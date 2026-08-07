A pocos días de haber anunciado el cierre de dos supermercados históricos, otro Carrefour más de la provincia de Mendoza bajará las persianas

El sector del retail en Cuyo vuelve a registrar un movimiento de reestructuración comercial. La cadena francesa de supermercados Carrefour confirmó que bajará de manera definitiva las persianas de otra de sus sucursales en la Ciudad de Mendoza.

En esta ocasión, la medida alcanza al local bajo el formato Express ubicado en la calle Agustín Álvarez, en la Quinta Sección de la capital provincial, el cual dejará de operar formalmente a partir de este domingo 9 de agosto. Se trata de la tercera tienda que la compañía cierra en la provincia en poco más de un mes, en el marco de una reorganización de su red de tiendas de proximidad y un reordenamiento de activos en todo el país.

Supermercado Carrefour cerró su tercera sucursal en Mendoza

La decisión fue comunicada a los clientes mediante un cartel en la puerta del establecimiento, donde la firma detalló los puntos de venta más cercanos para canalizar las compras habituales. Entre las alternativas sugeridas en un radio menor a 1,2 kilómetros figuran el Carrefour de Las Heras 798, el Carrefour Market de Avenida Colón 324 y los Express de San Lorenzo 690, Avenida España 1244 y Arístides Villanueva 287.

La tienda afectada había sido sumada a la red hace menos de un año, cuando en 2025 la cadena gala adquirió el fondo de comercio de la marca local Súper A para reconvertirla al formato de cercanía.

Carrefour cierra otra sucursal en Mendoza: con este cartel anunció la decisión (Foto: MDZ)

Este nuevo cese de actividades se suma a los cierres ocurridos semanas atrás en la Sexta Sección de la capital mendocina, donde la empresa clausuró los locales de Suipacha 556 y Jorge A. Calle 631 —dos históricas sucursales que pertenecieron en su momento a las cadenas Metro y Norte— argumentando "resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo".

Carrefour y una reestructuración nacional: cierres, relocalizaciones y bajas en el interior

El repliegue de sucursales en Mendoza no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un plan generalizado de revisión operativa en la Argentina.

Luego de que la casa matriz en Francia desistiera de vender su filial local a fines de 2025, la compañía definió un esquema para optimizar costos fijos, priorizar el canal de venta digital y cerrar aquellos puntos de venta donde la baja en el consumo o el incremento en los alquileres afectaron la rentabilidad: