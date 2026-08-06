La petrolera de Techint acelera su apuesta en Vaca Muerta con una inversión millonaria

Tecpetrol multiplicó sus ganancias en el primer semestre, aumentó la producción de petróleo y gas y profundizó su plan de expansión en la Cuenca Neuquina

Su estrategia incluye desarrollar Los Toldos II Este para 70.000 barriles/día en 2027 y usar el RIGI para exportar petróleo.

La empresa del Grupo Techint pasó de perder a ganar $209.656 millones, impulsada por más ventas y producción de petróleo.

Tecpetrol acelera su inversión en Vaca Muerta, enfocándose en el shale oil con $1.1 billones invertidos en el 1er semestre de 2026.

La petrolera del Grupo Techint decidió acelerar una de las apuestas más ambiciosas que hoy se desarrollan en Vaca Muerta.

Se trata de Tecpetrol que, después de haber transformado a Fortín de Piedra en uno de los principales yacimientos de shale gas del país, ahora concentra buena parte de sus recursos en el negocio del petróleo, con inversiones en nuevos desarrollos, infraestructura y obras que apuntan a incrementar la producción y ampliar las exportaciones en los próximos años.

Por lo menos así surge de analizar el balance de la empresa correspondiente al primer semestre de este 2026, que refleja ese cambio de etapa.

En el documento se evidencia que no sólo volvió a mostrar una fuerte mejora de sus resultados económicos, sino que también ejecutó uno de los mayores programas de inversión de la industria energética argentina para sostener su crecimiento de largo plazo.

Entre enero y junio, Tecpetrol invirtió $1.101.663 millones en propiedades, planta y equipos.

Esos desembolsos estuvieron concentrados en Fortín de Piedra; Los Toldos II Este y Puesto Parada, tres activos de la Cuenca Neuquina que forman parte de la estrategia con la que la empresa busca consolidar su presencia tanto en el negocio del gas como, especialmente, en el del shale oil.

Una contundente mejora operativa

Del balance surge que Tecpetrol obtuvo una ganancia de $209.656 millones, cuando un año antes había registrado una pérdida de $1.238 millones.

Este giro estuvo impulsado por un aumento de los volúmenes vendidos de petróleo y gas; mejores precios promedio del crudo y una mayor actividad operativa, factores que compensaron la baja registrada en los precios promedio del gas natural.

Las ventas también marcaron un fuerte crecimiento y los ingresos ascendieron a $1.155.248 millones, frente a los $732.421 millones contabilizados durante el mismo período de 2025.

El incremento respondió, según explicó la propia empresa en su reseña informativa, a un mayor despacho de petróleo Medanito y gas, junto con mejores precios promedio del crudo.

La producción, otro factor que acompañó la evolución del negocio

Por otra parte, en el informe se da cuenta que Tecpetrol extrajo 3.326 millones de metros cúbicos de gas, un 6% más que un año antes, mientras que la producción de petróleo alcanzó 616.000 metros cúbicos, con un crecimiento interanual del 8%.

El balance también muestra un cambio en el destino de esa producción ya que las exportaciones crecieron hasta representar el equivalente a 807.000 metros cúbicos de petróleo, contra 500.000 metros cúbicos del primer semestre de 2025.

Esa evolución acompaña el proceso de expansión que vive Vaca Muerta y el mayor peso que comienza a tener el mercado externo para las compañías del sector.

Más inversión, más deuda y una apuesta al largo plazo

El agresivo plan de expansión también impactó sobre la estructura financiera de la empresa que, al 30 de junio pasado, posee deudas bancarias y financieras por $2.758.508 millones, mientras que el patrimonio neto alcanzaba $2.307.736 millones.

La compañía atribuyó buena parte del aumento de los costos financieros al endeudamiento tomado para avanzar con el desarrollo de Los Toldos II Este, el proyecto que concentrará gran parte de las inversiones durante los próximos años.

Pese a ese incremento de la deuda, Tecpetrol generó $291.221 millones de flujo de fondos provenientes de sus operaciones, recursos que fueron destinados principalmente a financiar nuevas inversiones, en una señal de que la empresa prioriza expandir su capacidad productiva antes que maximizar los resultados de corto plazo.

Ese equilibrio entre mayores ganancias, fuerte inversión y crecimiento de la producción deja al descubierto la estrategia de la petrolera de Techint que pasa por aprovechar el nuevo ciclo expansivo de Vaca Muerta para convertirse en uno de los principales protagonistas del negocio del petróleo no convencional en la Argentina.

