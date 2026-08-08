Ingenieros, geólogos y técnicos: la minería busca empleados, ¿cuáles son los puestos más demandados?

Las empresas están encontrando dificultades para cubrir algunos de los puestos más importantes para sostener el boom de crecimiento en el país

La expansión de la minería empieza a generar un movimiento que va más allá de las inversiones millonarias y de los nuevos proyectos que avanzan en varias provincias argentinas.

Esto se debe a que las empresas necesitan empleados y están encontrando dificultades para cubrir algunos de los puestos más importantes para sostener ese crecimiento.

Ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos y eléctricos, electromecánicos y especialistas en seguridad aparecen entre los perfiles que ganan protagonismo en las búsquedas laborales del sector.

Pero la incorporación de tecnología está llevando a las compañías a sumar también especialistas en automatización y análisis de datos, mientras aumenta la necesidad de trabajadores capaces de desenvolverse en operaciones cada vez más sofisticadas.

Por lo menos así surge de analizar un relevamiento realizado por Adecco Argentina entre compañías con presencia en la actividad en el que se informa que el 64% de los consultados proyecta incorporar personal durante los próximos tres años.

Sin embargo, conseguir determinados perfiles especializados se convirtió en una de las principales dificultades que enfrenta la industria.

Los empleados que no se consiguen fácilmente

Entre las posiciones más difíciles de cubrir aparecen operarios, electromecánicos, electricistas, asistentes de geología e ingenieros, según el relevamiento.

A esa demanda se suman operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos, especialistas en seguridad y profesionales relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a las operaciones.

Según el informe, la escasez tiene varias explicaciones.

Por un lado, el desarrollo simultáneo de proyectos genera competencia entre compañías por un universo relativamente reducido de trabajadores especializados.

Por otro, buena parte de esas capacidades también son requeridas por otras industrias.

Un ingeniero, un electromecánico, un electricista industrial o un especialista en automatización pueden encontrar oportunidades en minería, pero también en petróleo y gas, energía, construcción, infraestructura o manufactura.

"La minería del futuro no va a competir solo por recursos naturales; va a competir por talento. El gran desafío es desarrollar hoy las personas que harán posibles los proyectos de la próxima década", sostiene Erica Ibarra, gerenta de la División Minería de Adecco para Argentina.

Ya no alcanza solamente con tener experiencia

La experiencia técnica continúa teniendo peso, pero dejó de ser suficiente por sí sola ya que las operaciones actuales demandan trabajadores capaces de incorporar tecnología, aprender nuevas herramientas y desenvolverse dentro de una cultura en la que la seguridad ocupa un lugar central.

También existen características particulares de la actividad que condicionan las búsquedas.

Según el relevamiento, muchos emprendimientos están alejados de los principales centros urbanos y funcionan mediante sistemas de rotación, conocidos dentro de la industria como roster, que implican permanecer determinados períodos dentro de los proyectos y luego disponer de varios días de descanso.

En las provincias del NOA, además, una parte importante de las operaciones de litio se encuentra en zonas de altura y con condiciones climáticas exigentes.

Por eso el documento explica que las compañías valoran no solamente la formación, sino también la capacidad de adaptación a entornos remotos, el trabajo en equipo y el aprendizaje permanente.

Para Adecco, la automatización de procesos, monitoreo remoto, sensores, utilización creciente de datos y nuevas herramientas digitales están modificando tareas que hasta hace pocos años tenían un componente fundamentalmente operativo.

La consecuencia es una minería que necesita combinar dos mundos: trabajadores con conocimientos tradicionales del negocio y profesionales preparados para una operación cada vez más digital.

Litio y cobre empujan la demanda

Detrás de esta carrera por conseguir empleados aparece la expectativa de crecimiento de la minería argentina.

El litio ya consolidó un nuevo polo productivo principalmente en Jujuy, Salta y Catamarca, mientras distintos proyectos avanzan con ampliaciones y nuevas inversiones.

Pero el salto de escala que espera la industria durante los próximos años está vinculado especialmente con el cobre en donde Argentina posee una cartera de grandes proyectos que, si avanzan hacia construcción y producción, necesitarán una cantidad considerable de trabajadores durante distintas etapas.

La construcción de una mina genera además necesidades que exceden ampliamente a los trabajadores que posteriormente quedarán vinculados con su operación.

Se requieren obras civiles, caminos, instalaciones eléctricas, plantas de procesamiento, campamentos, logística y distintos servicios asociados.

Eso multiplica la demanda de técnicos y profesionales durante las etapas de mayor inversión y convierte al mercado laboral en una variable cada vez más importante para determinar hasta dónde puede avanzar el boom minero.

Los puestos con mayores oportunidades

Otro de los aspectos que muestra el relevamiento de Adecco es la amplitud de perfiles que comienza a necesitar la industria.

En el segmento profesional, ingenieros y geólogos continúan siendo dos piezas centrales.

Pero una parte importante de las necesidades se encuentra también en los niveles técnicos y operativos.

Electromecánicos, electricistas, técnicos mecánicos y operadores de maquinaria pesada aparecen entre los perfiles buscados por las compañías.

A ellos se agregan los asistentes de geología y especialistas en seguridad, un área particularmente sensible para una industria que trabaja con maquinaria pesada, procesos industriales y operaciones ubicadas muchas veces en zonas remotas.

