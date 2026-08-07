El arribo de la firma australiana se asocia a Kobrea para iniciar la prospección de nuevos yacimientos de cobre y genera expectativas de desarrollo local

Un peso pesado de la industria minera mundial puso sus ojos en Mendoza y también sus "fierros". BHP Metals Exploration, la división focalizada en prospección de la mayor corporación cuprífera del planeta que por ejemplo en San Juan cuenta con Vicuña (el megaproyecto cuprífero), selló un esquema de inversión conjunta junto a la firma canadiense Kobrea Exploration. El objetivo central es avanzar fuerte en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, una franja estratégica del sur mendocino con un potencial geológico que comienza a concitar la atención de los grandes fondos globales.

Así será la fuerte inversión de la minera BHP en Mendoza

El plan de la compañía es claro: un pago inicial de u$s3 millones, una inversión mínima de u$s5 millones durante los próximos dos años y la posibilidad de que BHP seleccione hasta cuatro proyectos. Para consolidarse como accionista mayoritario con el 75% de participación en cualquiera de los bloques elegidos, la minera global deberá financiar una caja mínima de u$s40 millones por cada proyecto a lo largo de una ventana temporal de ocho años.

En el supuesto de que la firma transnacional opte por ejecutar sus opciones sobre la totalidad de los cuatro activos previstos en el pliego, el volumen global proyectado para las campañas de exploración ascendería a un piso de u$s160 millones, monto al que se adicionarán las partidas asignadas en la etapa inicial. No obstante, en los ámbitos financieros del sector aclaran que dicha cifra responde a un escenario potencial y no a un compromiso desembolsado en su totalidad de entrada, dado que el flujo definitivo de divisas quedará supeditado a los hallazgos en terreno y a las decisiones corporativas que BHP adopte en cada hito del cronograma.

Kobrea preservará la conducción técnica y logística de las tareas de campo durante el bienio inicial. Durante este lapso, BHP no solo aportará la liquidez requerida sino que integrará un comité directivo conjunto para supervisar el avance de los trabajos. Cumplido ese período de dos años, la corporación australiana quedará habilitada para tomar el control operativo directo de las áreas seleccionadas. Una vez concretada la meta de gasto de u$s40 millones en un bloque, ambas firmas constituirán una nueva sociedad donde la firma global retendrá el 75% del paquete accionario y la junior canadiense conservará el 25% restante.

El activo territorial involucrado en la transacción contempla una superficie acumulada que sobrepasa los 733 kilómetros cuadrados en el departamento de Malargüe, dividida en siete propiedades clave:

Sofi

El Perdido

Mantos de Cobre

Cuprum

Elena

Verónica

El Destino

La cualidad determinante de estos activos radica en la presencia de modelos geológicos compatibles con depósitos de cobre y combinaciones de cobre-oro asociados a sistemas porfíricos.

Evidencias científicas impulsan la campaña de perforación diamantina

Las tareas preliminares efectuadas sobre la formación rocosa permitieron ubicar evidencias científicas de significación, tales como:

Alteraciones hidrotermales

Anomalías químicas de cobre, oro y molibdeno

Estructuras de vetillas de cuarzo

Intrusiones de tipo porfírico

A pesar de que la detección de estas características no implica automáticamente la existencia de un yacimiento explotable comercialmente, sí otorga el sustento técnico indispensable para encarar inversiones de mayor envergadura en perforación diamantina.

En el portfolio de activos de Kobrea, la propiedad bautizada El Perdido representa el desarrollo más avanzado del paquete. La empresa completó exitosamente una primera fase de sondajes con 2.358 metros perforados distribuidos en seis pozos operativos, logrando verificar la presencia efectiva de un sistema hidrotermal porfírico con evidencias claras de cobre, oro, molibdeno y plata.

Si bien la campaña debió pausar sus actividades producto de la dureza del clima invernal en la alta cordillera, la compañía dejó montada la infraestructura del campamento base con el propósito de reiniciar las máquinas apenas abra la ventana meteorológica favorable. De forma paralela, la gestión técnica proyecta iniciar labores de perforación en el bloque El Destino, iniciativa que se encuentra completando los pasos correspondientes a la instancia de consulta pública.

El presidente de Kobrea en el país, Mario Castelli, remarcó que el arribo del grupo transnacional garantiza la liquidez para expandir las campañas sin modificar el diseño original de los programas. Respecto de la jerarquía de su nuevo socio, el ejecutivo puntualizó: "BHP es la compañía número uno del mundo en minería".

El posicionamiento de BHP en suelo mendocino posee una lectura política y económica de alto impacto para una jurisdicción que busca revitalizar su perfil metalífero y captar divisas para la producción de cobre. BHP opera emprendimientos extractivos en más de 90 países y encabeza la oferta global del metal rojo, ostentando la operación de Escondida en Chile, el yacimiento cuprífero de mayor envergadura a nivel planetario.