De Fortín de Piedra al petróleo como cambio de estrategia

Detrás de los números del balance hay un cambio sintomático que comienza a tomar forma.

Después de haber convertido a Fortín de Piedra en el principal desarrollo de shale gas de la Argentina, Tecpetrol ahora busca replicar ese crecimiento en el negocio del petróleo no convencional.

La compañía dejó en claro que su prioridad ya no pasa únicamente por sostener la producción de gas, sino por acelerar el desarrollo de Los Toldos II Este, uno de los bloques con mayor potencial dentro de Vaca Muerta.

En Fortín de Piedra, espera mantener niveles de producción similares a los del año pasado, con picos invernales cercanos a 24 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Además, informó que los resultados obtenidos en los pozos ubicados al sur del río permitieron confirmar el potencial para sostener también la producción de petróleo del área.

Pero el gran salto está puesto en Los Toldos II Este, según detalló en el balance, ya que en esa zona continúa la construcción de las instalaciones de tratamiento y evacuación de hidrocarburos con el objetivo de poner en marcha en 2027 una planta capaz de procesar 70.000 barriles diarios de petróleo.

Paralelamente, ya comenzó una campaña masiva de perforación de pozos de shale oil, una etapa que demandará buena parte de las inversiones previstas para los próximos meses.

Ese proyecto explica tanto el fuerte incremento de las inversiones como el aumento del endeudamiento registrado durante el semestre.

El plan para destrabar las exportaciones

El crecimiento de la producción en Vaca Muerta depende cada vez menos de la capacidad para perforar nuevos pozos y cada vez más de la infraestructura disponible para transportar el petróleo hacia los puertos de exportación.

Con ese escenario, Tecpetrol decidió involucrarse en dos de las obras más importantes que hoy desarrolla la industria.

Una es VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur), el sistema que permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hasta la costa atlántica.

La otra es Duplicar Norte, el proyecto encabezado por Oldelval para ampliar la red de oleoductos y evitar que el crecimiento de la producción encuentre limitaciones logísticas.

Para Tecpetrol, ambas iniciativas son determinantes porque aseguran que el petróleo que espera producir en los próximos años pueda llegar a los mercados internacionales sin restricciones.

Pero también apuesta al RIGI si se toma en cuenta que en el balance confirmó que presentó el proyecto de desarrollo de Los Toldos II Este para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para la petrolera este proyecto significa mejorar la competitividad de una millonaria inversión que apunta a transformar a Los Toldos II Este en uno de los nuevos polos petroleros de Vaca Muerta.

A ese desarrollo se suma Puesto Parada, donde la empresa anticipó que continuará perforando nuevos pozos para incrementar las reservas y sostener el crecimiento de la producción en la Cuenca Neuquina.

Una petrolera en constante crecimiento

Tecpetrol es la empresa de exploración y producción de hidrocarburos del Grupo Techint, el conglomerado industrial fundado por la familia Rocca y con presencia en los sectores del acero, la ingeniería, la construcción, la energía y la minería.

Opera y participa en activos de petróleo y gas en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, aunque en los últimos años concentró una parte sustancial de sus inversiones en Vaca Muerta.

Su mayor hito fue Fortín de Piedra, yacimiento ubicado en la Cuenca Neuquina que comenzó a desarrollar en 2017 que, en tiempo récord pasó de ser un proyecto en construcción a convertirse en uno de los principales productores de shale gas del país.

Ese crecimiento permitió incrementar la oferta local de gas, reducir la necesidad de importaciones de GNL durante el invierno y ampliar los saldos exportables hacia Chile en los meses de menor demanda interna.

Con esa experiencia como antecedente, la empresa ahora busca repetir la historia en el negocio del shale oil.

El desarrollo de Los Toldos II Este aparece como el proyecto llamado a liderar esa nueva etapa, apoyado en inversiones en perforación, plantas de tratamiento y obras de transporte para acompañar el crecimiento de la producción.

Este avance de Tecpetrol se produce en un momento de fuerte expansión de Vaca Muerta.

La ampliación de oleoductos, los nuevos proyectos de exportación y el crecimiento de la demanda internacional de crudo están impulsando un cambio de escala en la industria.

Operadoras como YPF, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol, Shell, TotalEnergies y Chevron también ejecutan planes para aumentar la producción, mientras el Gobierno apuesta a que el complejo energético se convierta en una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país.