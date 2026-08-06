La Ciudad lanza triciclos eléctricos para turistas: cómo funciona el sistema y por dónde circularán

Se aprobaron los recorridos y condiciones de un servicio que buscará sumar una nueva alternativa para recorrer los principales atractivos porteños

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso definitivo para poner en marcha un nuevo servicio turístico que combinará movilidad sustentable con recorridos por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital.

A partir del 1° de diciembre de 2026, comenzará la prueba piloto de los bautizados "ciclo rodados" con asistencia eléctrica para fines turísticos, un sistema que funcionará durante dos años bajo un esquema controlado y con un máximo de 40 unidades.

La medida quedó formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte porteña que fue publicada este jueves 6 de agosto en el Boletín Oficial de la Ciudad.

La norma aprobó los circuitos por los que podrán circular los vehículos, modificó las condiciones operativas fijadas el año pasado y estableció las reglas que deberán cumplir tanto la empresa autorizada como los conductores.

El servicio será explotado por Pedal Experience S.A.S., firma que en 2025 había obtenido la autorización para desarrollar la experiencia piloto y que posteriormente presentó el plan operativo, los recorridos y el cronograma para iniciar las actividades.

La propuesta fue evaluada por el Ente de Turismo de la Ciudad (ENTUR), la Dirección General de Diseño y Planificación de la Movilidad y la Dirección General de Seguridad Vial antes de recibir la aprobación definitiva.

Qué son los "ciclo rodados" con asistencia eléctrica

Aunque la resolución utiliza la denominación técnica de "ciclo rodados con asistencia eléctrica", en la práctica se trata de triciclos eléctricos de pedaleo asistido destinados exclusivamente a realizar paseos turísticos.

Estos vehículos cuentan con un motor eléctrico que complementa el esfuerzo del conductor, pero no reemplaza completamente el pedaleo.

De esa manera pueden transportar pasajeros con menor esfuerzo físico, reducir el ruido urbano y evitar emisiones directas de gases contaminantes, características que explican por qué este tipo de movilidad comenzó a expandirse en numerosos destinos turísticos del mundo.

A diferencia de los sistemas públicos de bicicletas o monopatines eléctricos, el esquema aprobado por la Ciudad no contempla el alquiler libre de las unidades.

Los recorridos serán guiados, seguirán circuitos previamente autorizados y estarán sujetos a un conjunto de condiciones específicas definidas por la autoridad de transporte.

Una prueba piloto antes de una decisión definitiva

La resolución también redefine el alcance temporal del proyecto.

La experiencia tendrá una vigencia de dos años, plazo que comenzará a contarse desde el 1° de diciembre de 2026.

Durante ese período, el gobierno porteño buscará evaluar aspectos como la demanda del servicio, la seguridad vial, la convivencia con peatones, ciclistas y automovilistas, el cumplimiento de los recorridos y el impacto que pueda tener sobre la actividad turística.

El objetivo es determinar si este modelo puede transformarse en un servicio permanente o incluso ampliarse hacia otros circuitos de la Ciudad.

La incorporación de unidades tampoco será inmediata ya que el esquema prevé un crecimiento gradual hasta alcanzar un máximo de 40 triciclos eléctricos, lo que permitirá monitorear el funcionamiento operativo antes de avanzar con una expansión mayor.

La movilidad sustentable como base

La iniciativa se inscribe dentro de la política de movilidad sustentable impulsada por la Ciudad y, al mismo tiempo, forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la oferta turística.

En los últimos meses el gobierno que lidera Jorge Macri también avanzó con proyectos como la apertura del Mirador Obelisco al público; la incorporación de nuevos servicios para visitantes y distintas intervenciones para revitalizar el Casco Histórico, Puerto Madero y otros polos de atracción.

El objetivo es extender la permanencia de los turistas y generar mayor actividad económica vinculada al sector.

Cuáles serán los circuitos habilitados

La resolución aprobó cuatro recorridos específicos que atravesarán algunos de los sectores con mayor afluencia de turistas de la Ciudad.

La idea es que los paseos se desarrollen sobre calles, bicisendas y ciclovías previamente evaluadas desde el punto de vista de la seguridad vial, evitando interferir con los corredores de mayor tránsito vehicular.

Los circuitos autorizados son:

Plaza San Martín - Plaza de Mayo: El primer circuito conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo, atravesando el corazón del Microcentro porteño. El recorrido incluirá sectores emblemáticos como el entorno del Círculo Militar, las calles Maipú, Marcelo T. de Alvear, Reconquista, Tucumán, Esmeralda y Viamonte, mientras que el regreso utilizará un trazado alternativo por San Martín, Bartolomé Mitre, 25 de Mayo, Sarmiento y la ciclovía de avenida Corrientes hasta regresar a Retiro

El primer circuito conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo, atravesando el corazón del Microcentro porteño. El recorrido incluirá sectores emblemáticos como el entorno del Círculo Militar, las calles Maipú, Marcelo T. de Alvear, Reconquista, Tucumán, Esmeralda y Viamonte, mientras que el regreso utilizará un trazado alternativo por San Martín, Bartolomé Mitre, 25 de Mayo, Sarmiento y la ciclovía de avenida Corrientes hasta regresar a Retiro Plaza de Mayo - San Telmo: El segundo itinerario unirá Plaza de Mayo con San Telmo, uno de los barrios con mayor valor histórico y arquitectónico de Buenos Aires. El paseo recorrerá calles tradicionales como Balcarce, Perú, Bolívar, México, Chile, Defensa y Humberto I hasta llegar a Plaza Dorrego, principal punto turístico del barrio, para luego regresar nuevamente hacia la Plaza de Mayo

