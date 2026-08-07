La marca de yerba que más consumen los argentinos y cuáles completan el ranking

En el acumulado de los primeros meses, una marca vendió 25,1 millones de kilos de yerba en el mercado interno, apenas por delante de su seguidor

El informe de ventas de yerba mate al mercado interno de mayo, medido en kilogramos, confirma que Playadito sigue como la marca líder del país, aunque con Las Marías respirándole en la nuca.

En el acumulado enero-mayo de 2026, Playadito, marca insignia de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, comercializó 25.121.494 kilogramos, contra 22.793.022 kilogramos de Las Marías, una diferencia del 10%. Las Marías es la dueña de las marcas Taragüí, La Merced, Mañanita y Unión.

Si se mira solo el mes de mayo, la distancia se achica a menos del 4%: 5,43 millones de kilos para Playadito contra 5,21 millones para su competidora correntina, y ambas marcas mantuvieron su posición sin cambios respecto al ranking acumulado del año.

El resto del podio también quedó definido por volumen. En el tercer lugar se ubica la cordobesa CBSé, con 9.420.232 kilos acumulados, que en mayo volvió a superar a la misionera La Cachuera, elaboradora de la tradicional Amanda (4° puesto, con 7.802.425 kilos y en baja respecto a su posición anual). Rosamonte se consolida en el quinto lugar con 6.696.856 kilos y viene subiendo en el ranking mensual, mientras que Verdeflor completa el sexto puesto con 6.274.086 kilos.

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El segundo pelotón: cooperativas misioneras y empresas en ascenso

Del séptimo al undécimo puesto se libra una pulseada pareja entre cooperativas misioneras y firmas de otras provincias. La Cooperativa Mixta de Montecarlo (dueña de las marcas Aguantadora, Sinceridad y Pampa) aparece séptima con 4.073.304 kilos, aunque en baja en el ranking mensual, seguida por Llorente y Cía, con su tradicional marca La Tranquera, con 3.878.888 kilos.

Yerbatera Misiones SRL, productora para marcas como Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, se ubica en el noveno lugar con 3.824.157 kilos, y es una de las que más subió posiciones en mayo. Andresito, con 3.473.660 kilos, retrocedió un escalón, mientras que la porteña Cachay SA -con planta de envasado en Rosario- trepó hasta el undécimo puesto con 2.819.319 kilos.

Más abajo en la tabla, entre los puestos doce y veintitrés, el volumen ya baja de los tres millones de kilos por firma: Tribal Trading (2.760.000 kg), Piporé (2.685.965 kg), Romance (2.685.965 kg), Establecimiento Imhoff (1.885.517 kg), Bonafé (1.554.934 kg), Navar (1.351.440 kg), La Cumbrecita (1.252.054 kg), SANESA (1.251.285 kg), Don Basilio (1.170.886 kg), Molinos La Misión (1.077.033 kg), Arregui Carlos Gumercindo (1.040.553 kg) e Importadora Sudamericana (1.019.334 kg) cierran el listado de las 23 firmas más vendidas del año.

Playadito, la cooperativa correntina que lidera el volumen de producción de yerba

Detrás de la marca que más kilos mueve en el país está la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, fundada el 19 de diciembre de 1926 por un grupo de inmigrantes alemanes, ucranianos y polacos que se instalaron en el norte de Corrientes. En sus inicios, esos productores vendían su cosecha a molinos locales, hasta que decidieron controlar todo el proceso productivo para garantizar calidad y mejorar su rentabilidad. Con los años, la cooperativa diversificó su actividad hacia la ganadería, la forestación, el aserradero y la apicultura.

Hoy la cooperativa, con sede en Colonia Liebig, reúne a unos 133 productores asociados y más de 4.000 hectáreas cultivadas en localidades como San Carlos y Virasoro, además de emplear a alrededor de 350 personas en planta permanente. Su marca insignia toma el nombre del paraje Playadito, conocido por su terreno plano producto de la transición entre las sierras y la llanura. Desde la década de 1990, la marca fue ganando volumen de mercado hasta convertirse en la más vendida del país, apalancada en su estructura cooperativa y en una estrategia comercial agresiva.

