hacen la cremación individual. "Tenemos un promedio de 200 servicios por mes, depende de la zona y el tamaño, un servicio estándar de traslado desde el domicilio con cremación individual y reintegro de las cenizas en una urna de madera o biodegradable cuesta $160.000. Hay casos en que la familia quiere presenciar la cremación, esto tiene un costo extra de $40.000. Algunos dueños nos piden videos de la cremación", explicó el dueño de Por siempre.

Los dijes de resina tienen un valor de $35.000 y $45.000 si es de acero quirúrgico con cadenita

El servicio es muy completo, incluye certificado de defunción con huellita de la mascota. Están sumando videos memoriales con la historia de vida, el cierre con un arreglo floral y la llegada a la cremación.

Servicio de sala velatoria de mascotas, desde $250.000 por dos horas

Hay souvenirs que pueden ser dijes, llaveros en acero quirúrgico y resina con las cenizas, pelitos o fotitos de la mascota. Los dijes de resina tienen un valor de $35.000 y $45.000 si es de acero quirúrgico con cadenita. De regalo ofrecen tomar las huellas del animal en arcilla para guardar el recuerdo.

Hay souvenirs que pueden ser dijes, llaveros en acero quirúrgico y resina con las cenizas, pelitos o fotitos de la mascota.

Para los que quieren tomarse un tiempo para la despedida se ofrece velorio. "Tenemos sala velatoria en San Justo, Morón e Ituzaingó. Preparamos una ceremonia que a veces es en el domicilio, otras en la sala. Los féretros traen un kit de marcadores y témperas para que chicos o grandes dejen sus dibujos o mensajes. Hay un coach que supervisa todo y ayuda en la contención por la pérdida. El tiempo estimado del velorio puede ser de hasta dos horas, incluye cafetería y azafata y el valor es de $250.000. Si se necesita una sesión de coach adicional cuesta $30.000 cada una", informan desde la funeraria de mascotas.

Cuentan que los contactó la familia de un hombre de 75 años que hizo el servicio fúnebre con otra empresa, pero notó que al hombre no se le cayó ni una lágrima con la muerte de su perro. Pero al pasar los días, la tristeza salió a flote y necesitó de la contención de un coach.

Por siempre ofrece la posibilidad de enterrar a las mascotas en Jardín de alma

El trabajo de coach especializado en vínculos con mascotas

Cada vez es más usual que un coach acompañe y contenga a los dueños cuando fallece un perrito o gatito. Gerardo Barrón es un coach especializado en los nuevos vínculos entre la familia y las mascotas. "Lo primero que hay que entender es que las personas, establecen un vínculo muy profundo con sus animales de compañía. Es una relación de ida y vuelta, hoy es un vínculo que da contención, afecto y sentido al día a día para mucha gente sola. Las personas se sienten agradecidas por eso se preocupan tanto en su cuidado. Una pérdida no se trata de reemplazar un perro por otro perro, es un animal que tenía un nombre, una historia, que jugó y acompaño y aunque no tiene un lenguaje, todos saben entender lo que les trasmite su mascota", señaló.

Una vez que se entiende la profundidad de ese vínculo vale aclarar: "Esa pérdida tiene la dinámica de cualquier pérdida de afecto que pueda tener una persona, es un proceso en donde se depositó gran parte de los afectos de uno en un ser que ya no está y eso necesita realizar un duelo". No es una exageración, para esas personas no tener su animal de compañía es una pérdida importante. A veces es necesario acompañar, entender el proceso y reconocer lo bien que le hemos hecho y nos ha hecho. Es un vínculo recíproco de afecto. Hay que estar dispuesto a poder entender que caminan y están con nosotros una parte importante de nuestra vida", detalló el especialista en mascotas Gerardo Barrón

Por siemprecuenta con sedes en Villa Luzuriaga, Ituzaingó, Zona Puente 12, 197 y Panamericana en General Pacheco y Liniers

El servicio de cementerio de mascotas cuesta unos $170.000 al año

"Hay mucha gente que por una cuestión de credo o por otras razones, no quiere cremar a su mascota. Por ejemplo, los judíos no quieren cremarlos, prefieren enterrarlos. Se hace una ceremonia en el hogar o casa velatoria y se parte, algunas veces en cortejo fúnebre. Si no tienen movilidad se la proporcionamos. Hace 6 meses comenzamos y ya hay inhumadas 45 mascotas. Se puede elegir si enterrarlos en Marcos Paz, Francisco Álvarez o en la localidad de Olmos, pasando La Plata. Son como una especie de cementerio, pero son tierras vinculadas a proteccionistas de animales, nos hicimos miembros y nos permiten enterrar donde entierran sus perros. Con el aporte que hacemos ayudamos al sostenimiento del hogar", explicó Ariel Antico de Por Siempre.

La parcela tiene un costo anual de $170.000, el valor del féretro depende del porte y va de los $30.000 a los $150.000 si el animal es muy grande. Los que optan por el velar el cuerpo, cuentan con coach, azafata, cafetería y pueden optar por la terapia de dibujos y cartas para despedirse, con el costo adicional de 250.000 pesos.

mascotas

Ariel cuenta que hace poco tuvo un entierro en Jardines del alma de Francisco Álvarez de una parejita de hámster. El dueño de la funeraria de mascotas contó: "Un chico jovencito se vino desde Capital hasta San Justo y lo llevamos a 30 kilómetros a enterrarlos. Su idea era volver a visitarlos y ahí pueden ir las veces que quieran. Otros prefieren enterrarlo y plantar un árbol o palmera, como una forma de cambiar una vida por otra. El tiempo que deben estar en el cementerio son dos años como mínimo".

Barrios y razas que buscan más servicios fúnebres de animales

Los servicios fúnebres de mascota se piden para todas las razas, pero en especial para caniche, chiguagua, shih tzu y cada vez más, crecen los pedidos para perritos sin raza. El 60% de los pedidos son de Zona Oeste, pero también llega gente de lugares más lejos.

"Tenemos muchos pedidos de servicios en las zonas más humildes, desde Villa Celina, Lugano, el Barrio Padre Mugica donde hay muchos caniches, Villa Riachuelo, Fiorito, de la zona de La Salada, de todos lados, también desde zona norte. Para mucha gente, cuando vas a retirar un animal de compañía, te llevas parte de su vida", recordó el dueño de Por Siempre.