El segundo itinerario unirá Plaza de Mayo con San Telmo, uno de los barrios con mayor valor histórico y arquitectónico de Buenos Aires. El paseo recorrerá calles tradicionales como Balcarce, Perú, Bolívar, México, Chile, Defensa y Humberto I hasta llegar a Plaza Dorrego, principal punto turístico del barrio, para luego regresar nuevamente hacia la Plaza de Mayo Puerto Madero nocturno: El tercer circuito estará orientado a Puerto Madero y tendrá un perfil principalmente nocturno. Comenzará sobre avenida Corrientes y continuará por ciclovías y bicisendas hacia Alicia Moreau de Justo, Macacha Güemes, Azucena Villaflor, Calabria, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lantieri y Lola Mora, combinando algunos de los espacios gastronómicos, recreativos y paisajísticos más visitados de la Ciudad

El tercer circuito estará orientado a Puerto Madero y tendrá un perfil principalmente nocturno. Comenzará sobre avenida Corrientes y continuará por ciclovías y bicisendas hacia Alicia Moreau de Justo, Macacha Güemes, Azucena Villaflor, Calabria, Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lantieri y Lola Mora, combinando algunos de los espacios gastronómicos, recreativos y paisajísticos más visitados de la Ciudad Bosques de Palermo: El cuarto recorrido se desarrollará en Palermo, con eje en los Bosques y los grandes parques públicos. Partirá desde la zona de Casares y Castex para atravesar bicisendas de avenida Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento, pasando por lagos, espacios verdes y el Planetario Galileo Galilei, uno de los principales atractivos turísticos del barrio

Las reglas que deberán respetar los conductores

La autorización establece un régimen de circulación mucho más estricto que el aplicable a una bicicleta convencional.

Al tratarse de un servicio turístico organizado, los vehículos sólo podrán desplazarse por los recorridos expresamente habilitados y deberán respetar todas las condiciones fijadas por la Secretaría de Transporte.

Entre otras restricciones, los conductores tendrán prohibido circular por veredas, plazas, parques, senderos peatonales o cualquier espacio destinado prioritariamente a los peatones.

Tampoco podrán ingresar en carriles exclusivos del Metrobus, vías preferenciales para el transporte público, calles en contramano o sectores cerrados por obras, operativos de seguridad o eventos especiales.

Qué hacer frente a situaciones imprevistas

Si alguno de los recorridos autorizados se encuentra interrumpido por un corte de tránsito, una manifestación o una obra, el conductor deberá abandonar el circuito en la intersección más cercana y retomar el trayecto por el camino habilitado más corto.

Si ello no fuera posible en condiciones seguras, el viaje deberá darse por finalizado.

También habrá que tener en cuenta las normas de seguridad vial ya que todos los conductores deberán realizar, antes de comenzar a trabajar, una capacitación obligatoria dictada por la Dirección General de Seguridad Vial de la Ciudad o el organismo que la reemplace en el futuro.

Durante la prestación del servicio también estarán obligados a respetar la totalidad de las normas de tránsito, mantener velocidades compatibles con el entorno urbano, evitar maniobras riesgosas y dar prioridad permanente a peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.

Durante la vigencia de la prueba piloto habrá un fuerte y constante monitoreo del sistema que permitirá analizar indicadores como la seguridad, el cumplimiento de los recorridos, la aceptación por parte de los turistas, la convivencia con el resto del tránsito y el impacto que el nuevo servicio pueda tener sobre la movilidad y la actividad turística de Buenos Aires.

El perfil de la empresa que operará el servicio

La prueba piloto estará a cargo de Pedal Experience S.A.S., empresa creada en 2024 con sede en la Ciudad de Buenos Aires y orientada al desarrollo de propuestas vinculadas con el turismo y la movilidad.

Fue constituida por Pablo Federico Luhning, Tomás Mestre Olmedo, Diego Alejandro Negri Rico y Rafael Alejandro Acevedo, y dentro de su objeto social contempla actividades turísticas, recreativas y gastronómicas, además de otros servicios empresariales.

Antes de obtener la autorización oficial para este proyecto, ya ofrecía recorridos turísticos en bicicleta eléctrica por distintos barrios porteños y experiencias guiadas en Puerto Madero, por lo que la iniciativa aprobada por el Gobierno de la Ciudad representa una ampliación de una actividad que ya venía desarrollando en el mercado.

La empresa fue la que presentó ante la Secretaría de Transporte la propuesta definitiva con los recorridos, el esquema operativo y el cronograma de inicio de actividades, documentación que luego fue analizada por las áreas técnicas de Movilidad, Seguridad Vial y el Ente de Turismo antes de recibir la aprobación definitiva.

Una tendencia que crece en el mundo

El uso de bicicletas y triciclos eléctricos para recorridos turísticos dejó de ser una experiencia aislada para convertirse en una alternativa habitual en ciudades como París, Madrid, Barcelona, Lisboa, Nueva York y Roma, donde estos vehículos permiten recorrer centros históricos y zonas de gran atractivo reduciendo el impacto ambiental y ofreciendo una experiencia diferente a los visitantes.

En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires busca ahora incorporarse a la tendencia internacional aprovechando una ventaja propia como es la de la red de cientos de kilómetros de ciclovías y bicisendas construida durante los últimos años, que conecta buena parte de los barrios incluidos en los recorridos turísticos.

Si los resultados de la prueba piloto son satisfactorios, la empresa podrá transformar la nueva experiencia en un servicio permanente e incluso ampliarse con nuevos circuitos, mayor cantidad de unidades o recorridos en otros barrios de la Ciudad, consolidando un modelo de movilidad turística que hasta ahora no existía de manera regulada en Buenos Aires.