Caputo suma poder y redefine el control sobre los regímenes de promoción para empresas

El Poder Ejecutivo reorganizó la administración de los principales programas de incentivo productivo y le dio más poder al ministro d Economía, Luis Caputo

El gobierno nacional puso en marcha una de las reorganizaciones administrativas más amplias sobre los regímenes de promoción productiva desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

A través de la Resolución 273/2026, publicada este viernes 7 de agosto en el Boletín Oficial, se le transfirió a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento buena parte de las facultades operativas para administrar los principales programas de incentivos destinados a empresas.

El cambio, que le otorga más poder al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, no modifica los beneficios vigentes ni crea nuevos regímenes.

Sin embargo, altera el organigrama de toma las decisiones que impactan sobre cientos de proyectos industriales y tecnológicos.

Desde ahora, la Subsecretaría podrá aprobar adhesiones, otorgar prórrogas, liberar o ejecutar garantías, verificar el cumplimiento de obligaciones, aplicar sanciones, aprobar rendiciones de cuentas y resolver numerosos expedientes que hasta ahora dependían de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Qué alcance político tiene la norma

La decisión afecta a algunos de los instrumentos más importantes de la política industrial nacional.

Entre ellos figuran los siguientes:

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo

Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y su cadena de valor

Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales

Sistema de importación de vehículos incompletos y totalmente desarmados (CKD)

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales

Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)

Compre Argentino

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

Además, afecta al régimen para la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

La resolución también incorpora bajo esa órbita la gestión de programas creados en los últimos años para impulsar actividades tecnológicas y de innovación, como Soluciona, Soluciona Verde, Fortalecer y Potenciar Economía del Conocimiento.

En el mismo sentido, abarca los programas Nodos de la Economía del Conocimiento; Traccionar; Producción Colaborativa; Argentina Programa 4.0: Capacitación 4.0 para Municipios e Insertar, además del Consejo Federal de la Economía del Conocimiento y otros programas vinculados con capacitación, ahorro energético y economía circular.

Los motivos de este profundo cambio

La resolución fundamenta la decisión en la necesidad de otorgar "mayor eficacia, celeridad, economía procesal y sencillez" a la administración de estos regímenes, con el objetivo de optimizar el funcionamiento operativo del área y permitir que numerosas decisiones administrativas puedan resolverse directamente en la Subsecretaría.

Según explica el texto oficial, el objetivo es evitar demoras derivadas del circuito jerárquico que hasta ahora debía recorrer cada expediente.

En otras palabras, el Gobierno apuesta por una estructura más ágil para administrar los incentivos a la inversión sin modificar el marco legal de ninguno de los programas vigentes.

La medida forma parte de una reestructuración más amplia del Ministerio de Economía.

En marzo pasado, el Decreto 146/2026 modificó el organigrama de la cartera económica y ubicó a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME.

Poco después, el Decreto 215/2026 dispuso que las competencias de esa Secretaría fueran ejercidas por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La resolución publicada ahora representa el siguiente paso de ese proceso ya que, mientras las decisiones estratégicas permanecen en el nivel político, buena parte de la gestión cotidiana de los regímenes de promoción queda concentrada en la Subsecretaría especializada, con la intención de acelerar la aprobación de proyectos, reducir tiempos administrativos y destrabar expedientes vinculados con inversiones industriales y tecnológicas.

Cuál es el impacto de la medida en las empresas

La reorganización no se limita a un cambio de organigrama si se tiene en cuenta el texto del anexo que delega en la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento atribuciones concretas que hasta ahora estaban reservadas a la Secretaría y que son determinantes para el funcionamiento de numerosos programas de promoción.

Entre ellas figuran las siguientes:

Aprobar o rechazar solicitudes de adhesión

Emitir los actos administrativos necesarios para otorgar prórrogas

Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios

Aprobar o rechazar rendiciones de fondos

Disponer sanciones cuando corresponda

Declarar incumplimientos, liberar o ejecutar garantías

Ordenar el recupero de recursos públicos en aquellos casos en los que los proyectos no hayan cumplido las condiciones establecidas

En algunos regímenes también podrá aprobar la emisión de bonos de beneficio fiscal, como ocurre con el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo, una herramienta utilizada por las terminales y fabricantes de componentes para impulsar inversiones y aumentar el contenido nacional de los vehículos.

En el caso del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, las nuevas facultades incluyen aprobar o rechazar la inscripción de empresas, controlar que mantengan los requisitos exigidos por la ley y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.

Lo mismo ocurre con el régimen de Biotecnología Moderna y Nanotecnología, donde la Subsecretaría podrá definir convocatorias, determinar beneficiarios y controlar la ejecución de los proyectos financiados.

Los cambios impactan sobre los siguientes sectores:

Empresas vinculadas con industria automotriz

Fabricantes de autopartes

Proveedores de terminales automotrices

Desarrolladores de software

Empresas de servicios tecnológicos

Firmas de inteligencia artificial, informática y economía del conocimiento

Compañías de biotecnología y proyectos de nanotecnología

Parques industriales

También impacta en proveedores nacionales que participan del Compre Argentino; fabricantes que integran cadenas de valor industriales; municipios y entidades que participan en programas de capacitación tecnológica; empresas que recibieron asistencia a través de programas como Soluciona, Fortalecer, Potenciar, Nodos, Traccionar o Insertar.

Es decir, la resolución atraviesa buena parte de la política industrial y tecnológica que el Estado nacional mantiene vigente, tanto para grandes empresas como para pymes y emprendimientos innovadores.

Desde el Gobierno sostienen que la intención es reducir tiempos de respuesta y evitar que expedientes administrativos permanezcan meses a la espera de una firma.

En la práctica, muchas inversiones dependen de la aprobación de una adhesión, de la autorización de una prórroga o de la liberación de garantías para continuar con sus proyectos.

Al concentrar esas decisiones en un organismo con dedicación específica, Economía apuesta a imprimir mayor velocidad a la ejecución de los distintos regímenes sin necesidad de modificar las leyes que les dieron origen.

Ese objetivo aparece expresamente mencionado en la resolución, que plantea como prioridad lograr una administración más eficiente, sencilla y ágil de los programas de promoción que siguen siendo una de las principales herramientas de apoyo estatal para sectores considerados estratégicos de la economía argentina.

Para las empresas, la principal novedad es que el circuito administrativo debería ser más corto.

El Gobierno apuesta a que la descentralización administrativa permita reducir demoras, acelerar la aprobación de trámites y dar mayor previsibilidad a las compañías que esperan una autorización para invertir, ejecutar un proyecto o acceder a un beneficio previsto por la legislación vigente.

La decisión también refleja la estrategia de reorganización que el Ministerio de Economía viene desplegando desde comienzos de este año. Ahora, el Ejecutivo avanza en concentrar las decisiones políticas en la conducción del ministerio y trasladar la gestión operativa hacia las áreas técnicas especializadas, con la intención de hacer más ágil el funcionamiento de uno de los principales esquemas de promoción productiva y tecnológica del país.