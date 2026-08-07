La cadena lanzó una nueva ola de rebajas que incluye calzado, indumentaria y accesorios de marcas premium como Nike, Adidas y Puma

Dexter puso en marcha una nueva campaña de descuentos que alcanza hasta el 70% en una selección de productos deportivos. La iniciativa incluye zapatillas, botines, camisetas, indumentaria para entrenamiento y accesorios de distintas marcas y está disponible tanto en la tienda online como en los locales físicos de la cadena.

La propuesta se suma a las promociones que distintas cadenas de indumentaria y calzado implementan durante el segundo semestre del año, con rebajas sobre productos seleccionados y alternativas de financiación para quienes buscan distribuir el costo de la compra en cuotas.

Entre las marcas participantes se encuentran Nike, Adidas, Puma, New Balance, Reebok y Under Armour, con artículos destinados a diferentes disciplinas deportivas y actividades recreativas.

Qué productos tienen descuentos en Dexter

La campaña de Dexter abarca una amplia variedad de categorías. Entre ellas figuran:

Zapatillas para running

Calzado para entrenamiento

Botines de fútbol

Camisetas deportivas

Ropa para gimnasio y entrenamiento funcional

Indumentaria para yoga

Prendas para ciclismo

Accesorios deportivos

Los descuentos varían según el producto, la marca y la disponibilidad de stock. En algunos casos, las rebajas alcanzan el 70%, mientras que otros artículos presentan reducciones menores.

El catálogo promocional se actualiza periódicamente, por lo que la disponibilidad de modelos, colores y talles puede modificarse con el paso de los días.

Botines desde $80.000 y rebajas en zapatillas

Uno de los segmentos con mayor cantidad de promociones es el de los botines de fútbol, donde pueden encontrarse modelos desde $80.000, dependiendo de la marca, el diseño y las características del producto.

Las ofertas incluyen versiones para distintos tipos de superficies de juego, tanto para césped natural como sintético, además de modelos destinados al fútbol recreativo y competitivo.

En el rubro de las zapatillas para running y entrenamiento, los descuentos llegan hasta el 60% en modelos seleccionados. La promoción comprende calzado diseñado para distintas modalidades deportivas, incluyendo entrenamiento en gimnasio, caminatas, running urbano y actividades de alto impacto.

También forman parte de la campaña las zapatillas de uso urbano inspiradas en líneas deportivas, que mantienen rebajas dentro de la sección de ofertas del sitio oficial.

Camisetas, ropa deportiva y accesorios con promociones

La campaña también incorpora descuentos en camisetas deportivas, pantalones, calzas, shorts, buzos, camperas y remeras técnicas.

Dentro de la sección de indumentaria aparecen prendas para hombres, mujeres y niños, además de productos orientados tanto al entrenamiento como al uso diario.

En algunos artículos, las rebajas superan el 50%, dependiendo del modelo y la colección a la que pertenecen.

Los accesorios también integran la promoción. Allí pueden encontrarse mochilas, bolsos deportivos, gorras, medias, botellas térmicas y otros productos utilizados para distintas disciplinas.

Qué marcas participan de la promoción

Las ofertas incluyen productos de algunas de las principales marcas comercializadas por la cadena.

Entre ellas se destacan:

Nike

Adidas

Puma

New Balance

Reebok

Under Armour

Cada fabricante presenta promociones en diferentes líneas de productos, por lo que el porcentaje de descuento cambia según el artículo elegido.

La disponibilidad depende del stock existente tanto en la tienda online como en las sucursales físicas.

Cuotas sin interés para compras seleccionadas

Además de las rebajas sobre los precios de lista, Dexter incorporó alternativas de financiación para determinados medios de pago.

Los clientes pueden acceder a cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito participantes, de acuerdo con las condiciones vigentes al momento de realizar la compra.

La cantidad de cuotas disponibles puede variar según la entidad financiera, el banco emisor de la tarjeta y la promoción correspondiente.

Antes de finalizar la operación, el sitio informa cuáles son los medios de pago habilitados y las opciones de financiación disponibles para cada producto.

Envío gratis en compras que superen un monto determinado

La campaña también contempla el envío gratuito para compras que superen el monto mínimo establecido por la empresa.

Esta modalidad permite recibir los productos en cualquier punto del país sin costo adicional cuando se cumplen las condiciones fijadas por la promoción.

En caso de no alcanzar ese importe, el valor del envío se calcula automáticamente durante el proceso de compra según el destino elegido.

Cómo acceder a las ofertas de Dexter

Las promociones pueden consultarse ingresando al sitio oficial de Dexter y seleccionando la sección "Sale" o "Ofertas", donde es posible utilizar distintos filtros para facilitar la búsqueda de productos.

Entre las opciones disponibles figuran:

Marca

Categoría

Talle

Precio

Color

Tipo de actividad

De esta manera, los usuarios pueden localizar con mayor rapidez los artículos que se ajustan a sus necesidades y verificar cuáles mantienen descuentos vigentes.

El sitio también permite ordenar los resultados según distintos criterios, como precio, novedades o porcentaje de descuento.

Compras online y en sucursales

Las promociones están disponibles tanto en la plataforma de comercio electrónico como en los locales físicos de la cadena.

Sin embargo, algunos productos pueden presentar diferencias de disponibilidad entre ambos canales debido al stock existente en cada sucursal o depósito.

Además, determinadas promociones pueden aplicarse exclusivamente al canal digital o encontrarse sujetas a condiciones específicas informadas durante el proceso de compra.

Por ese motivo, antes de concretar la operación se recomienda verificar la disponibilidad del producto elegido, el talle correspondiente y las condiciones comerciales vigentes.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Quienes planeen aprovechar la campaña de descuentos pueden revisar previamente algunos aspectos para comparar alternativas y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Entre los puntos clave figuran verificar el porcentaje de descuento aplicado, comparar el precio final con otras versiones del mismo producto, confirmar la disponibilidad de talle y color, revisar las condiciones de financiación, consultar si la compra califica para envío gratuito y leer las políticas de cambios y devoluciones.

Toda esta información se encuentra disponible durante el proceso de compra dentro del sitio oficial.

Descuentos vigentes en distintas categorías deportivas

La nueva campaña de Dexter reúne promociones sobre una amplia variedad de productos vinculados al deporte y al entrenamiento. Las rebajas alcanzan hasta el 70% en artículos seleccionados e incluyen calzado, indumentaria y accesorios de marcas internacionales.

A esto se suman alternativas de financiación mediante cuotas sin interés con tarjetas participantes y la posibilidad de acceder al envío gratuito cuando se cumplen las condiciones establecidas por la empresa.

Las ofertas permanecen disponibles en la tienda online y en los locales físicos mientras exista stock de los productos incluidos en la promoción y durante la vigencia informada por la cadena.