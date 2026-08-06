El segmento de los grandes saldos de indumentaria suma una opción clave para quienes buscan renovar el placard sin desajustar el presupuesto. La propuesta de Premium Market Outlet desembarcó en el mercado local para consolidarse como una alternativa orientada a comercializar indumentaria, calzado y accesorios de firmas internacionales con descuentos significativos respecto de las tiendas tradicionales, abarcando desde calzado deportivo de alto rendimiento hasta indumentaria urbana de uso cotidiano .

Esta iniciativa comercial reúne sobrantes de stock, prendas discontinuas y colecciones seleccionadas de marcas de primer nivel mundial. La gran aceptación entre los consumidores motivó la expansión de la firma, que pasó de funcionar únicamente en su tradicional predio sobre el corredor de la Zona Norte a sumar un mega establecimiento de dos plantas en un punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires , facilitando el acceso a un catálogo sumamente variado que también está disponible para compra online.

A diferencia de otros paseos de compras, el espacio organiza sus percheros y góndolas por talle, categoría y rango tarifario. Esta distribución agiliza la búsqueda entre el público que concurre en busca de calzado de primeras marcas a precios accesibles , abrigo para distintas estaciones del año y prendas clásicas para toda la familia.

Premium Market: Dónde están ubicadas las sucursales y sus horarios de atención

Para facilitar la visita de los clientes, la cadena cuenta con dos puntos estratégicos dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires que operan bajo un amplio esquema horario:

Sucursal Belgrano : Se encuentra ubicada en la avenida Cabildo 2301, en la histórica esquina con la calle Olazábal. Este local porteño, inaugurado recientemente, abre de lunes a sábados, en horario de jornada continua de 10:00 a 20:00.

Sucursal Martínez: Funciona sobre la Colectora Panamericana 801, en el corredor norte del conurbano bonaerense. Su horario de apertura al público es de jueves a domingos, de 10:00 a 20:00.

Las mejores ofertas en catálogo y beneficios para compras online

Dentro de la amplia gama de oportunidades que ofrece el paseo comercial se destacan importantes rebajas en artículos seleccionados de marcas como New Balance, Brooks, Forever21, Goorin y Pony:

Zapatillas Melissa Ulitsa Next Gen Unisex: $21.199 (60% off).

Zapatillas Brooks Divide 4 Hombre: $87.499 (50% off).

Campera Brixton Claxton Crest: $47.025 (45% off).

Gorra Goorin Baseball Best Mate: $23.999 (40% off).

Zapatillas Pony Italian Top Star Eden: $46.830 (30% off).

Chaleco Pu Forever21 : $56.000 (30% off).

Cardigan Largo Colores Forever21: $27.965 (30% off).

Buzo Pony Inyo: $22.399 (30% off).

Remera Básica Forever21: $13.300 (30% off).

Para quienes prefieren adquirir sus productos a través del canal digital, la tienda electrónica oficial suma facilidades de pago y esquemas de bonificación en los envíos a todo el país: