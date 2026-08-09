Empezó limpiando habitaciones en Nueva Zelanda y hoy dirige un hotel de lujo en la Patagonia

Fue fletero, housekeeper y barista. Hoy es Gerente General de Las Balsas Relais & Châteaux. La receta del líder que redefine el lujo patagónico

Hay vidas que se escriben con la comodidad del viento a favor, y hay otras que se tallan a base de pura resistencia y sudor. La historia de Sebastián Tuvio se podría encuadrar en estas últimas. Quien lo ve hoy, manejando con una calma imperturbable el destino de Las Balsas Relais & Châteaux en Villa La Angostura —mientras la nieve decora los ventanales frente al majestuoso lago Nahuel Huapi—, difícilmente podría adivinar la procesión de esfuerzo físico, noches en vela y ambición ciega que lo trajo hasta acá.

Nacido en 1982, siendo el mayor de tres hermanos, Sebastián no heredó un camino pavimentado. Mientras cursaba la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales en la UADE, en Buenos Aires, su realidad distaba mucho de la del estudiante promedio de esa prestigiosa institución. Vivía con sus abuelos, quienes le garantizaban la comida y el techo, pero el costo de la matrícula universitaria corría enteramente por su cuenta.

El actual gerente del hotel Las Balsas empezó se pagó los estudios siendo fletero

Para pagarse los estudios, se dividía en dos empleos: uno de ellos como fletero. Sus jornadas eran epopeyas diarias que arrancaban a las cinco de la mañana y concluían a las diez de la noche con la cursada. "Yo tenía dos laburos cuando estudiaba en la UADE. Iba a trabajar y después a la facultad. A veces el chico que manejaba el flete me dejaba en la puerta para que no llegara tarde", recuerda con orgullo.

El hotel Las Balsas representa el verdadero lujo patagónico

Era el fletero, cargado de polvo y transpiración tras mover cajas pesadas, que ingresaba a una institución académica donde, en general, la situación del resto de los estudiantes era opuesta. Lejos de amedrentarse, ese choque de realidades templó su carácter. Sabía que el único puente entre su presente de fletes y su ambición de futuro era el mérito y el trabajo duro.

En diciembre de 2005, apenas cinco días después de recibir su título universitario, Sebastián tomó la decisión de subirse a un avión rumbo a Queenstown, Nueva Zelanda, con una mochila cargada de incertidumbre y un contrato bajo el brazo para limpiar habitaciones como housekeeper.

Romperse el lomo: el largo rodeo para entender la hospitalidad

"Así arrancó toda mi carrera en hotelería", resume Tuvio, evocando aquel aterrizaje en el corazón de la meca del turismo aventura neozelandés. No había puestos jerárquicos ni promesas de oficina. Había sábanas ajenas que tender y baños que limpiar. Sin embargo, en esa labor aparentemente invisible, Sebastián descubrió el núcleo duro de la hospitalidad: la hospitalidad de verdad se entiende desde abajo, o no se entiende.

Las Balsas es el único hotel en la Patagonia y de la red en América Latina en certificar como Empresa B

En diez años escaló cada puesto posible. El hotel detectó rápidamente el hambre de crecimiento de este joven argentino que no le escapaba al esfuerzo físico y la oportunidad se le presentó bajo la forma de un pacto de mutuo beneficio: "Me dijeron: 'Vos trabajás de noche y nosotros te pagamos toda la carrera'". El trato exigía trabajar de auditor nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, mientras asistía a clases de día.

Durante tres años de una intensidad feroz, Sebastián devoró materias, durmió poco y obtuvo el título de Licenciado en "Tourism and Hospitality Management", recuperó el dinero invertido y logró su primer ascenso. "Siempre tuve trabajos donde había que romperse físicamente para crecer y eso me ayudó a entender que esto era una carrera", reflexiona. A lo largo de una década en Nueva Zelanda, escaló todos los peldaños imaginables: de housekeeper a auditor nocturno, de recepcionista a Duty Manager, la cara visible encargada de desactivar los problemas diarios del prestigioso The Rees Hotel. Fue una escuela donde el liderazgo se forjó resolviendo situaciones bajo presión y entendiendo que, sin importar el cargo, el valor humano es lo único que sostiene una estructura de alta gama.

El café de Liam Neeson y el "egoísmo virtuoso" del servicio en los hoteles

La trayectoria de Sebastián está plagada de anécdotas que pintan de cuerpo entero su filosofía descontracturada y tenaz. Durante sus noches como auditor nocturno, a las cuatro de la mañana, un huésped inesperado se presentó en la recepción: el mismísimo actor de Hollywood Liam Neeson, pidiendo un latte. Sebastián, que dominaba la teoría turística, pero jamás había operado una cafetera profesional, no tenía idea de qué le estaban hablando. "Eso me llevó a hacer un curso de barista", recuerda entre risas. Lejos de paralizarse ante el desconocimiento, lo convirtió en una nueva herramienta para su arsenal personal.

