El aeropuerto de Ezeiza inauguró un espacio que muchos estaban esperando

La terminal aérea más importante del país abrió un nuevo sector para beneficiar a los miles de pasajeros que a diario vuelan hacia destinos nacionales

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza dio un paso clave en la mejora de la atención al usuario con la inauguración del primer salón VIP ubicado en la terminal de partidas nacionales. La apertura estuvo a cargo de AMAE Lounge -empresa perteneciente al grupo CrossRacer y líder en la gestión de salones y servicios preferenciales en Argentina y Brasil-, dando respuesta a una demanda histórica de los viajeros de cabotaje en la principal puerta de entrada y salida del país.

La inauguración acompaña el crecimiento sostenido del tráfico aéreo interno en la terminal de Ezeiza, que cerró el año pasado con una suba del 12,2% al movilizar a más de 3,26 millones de pasajeros domésticos. Hasta el momento, este tipo de espacios de confort, trabajo y gastronomía de categoría estaban reservados de forma exclusiva para los sectores de vuelos internacionales. Con este movimiento, la compañía alcanza las 17 salas operativas en el país, consolidando la red de conectividad y hospitalidad aeroportuaria más extensa del mercado nacional en alianza estratégica con Aeropuertos Argentina, Collinson Group y DragonPass.

El aeropuerto de Ezeiza inauguró una nueva sala VIP en el espacio de embarques nacionales

Dónde está la nueva sala VIP del Aeropuerto de Ezeiza: horarios y cómo acceder

Ubicada inmediatamente después del control de seguridad dentro del área de embarque nacional, la flamante sala VIP cuenta con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados y capacidad para recibir de forma simultánea a más de 100 pasajeros.

El diseño del salón marca además el debut de la renovada identidad visual y el concepto arquitectónico que AMAE Lounge comenzará a desplegar en sus próximas expansiones en el Aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos de las provincias. El ambiente fue acondicionado para cubrir las necesidades tanto del viajero corporativo como del turístico, ofreciendo zonas de trabajo, espacios de descanso, gastronomía de primer nivel y conectividad de alta velocidad antes del abordaje.

Horario de atención: La sala VIP permanece abierta todos los días de la semana en el rango horario de 03:30 a 18:30 horas , cubriendo la mayor parte de la grilla de salidas de cabotaje.

La sala VIP permanece abierta todos los días de la semana , cubriendo la mayor parte de la grilla de salidas de cabotaje. Membresías habilitadas: Se puede ingresar mediante los programas de fidelización internacionales DragonPass, Lounge Key y Priority Pass.

Se puede ingresar mediante los programas de fidelización internacionales DragonPass, Lounge Key y Priority Pass. Acceso particular: Quienes no posean estas membresías o tarjetas asociadas pueden adquirir el pase directo denominado Premium Pass a través de la plataforma web oficial de reservas de la firma (reservas.amaelounge.com).

Desde la compañía destacaron que la incorporación de este salón busca extender una experiencia de hospitalidad de alto nivel a un número cada vez mayor de viajeros, respondiendo a las encuestas del sector aerocomercial que posicionan al acceso a salones VIP como uno de los beneficios más valorados por los usuarios en las terminales aéreas.