River acelera el repago de la deuda del Monumental, en plena crisis futbolística

El fideicomiso financiero que creó para obtener fondos respaldados por los ingresos del estadio mostró una fuerte reducción de su deuda durante este año

River atraviesa uno de los momentos deportivos más complejos de los últimos años, con cuestionamientos al rendimiento del equipo, presión sobre el cuerpo técnico y la obligación de volver a pelear por los principales torneos.

Todas necesidades que conviven con otro desafío menos visible pero igualmente importante como es el de sostener el equilibrio financiero de una institución que realizó fuertes inversiones en infraestructura y mantiene uno de los planteles más costosos del fútbol argentino.

River acelera el repago de la deuda del Monumental, mientras afronta una crisis futbolística

En ese contexto, los estados contables del Fideicomiso Financiero Club River Plate, administrado por Banco de Valores, muestran cómo avanza el plan diseñado por la dirigencia para cancelar la deuda tomada en 2024 utilizando ingresos futuros del club sin afectar su funcionamiento cotidiano.

El balance correspondiente al primer semestre de 2026 refleja que el fideicomiso cerró con una pérdida contable de $8.457,7 millones, producto principalmente del impacto de los resultados financieros y del ajuste por inflación sobre los activos y pasivos del vehículo.

Sin embargo, detrás de ese resultado aparece otro dato que la conducción considera central y es que durante los primeros seis meses del año el fideicomiso continuó reduciendo el capital adeudado a los inversores mediante el cronograma previsto desde su lanzamiento.

Según se detalla en el balance que fue enviado por el club de Nuñez a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los Valores de Deuda Fiduciaria pasaron de representar obligaciones totales por $22.195 millones al cierre de 2025 a $15.412 millones al 30 de junio.

Esto muestra una baja cercana al 31%, al mismo tiempo que desapareció prácticamente toda la deuda de largo plazo, ya que el saldo pendiente quedó concentrado en los próximos vencimientos previstos por el contrato.

Es decir, mientras el patrimonio fiduciario cayó desde $12.647 millones hasta $2.909 millones, la estructura también fue cancelando parte importante de las obligaciones asumidas cuando River salió al mercado de capitales para financiarse.

Cómo funciona el fideicomiso que financia parte del negocio del Monumental

El vehículo financiero fue creado en julio de 2024 y recibió autorización de la CNV para emitir títulos respaldados por ingresos futuros del club.

No se trata de una deuda garantizada por ventas de jugadores ni por futuros premios deportivos sino que las garantías provienen de tres fuentes de recursos que generan ingresos recurrentes que son el contrato de naming del estadio Monumental; las cuotas del programa Somos River; la comercialización de plateas mediante la plataforma Tu Lugar en el Monumental.

Esos derechos de cobro fueron cedidos al fideicomiso para asegurar el pago de capital e intereses a los inversores.

Al cierre de junio pasado todavía permanecían dentro del patrimonio fiduciario $16.526 millones en créditos por cobrar, aunque el monto resulta considerablemente inferior al registrado seis meses antes porque buena parte de esas cobranzas ya fueron aplicadas al repago de la deuda.

En paralelo, las inversiones financieras del fideicomiso también disminuyeron desde $5.447 millones hasta $4.471 millones, mientras que el efectivo disponible mostró una reducción respecto del cierre de 2025 como consecuencia de los pagos efectuados durante el semestre.

Renegociar el contrato y cambiar las reglas

Uno de los hechos más relevantes que surge de los estados contables no está en las cifras del balance sino en las modificaciones que el club impulsó durante el primer semestre para adaptar el funcionamiento del fideicomiso.

En marzo pasado, el fiduciario y River solicitaron a los tenedores de los Valores de Deuda Fiduciaria autorizar una adenda tanto al contrato de naming del estadio como al propio contrato del fideicomiso.

La propuesta obtuvo el respaldo de aproximadamente el 68,86% de los inversores y posteriormente fue aprobada por la CNV el pasado 19 de junio.

El cambio más importante fue la redefinición del acuerdo con Dorinka, empresa que posee los derechos comerciales sobre el nombre del Monumental.

La adenda estableció que el contrato mediante el cual el estadio se conoce como Más Monumental finalizará el 31 de agosto próximo, acortando el plazo originalmente previsto, aunque manteniendo el cronograma de cobros comprometidos para este año.

Para los primeros ocho meses se pactó una contraprestación de u$s2 millones más IVA, distribuida en tres desembolsos, uno inicial de u$s200.000, otro de u$s500.000 y un pago final de u$s1,3 millón vinculado al momento efectivo en que concluya el contrato.

La modificación permitió reordenar el flujo de ingresos que respalda la deuda emitida por River sin alterar los derechos de los inversores.