Sebastián Tuvio hoy lidera Las Balsas Relais & Châteaux en Villa La Angostura

Esta anécdota ilustra a la perfección el consejo que hoy, ya consagrado como líder, les transmite a los jóvenes que inician en la industria: "Como empleado y como profesional vos tenés que ser bastante egoísta en algunos momentos y pensar ¿Dónde querés ir? ¿A dónde te queres mover? ¿Qué querés aprender? ¿Y qué herramientas querés obtener? Porque más allá de que las vas a aplicar en este laburo, en este rol, en esta empresa, esas herramientas te las llevas vos".

Para quien hoy ocupa la máxima posición de Las Balsas, la hotelería es un intercambio de valor real: la empresa te brinda la infraestructura para aprender y vos aportas esa actitud de crecimiento al huésped. Su mirada sobre el mérito esquiva los discursos vacíos y las divisiones de clase. Sabe perfectamente que en un hotel conviven realidades dispares, desde una mucama sin educación formal hasta un gerente de marketing con posgrados, trabajando codo a codo. "Creo sinceramente en la palabra mérito. Cuando miro un currículum trato de entender de dónde viene la gente. Hay historias de superación que dicen muchísimo más que un cargo", afirma con la convicción de quien conoció ambos extremos del espectro.

Las Balsas Relais & Châteaux: el santuario del nuevo lujo patagónico

Liderar un bastión de la hospitalidad mundial como Las Balsas Relais & Châteaux implica entender que el imponente paisaje de Villa La Angostura no es un mero decorado comercial, sino un manifiesto de intenciones de la naturaleza. Emplazado a orillas del majestuoso lago Nahuel Huapi, este emblemático hotel de 10 habitaciones clásicas en su Main Lodge y 10 espectaculares Lakeview Villas de 120m² combina el romanticismo de la prestigiosa colección internacional con un compromiso socioambiental inquebrantable, consagrándose como el único hotel en la Patagonia y de la red en América Latina en certificar como Empresa B.

Las Balsas cuenta con 10 habitaciones clásicas en su Main Lodge y 10 espectaculares Lakeview Villas de 120m²

También, exige dotar al equipo de un propósito trascendente que supere la mera técnica del servicio: "Vos le podés decir a un camarero que lleve el mejor café y que sonría. Eso dura un café o dos. Lo importante es darle un propósito. Que entienda que trabaja por algo mucho más grande que llevar una taza a una mesa". En este ecosistema donde conviven fuegos encendidos, senderos de humedales preservados y la gastronomía local de estación del chef Duván Ochoa Zuluaga, la definición del lujo se aleja radicalmente de la opulencia material.

Para Sebastián, el lujo de hoy es inmaterial, profundamente humano y centrado en la autenticidad del encuentro. "El turista de alta gama ya vio esta vista en Italia, en Suiza o en Canadá. Lo que busca es conectar con las personas. Nunca habló con un argentino, nunca tomó un mate. Ahí está el verdadero lujo", sentencia. No importa el tamaño de una pantalla de televisión en la suite. Importa la conversación espontánea durante un check-in, la historia compartida con un guía local nacido en el pueblo o la complicidad humana frente al azul profundo del lago.

El regreso de Sebastián a la Argentina en 2016 no obedeció a la nostalgia, sino a una rigurosa estrategia profesional que inició operando con estándares internacionales en Los Cauquenes en Tierra del Fuego, antes de asumir la gerencia general de Las Balsas en 2018, con apenas 36 años. Desde entonces, bajo su dirección, el hotel duplicó su capacidad de hospedaje con sus villas, consolidó su estatus de Empresa B en 2021 y proyecta la creación de un gran Centro de Conferencias para 250 personas.

Cuando cae la noche y el hotel descansa, Sebastián se calza las zapatillas de trail running o se lanza a nadar en el Nahuel Huapi

Tuvio no teme alzar la voz frente a las falencias estructurales del sector en el país, fustigando la falta de profesionalización educativa y el eterno discurso político: "Todavía seguimos hablando en Argentina del ‘potencial turístico’ cuando es una industria que genera muchísima plata porque entran divisas al país".

Sin embargo, el verdadero triunfo de su gesta épica se mide en el alma del equipo que ha sabido consolidar. Hace poco, una ex-empleada regresó a Villa La Angostura y le presentó un proyecto artístico inspirado en lo aprendido en Asia y Europa, agradeciéndole la huella imborrable de su liderazgo. Al preguntarle por qué Las Balsas la había marcado tanto, ella respondió: "Seba, vos siempre nos decías: saquen pecho y levanten la mano. Si se equivocaron, levanten la mano y entre todos juntamos respuestas y vamos por el camino correcto". Es ese espíritu combativo, descontracturado y solidario el que define a Tuvio.

Cuando cae la noche y el hotel descansa, él se calza las zapatillas de trail running, se lanza a nadar en las aguas abiertas del Nahuel Huapi o entrena arduamente para completar un Ironman. Lidera con el ejemplo de quien sabe que la comodidad es enemiga del crecimiento. Como bien reza la premisa que corona la mística de Las Balsas: "La montaña no promete comodidad. Promete intensidad. Y hay quienes no pueden vivir sin eso".