La marca también tiene proyección internacional, ya que exporta a más de veinte destinos y su producto está presente en 29 países, aunque el grueso de su volumen sigue siendo doméstico. El 98% de la producción de la cooperativa se vende en el mercado interno, mientras que apenas el 2% restante se exporta, lo que en 2023 representó unos 900.000 kilogramos enviados al exterior. Entre 2020 y 2024, las exportaciones de la cooperativa sumaron cerca de 9,29 millones de dólares, con España, Alemania, Chile, China y Estados Unidos como principales destinos.

Exportaciones de yerba en alza: el mejor semestre en años

Mientras las marcas se disputan kilo a kilo el mercado interno, el negocio exportador de la yerba mate atraviesa un momento excepcional en volumen. Según el informe oficial del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en junio se despacharon al exterior 7.040.971 kilos, el tercer mejor mes de la historia del sector, apenas por debajo de los picos registrados en septiembre y octubre del año pasado y muy por encima de cualquier junio anterior. La comparación interanual es contundente: el volumen exportado creció casi un tercio respecto de junio de 2025.

El semestre completo confirma que no se trata de un dato aislado. Entre enero y junio las exportaciones acumularon un crecimiento cercano al 7% en volumen frente a igual período de 2025, un año que ya había cerrado como el mejor de la historia exportadora del sector en kilos despachados. La demanda internacional se sostiene, entonces, como el principal motor del negocio yerbatero en un contexto donde el volumen consumido puertas adentro no logra crecer.

Justamente el mercado interno cuenta una historia distinta en materia de volumen, donde las salidas de molino con destino a góndola están prácticamente estancadas en kilos, con una leve retracción en la comparación semestral respecto de 2025. Si se suman ambos destinos, interno y externo, el volumen total comercializado apenas logró superar al del año pasado, y lo hizo gracias al empuje exportador. Sin ese aporte externo, el semestre hubiera cerrado con menos kilos que en 2025.

En junio, el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 23.458.938 kilogramos, y en el acumulado enero-junio de 2026 las salidas con destino al mercado interno totalizaron 137.336.991 kilogramos. Los hábitos de consumo dentro del país tampoco registran grandes cambios en cuanto a formato: los paquetes de medio kilo siguen siendo, por lejos, los más elegidos, seguidos de lejos por los envases de un kilo.

La otra cara del negocio: cae la cosecha de hoja verde por la crisis de precios

Detrás de esos volúmenes de industria y exportación hay una realidad muy distinta para los productores primarios, los que ponen la hoja verde, la materia prima que da origen a todos esos kilos de yerba elaborada. El avance de cosecha sigue por debajo del año anterior en todas las zonas productoras, tanto por cuestiones climáticas como por una decisión deliberada de buena parte de los chacareros, que directamente optaron por cosechar menos ante los bajos precios que reciben por su producción.

Esa caída de precios es consecuencia directa de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023, que le quitó al INYM la potestad de fijar un precio de referencia para la hoja verde. Sin ese piso regulatorio, la rentabilidad de los productores quedó librada a la negociación directa con la industria, en una relación de fuerzas claramente desfavorable para el eslabón más débil de la cadena, el mismo que sostiene con su cosecha todo el volumen que después se convierte en kilos de marca en la góndola o en el contenedor de exportación.

Ante ese escenario, los productores buscan que la Legislatura de Misiones declare la emergencia del sector y fije por ley provincial un precio mínimo para la hoja verde. La estrategia se apoya en un dictamen jurídico que construye los fundamentos constitucionales para esa intervención estatal. Recientemente, los productores mantuvieron encuentros con diputados misioneros y con el gobernador Hugo Passalacqua, en busca de respaldo político para destrabar la discusión.

El cuadro que dejan estos tres frentes -el ranking de marcas por volumen, la producción de Playadito y el salto exportador- pinta un negocio yerbatero de fuertes contrastes también en materia de kilos. Por un lado, la industria y el comercio exterior mueven volúmenes históricos, con Playadito y Las Marías peleando cada kilo de mercado interno y con exportaciones que crecen a un ritmo del 7% anual. Por el otro, los productores de hoja verde, la base de toda la cadena, cosechan cada vez menos ante una crisis de rentabilidad que todavía no encuentra salida.