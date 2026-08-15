Instaladas en shoppings, barrios cerrados y zonas de alto tránsito, esta opción de resguardo privado suma cada vez más adeptos. Qué guardan los argentinos

La necesidad de horarios más amplios, discreción a la hora de realizar transacciones monetarias y la reducción de la oferta de cajas fuertes tradicionales por el cierre de sucursales bancarias, impulsaron un negocio no convencional: las cajas de seguridad extrabancarias, cuyo valor parte de los $65.000 mensuales.

Instaladas en shoppings, barrios cerrados y zonas de alto tránsito y operativas de lunes a sábado en horario extendido, estas opciones para el resguardo de valores son cada vez más usadas por los argentinos. Hausler, compañía pionera en ofrecer este servicio, arrancó en 2014 con 3.200 cajas en la ciudad y la zona Norte del Gran Buenos Aires. Hoy cuenta con más de 20.000 clientes activos y una red de 22.000 cajas de seguridad instaladas en Buenos Aires, Córdoba y, próximamente, Neuquén.

Fundada por Juan Piantoni, ex Citibank, y Alan Packer, cofundador de Pronto Wash, junto a un grupo inversor liderado por la familia Kompel (dueña del Paseo La Plaza), la firma se expandió mediante préstamos bancarios y la emisión de Obligaciones Negociables (ONs) en el mercado de capitales, lo que le permitió un crecimiento del 35% anual.

El modelo de negocios de la compañía se basa en el alquiler mensual de cajas de seguridad a ahorristas particulares y empresas. Además, ofrece salas para la firma de contratos y operaciones inmobiliarias con equipos para el conteo de billetes.

Qué se guarda en las cajas de seguridad extrabancarias

Aunque se suele asociar las cajas de seguridad al resguardo de dinero en efectivo, desde la firma señalan que estas estructuras protegen una amplia variedad de activos patrimoniales y afectivos:

Alhajas

Escrituras

Contratos corporativos

Obras de arte

Colecciones privadas

Recuerdos familiares

Las cajas de seguridad no bancarias son cada vez más usadas por los argentinos

Además de las personas físicas, un segmento creciente de pequeñas y medianas empresas acude a estas instalaciones para alquilar espacios de mayor volumen orientados a la custodia de documentación sensible.

El costo del servicio depende del tamaño de las cajas de seguridad (las hay modelo standard y más grandes para documentos y objetos voluminosos) y el tipo de servicio, pero parte de los $65.000 mensuales. La idea es poder custodiar los valores por un abono equivalente a un servicio de TV por cable.

Cómo funcionan las bóvedas robotizadas con biometría

Uno de los diferenciales de la firma es la incorporación de cajas de seguridad robotizadas. "En cada sucursal el cliente accede a una sala estrictamente privada e individual. Allí, el proceso de validación de identidad es múltiple e incluye el uso de una tarjeta personal con PIN y tecnologías biométricas", explicó a iProfesional Ignacio Serrano, CMO (Chief Marketing Officer) de Hausler. Una de ellas es el lector de vasos sanguíneos, una tecnología de vanguardia que demostró mayor eficacia que la lectura de huellas digitales.

Luego de esta triple validación, que lleva un par de minutos, "un brazo robótico extrae y entrega la caja de seguridad directamente al cliente a través de una terminal dispensadora blindada. La bóveda principal donde se alojan los valores está 100% aislada. Ninguna persona —ni clientes, ni empleados— ingresa físicamente allí, lo que elimina cualquier riesgo", destacó Serrano.

Además de la seguridad, una de las principales ventajas de las cajas fuertes no bancarias es la discreción. Al ubicarse en lugares comunes y de alta afluencia, como centros comerciales, las transacciones pueden realizarse sin que sea evidente que se está manejando dinero o bienes valiosos.

Las cajas de seguridad extrabancarias están instaladas en shoppings, barrios cerrados y zonas de alto tránsito

Alquiler de salas para operaciones inmobiliarias en efectivo

En Argentina, según datos del mercado inmobiliario, más del 80% de las operaciones de compra-venta de inmuebles se realizan en efectivo (generalmente con dólares en billete), lo que conlleva un aumento de los riesgos de seguridad y el estrés en las partes involucradas. Ante este panorama, Hausler ofrece el alquiler de cajas fuertes y sala de reuniones por plazos breves (hasta un mes), lo que permite efectuar las operaciones (pago del "boleto" y cancelación) en una sala de negocios con sistemas avanzados de verificación y conteo de dinero.

"Este esquema otorga flexibilidad para centrarse exclusivamente en la firma del contrato sin preocupaciones adicionales, complementado por beneficios como estacionamiento privado dentro de las sucursales", señaló Serrano. "De este modo, el día de la operación puede ejecutarse con total confianza, eliminando incertidumbres y reduciendo significativamente el nerviosismo y los riesgos asociados al traslado de valores", enfatizó.

Expansión federal y competencia en el mercado

Con una nómina de 105 colaboradores y un centro de monitoreo propio que supervisa las sucursales las 24 horas, la empresa pisa fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con ubicaciones estratégicas en Microcentro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Vicente López, Olivos, Parque Leloir y Pilar. Fuera del AMBA, cuenta con una sede en la ciudad de Córdoba y proyecta abrir antes de fin de año una sucursal en Neuquén.

Aunque Hausler fue pionera en traer al país este servicio que ya estaba disponible en países vecinos como Uruguay, actualmente hay varias compañías que ofrecen prestaciones similares. El crecimiento del mercado en los últimos años fue impulsado en gran medida por la digitalización de las entidades financieras y el consecuente cierre de sucursales bancarias.

Por qué crece la demanda de cajas de seguridad privadas

Según una encuesta realizada por la cámara que agrupa a empresas de seguridad privada, más del 65% de los entrevistados en zonas urbanas admitieron sentirse inseguros guardando objetos de valor en sus hogares. A esto se suma la desconfianza en el sistema bancario, agudizada en la Argentina a partir de la crisis de 2001 y 2002.

Desde la empresa señalan que estas cajas de seguridad extrabancarias protegen una amplia variedad de activos patrimoniales y afectivos

"Esta situación viene impulsando un aumento del interés por soluciones que prioricen la seguridad combinada con tecnología de punta, lo cual no solo refleja una mayor conciencia sobre los riesgos, sino también un cambio cultural hacia la protección activa de los bienes más valiosos", comentó Serrano.

"Optar por una bóveda privada no solo es una decisión lógica en términos de seguridad, sino también una inversión en tranquilidad. En un mundo donde el tiempo y la discreción son cada vez más valiosos, estas soluciones permiten a los usuarios delegar una preocupación importante para enfocarse en lo que realmente importa", concluyó el ejecutivo.