Más reservas para proteger el pago de la deuda

Pero la renegociación del acuerdo no se limitó al naming ya que el fideicomiso también incorporó un Fondo de Reserva Especial como mecanismo destinado a cubrir eventuales caídas en la recaudación que puedan afectar el pago de capital e intereses.

Según el contrato modificado, el fiduciario podrá retener montos adicionales provenientes de la cobranza cuando resulte necesario compensar una menor recaudación o la evolución de la UVA, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del cronograma financiero.

En los hechos, la prioridad seguirá siendo la de recomponer los fondos de gastos; mantener el fondo de liquidez; constituir las reservas necesarias; pagar intereses y amortizar el capital de los títulos emitidos.

Recién una vez cubiertas esas obligaciones, los excedentes pueden volver al club.

El balance también muestra que durante el semestre se mantuvo activo el fondo de liquidez creado para respaldar el pago de intereses en caso de insuficiencia de ingresos. Al cierre de junio ese fondo equivalía a 168.149 UVA, unos $339 millones.

Una deuda que entra en su etapa final

Otro dato que refleja la evolución del fideicomiso es la fuerte reducción de los créditos pendientes de cobro.

Los derechos vinculados al programa Somos River descendieron tanto en el corto como en el largo plazo, mientras que los créditos provenientes del contrato con Dorinka también disminuyeron significativamente a medida que fueron ingresando los pagos previstos.

En conjunto, las cuentas por cobrar pasaron de $30.423 millones al cierre de 2025 a $16.526 millones seis meses después.

La evolución acompaña el proceso de cancelación de los Valores de Deuda Fiduciaria, cuyo saldo también se redujo de manera sostenida.

Más que un deterioro operativo, el balance muestra un fideicomiso que va consumiendo los activos que le fueron cedidos para cumplir con el objetivo para el cual fue creado.

Es decir, cancelar la deuda emitida en el mercado de capitales utilizando ingresos futuros del club, sin comprometer otras fuentes de financiamiento.

El desafío de sostener un modelo a la europea

Los números del fideicomiso reflejan un cambio profundo en la forma en que River financia parte de sus proyectos.

En lugar de depender exclusivamente de la venta de futbolistas o de los premios obtenidos en las competencias internacionales, el club decidió anticipar recursos futuros vinculados a su capacidad para generar ingresos comerciales.

El contrato de naming del Monumental, el programa Somos River y la comercialización de plateas dejaron de ser solamente fuentes de facturación para transformarse también en garantías de una operación financiera colocada en el mercado de capitales.

Ese esquema permitió obtener recursos inmediatos para acompañar el proceso de transformación del estadio y reforzar la estructura económica del club, aunque también implicó asumir compromisos de pago de mediano plazo que ahora continúan amortizándose.

Los estados contables muestran que el fideicomiso sigue cumpliendo ese objetivo.

Durante el semestre se canceló otra parte de la deuda emitida en 2024, disminuyeron los créditos pendientes porque fueron cobrados y aplicados al repago de los títulos, y se adecuó el contrato financiero para garantizar el cumplimiento de los próximos vencimientos.

El contexto deportivo también condiciona las cuentas

Pero el frente financiero convive con un escenario deportivo exigente en el cual River llega con la necesidad de recuperar protagonismo después de una sucesión de resultados que generaron cuestionamientos internos y externos.

A ello se suma la presión propia de una institución obligada a competir por todos los títulos y sostener un plantel con una de las masas salariales más elevadas del fútbol argentino.

Ese contexto explica por qué la dirigencia busca fortalecer ingresos que no dependan exclusivamente del rendimiento deportivo.

La ampliación y modernización del Monumental, la explotación comercial del estadio, el crecimiento del programa Somos River y la venta de abonos pasaron a ocupar un lugar central dentro de la estrategia económica del club.

Un interrogante sobre el futuro del estadio

Otro de los puntos que abre preguntas es el futuro del contrato de naming del Monumental, tras la adenda aprobada este año para finalizar el vínculo con Dorinka.

River debe definir si negocia una renovación con la misma empresa o si abre una nueva búsqueda de patrocinadores para uno de los activos comerciales más valiosos del fútbol argentino.

La decisión será clave porque el naming forma parte de las garantías que respaldan el fideicomiso y constituye una fuente relevante de ingresos para la institución.

Mientras tanto, el club seguirá avanzando con el cronograma de cancelación de la deuda emitida en el mercado de capitales.

El balance muestra que ese proceso continúa según lo previsto, aunque también evidencia el consumo progresivo de los activos cedidos al fideicomiso y la reducción de su patrimonio como consecuencia del propio mecanismo de amortización.