La conclusión abre una oportunidad laboral que excede a quienes cuentan con un título universitario.

Tecnología: la nueva búsqueda de las mineras

Al mismo tiempo, el informe de Adecco revela que aparece otro universo de empleos que hasta hace algunos años tenía menor presencia dentro de las búsquedas tradicionales del sector.

Se trata de la automatización y la digitalización que están modificando las operaciones y generan demanda de especialistas.

La tendencia también modifica las capacidades requeridas a trabajadores que ocupan posiciones tradicionales.

Un técnico ya no solamente debe conocer el funcionamiento mecánico o eléctrico de un equipo.

Cada vez resulta más importante que pueda interactuar con sistemas digitales de diagnóstico, control y mantenimiento.

Por eso Adecco identifica la capacidad de aprendizaje permanente y la adaptación tecnológica entre los atributos que empiezan a pesar en los procesos de selección.

El relevamiento detectó además que los ingenieros representan el 21% de los puestos con mayor rotación, mientras que los operarios concentran otro 17%.

El dato resulta particularmente relevante porque ambos grupos aparecen precisamente entre los perfiles necesarios para acompañar la expansión.

La rotación implica costos adicionales

Cada trabajador que abandona una compañía obliga a iniciar una nueva búsqueda, seleccionar un reemplazo, capacitarlo e integrarlo a procedimientos que en minería tienen exigencias específicas, especialmente en materia de seguridad.

Según el informe, el inconveniente se vuelve mayor cuando varias empresas intentan contratar simultáneamente profesionales con las mismas capacidades.

Un ingeniero con experiencia minera, por ejemplo, puede recibir propuestas de distintos proyectos e incluso trasladarse hacia petróleo y gas, energía o infraestructura.

La disputa deja entonces de estar concentrada exclusivamente en conseguir candidatos y pasa a analizar qué condiciones ofrecen las empresas para lograr que permanezcan.

En ese escenario, el salario constituye un componente importante, pero no es el único ya que se suman los planes de carrera, las posibilidades de capacitación, las oportunidades de crecimiento dentro de una organización y las condiciones bajo las cuales se desarrollan los sistemas de rotación.

Para las compañías también adquiere mayor importancia el conjunto de beneficios y posibilidades profesionales que puede ofrecer más allá de la remuneración.

Es una cuestión especialmente relevante en una industria donde numerosos puestos requieren trasladarse durante varios días hasta lugares alejados del domicilio habitual.

El desafío de contratar trabajadores locales

La otra gran discusión está relacionada con el origen de esos empleados.

Según Adecco, las provincias donde se desarrollan los proyectos buscan que una porción creciente de los puestos sea cubierta por trabajadores locales, mientras las empresas necesitan garantizar que esos candidatos dispongan de las capacidades requeridas.

Esa combinación convierte a la capacitación en una cuestión estratégica.

El desarrollo de talento local también tiene consecuencias económicas que van más allá de una mina.

Un proyecto de gran escala genera demanda de transporte, mantenimiento, construcción, alimentación, alojamiento y diferentes servicios.

Para que una mayor parte de ese movimiento permanezca dentro de las economías provinciales, no solamente deben desarrollarse proveedores sino también trabajadores preparados.

Por eso la formación empieza mucho antes de la apertura de una vacante.

Empresas, gobiernos provinciales, universidades, escuelas técnicas y centros de capacitación tendrán que anticipar cuáles serán las capacidades necesarias para proyectos que pueden comenzar a contratar masivamente dentro de algunos años.

Un probable cuello de botella que puede aparecer

La velocidad con la que pueda desarrollarse el capital humano empieza así a transformarse en una variable tan relevante como la disponibilidad de financiamiento, infraestructura o proveedores.

El interrogante es particularmente importante en el cobre ya que, a diferencia del litio, que ya generó un ecosistema productivo en el NOA, Argentina lleva años sin poner en producción una nueva mina de gran escala.

La cartera de proyectos existente podría cambiar ese escenario y provocar un salto en la demanda laboral cuando varios desarrollos pasen simultáneamente a etapas de construcción.

Allí aparece uno de los mayores riesgos si se tiene en cuenta que una mina puede necesitar años desde que comienza a construirse hasta que alcanza su capacidad prevista.

El relevamiento asegura que formar un ingeniero requiere todavía más tiempo y desarrollar técnicos especializados, lo cual tampoco puede resolverse cuando las empresas ya necesitan cubrir las vacantes. Por eso, la planificación laboral empieza necesariamente antes de que llegue el momento de contratar.

Capacitar antes de que comience la búsqueda

Para Adecco, desarrollar talento local dejó de ser un diferencial y pasó a convertirse en una necesidad estratégica.

El desafío involucra a las empresas, pero también al Estado, instituciones educativas y comunidades de las provincias donde se concentran las inversiones.

Las universidades tienen un papel central en la formación de ingenieros, geólogos y otros profesionales. Pero la magnitud de la demanda potencial también coloca en primer plano a las escuelas técnicas y centros de formación profesional.

Electricistas, electromecánicos, mecánicos y operadores especializados aparecen entre los puestos que las compañías ya encuentran dificultades para cubrir.

La oportunidad laboral, por lo tanto, no queda restringida a carreras universitarias de cinco o seis años.

Una parte importante puede aparecer alrededor de la formación técnica y de oficios que posteriormente requieren capacitación específica para ingresar a una operación minera.