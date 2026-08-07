El Gobierno pondrá a volar los cazas F-16 sobre Capital Federal y el conurbano el lunes próximo

Los aviones de combate sobrevolarán el área metropolitana en el marco de actividades de la Fuerza Aérea. Preparan una jornada abierta en la base de Morón

El sistema de armas F-16 que la Argentina comenzó a incorporar desde diciembre del año pasado hará su aparición en el cielo de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En concreto, y en el marco de los festejos por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la cartera de Defensa prepara para el próximo lunes 10 una exhibición central en la base aérea de Morón. La actividad tendrá como eje protagónico la primera aparición pública masiva de los cazas F-16 Fighting Falcon integrados a la cobertura aérea nacional. En el marco de ese evento, está previsto que los aviones de combate hagan pasadas en la zona del Aeroparque porteño y sobre la avenida 9 de Julio. También sobrevolarán Moreno y El Palomar.

Según fuentes castrenses, los festejos en la base de Morón combinarán el tradicional acto oficial con una jornada de puertas abiertas orientada al público general. Se indicó que la planificación operativa incluirá pasadas aéreas de los cazas sobre la Capital Federal y distintos puntos del conurbano bonaerense.

Y que los vuelos en torno a Morón se complementarán con maniobras de acrobacia, lanzamientos de paracaidistas de la brigada especial y la exhibición estática de unidades de combate y transporte en la pista de la base.

La elección de la base de Morón no resulta fortuita. Ocurre que, además de su peso histórico en la formación operacional de la fuerza, las instalaciones de la zona oeste ofrecen la logística adecuada para el despliegue de las escuadrillas y la recepción de miles de visitantes.

La presentación en sociedad de los F-16 se inscribe en la política de reconversión militar impulsada por el Ejecutivo nacional.

Tras la firma de los acuerdos bilaterales con Dinamarca y el respaldo financiero de los Estados Unidos, la llegada del material aéreo busca devolverle a la Argentina capacidad de disuasión y control del espacio aéreo soberano. Se trata de una carencia estructural que el país arrastraba desde la baja definitiva del sistema de armas Mirage.

Junto a las pasadas de los F-16, la grilla del festival aéreo incluirá la participación de aeronaves IA-63 Pampa III y C-130 Hercules. Desde la cúpula de las Fuerzas Armadas remarcaron que el despliegue apunta tanto a afianzar el sentido de pertenencia institucional como a certificar el adiestramiento de los pilotos argentinos en las nuevas plataformas tecnológicas.

En septiembre llegan más cazas F-16

En línea con su apuesta por la incorporación de más equipamiento militar, el Gobierno confirmó en qué momento se dará el arribo de otra flotilla de cazas F-16. A través del vocero presidencial, Adrián Ravier, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) informó que 6 unidades de ese sistema de armas arribarán a la Argentina durante la segunda quincena del mes próximo.

Se indicó, además, que se tratará de dos unidades de combate biplaza F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM. En total, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) incorporará 24 unidades pertenecientes a ese sistema de armas y la idea oficial es que la dotación esté completa para más tardar diciembre del año próximo.

Según indicó Ravier, la decisión del Gobierno de adelantar el arribo de los F-16, previsto inicialmente para diciembre de este año, responde a los intentos de LLA por fortalecer "nuestra seguridad dentro de nuestro territorio y en relación con nuestras fronteras".

Qué tipo de cazas F-16 arribarán al país

"Ya se había informado que habíamos comprado 24 aviones F-16 que iban a ir llegando. Nos complace anunciarles que durante la segunda quincena de septiembre la Fuerza Aérea recibirá otros seis aviones F-16, un salto cualitativo en nuestro sistema de defensa", declaró la vocería oficial.

"Se trata de dos unidades de combate biplaza F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM que complementarán la llegada de los primeros seis que recibimos en diciembre y representarán un avance en el programa acordado, el cual prevé la incorporación de 24 unidades en total", precisó.

Para luego añadir: "Tengamos en cuenta que son unidades con capacidad de interceptación supersónica, lo que nos permite responder a amenazas en cualquier parte del país en cuestión de minutos".