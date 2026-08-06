Gigante del agro Metalfor recortará más de 200 empleos por el derrumbe de las ventas

La fábrica de maquinaria planea reducir el 60% de su nómina en Córdoba. El gremio de la UOM alerta por la falta de garantías para los trabajadores

La instancia de derrumbe que transita el segmento de la maquinaria agrícola sigue cobrándose puestos de trabajo. La caída en la demanda de nuevos equipos, combinada con las dificultades para acceder a créditos y la suba de los costos operativos, mantiene en estado crítico a buena parte de los actores de ese nicho. Golpeada por el contexto, la cordobesa Metalfor, una de las mayores fabricantes de cosechadoras del país, puso en marcha un agresivo plan de reestructuración industrial que apunta a reducir en un 60% el plantel de empleados de su planta en Marcos Juárez.

El recorte, confirmado por fuentes gremiales y del sector metalmecánico, busca la salida de 225 empleados sobre un total de 375 trabajadores que integran la plantilla directa del complejo cordobés.

Según fuentes del segmento agrícola, la vía elegida por la conducción de la compañía es el ofrecimiento de una batería de retiros voluntarios.

La medida encendió de inmediato las alarmas en las delegaciones regionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Consideran que la propuesta opera como un paso previo a la concreción de cesantías directas ante la reticencia del personal a suscribir el esquema propuesto por la Metalfor.

La parálisis de la demanda interna y la postergación de inversiones en el campo terminaron por erosionar el flujo de caja operativo de la compañía.

Freno de ventas e incertidumbre en Metalfor

El cuadro de situación de la empresa empeoró de manera paulatina durante el primer semestre del año.

La acumulación de stock no vendido en el patio de la planta y la falta de financiamiento a tasas competitivas para la adquisición de maquinaria pesada forzaron a la dirección de Metalfor a revisar su esquema operativo de forma drástica.

Desde el gremio expresaron profundas dudas respecto de la sustentabilidad económica del programa de bajas previstas.

"La preocupación central pasa por la falta de garantías reales para el cobro en tiempo y forma de las indemnizaciones o de las sumas pactadas en los retiros", señalaron voceros de los empleados de la empresa. Agregaron que los ofrecimientos contemplan pagos escalonados que "resultan riesgosos frente a la volatilidad del contexto económico".

De ocurrir que la adhesión a los retiros sea baja, la opción de avanzar con despidos directos amenaza volverse una opción concreta para las próximas semanas.

La crisis de la maquinaria agrícola golpea de la peor forma

El achique de Metalfor no es un hecho aislado dentro del mapa metalmecánico del interior del país.

Representantes de las cámaras que agrupan a los fabricantes de maquinaria agrícola advierten que el sector atraviesa una etapa de "readecuación forzada" debido a la caída en los márgenes de rentabilidad de los productores y el encarecimiento de los insumos importados.

En ese marco, la dirección de la empresa busca un punto de equilibrio financiero que le permita continuar operativa con una estructura fija notablemente más reducida.

El plan de recorte presentado a los operarios abarca a personal de distintas áreas operativas, desde las líneas de soldadura y ensamblado hasta los sectores administrativos y de ingeniería de procesos.

Analistas de la industria señalan que la reducción drástica de personal afectará el funcionamiento técnico de la fábrica cuando el mercado comience a mostrar algún tipo de recuperación.

En el plano laboral, la UOM no descarta solicitar audiencias urgentes ante la cartera laboral nacional para bloquear potenciales despidos masivos.

La empresa efectuó despidos durante el Mundial

El trasfondo del conflicto laboral en la firma viene sumando antecedentes que tensaron la relación entre la cúpula de la firma y su personal.

Semanas antes de lanzar el esquema masivo de retiros en Marcos Juárez, la dirección de la compañía activó la salida de 35 operarios en su planta de Noetinger, en el marco de una maniobra que generó fuerte controversia.

Las desvinculaciones se ejecutaron de manera simultánea en el horario en que la selección argentina disputaba su encuentro frente a Egipto, la instancia del reciente Mundial de fútbol.

Ese día, la gerencia autorizó un retiro anticipado al mediodía para que el personal pudiera ver el partido. Sin embargo, en ese mismo lapso, los trabajadores cesanteados comenzaron a recibir notificaciones vía mensaje de texto para pasar a retirar las cartas documento a la oficina del correo local.

La medida se tomó apenas siete días después de que Metalfor solicitara de forma oficial la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.

En ese expediente, la firma reconoció demoras en el pago de los salarios de sus más de 600 operarios directos, y también transparentó un pasivo financiero que supera los $52.000 millones con más de 20 bancos y organizaciones crediticias, además de un acumulado de 558 cheques rechazados por más de 5.300 millones de pesos.