La marca de alfajores que no para de crecer sacó a la venta tabletas de chocolate premium

Tras distintos lanzamientos en el mundo del alfajor, que la posicionaron como una opción muy elegida, El Barrigón se la jugó por otro producto de chocolate

La historia del mercado de las golosinas nacionales suma un nuevo hito de crecimiento independiente. Nacida desde muy abajo y con una propuesta artesanal que conquistó progresivamente el paladar de miles de consumidores en todo el país, la firma de alfajores El Barrigón logró consolidar su nombre dentro de las góndolas y mostradores de los kioscos. Sin embargo, en las últimas horas la compañía decidió dar un salto estratégico en su identidad de marca para expandir sus horizontes comerciales: dejaron de definirse únicamente como productores de alfajores para dar la bienvenida a "Productos Barrigón", tras el lanzamiento oficial de su primer producto por fuera del formato tradicional.

La nueva apuesta de la PyME argentina es una tableta de chocolate con leche y almendras seleccionadas de 100 gramos, un producto pensado dentro de la gama premium que busca ofrecer una textura suave, un sabor intenso y un toque crocante de frutos secos. La novedad no tardó en causar furor entre la comunidad de fanáticos de la marca en redes sociales, donde anunciaron el cambio de era con un mensaje directo: "NUEVO INGRESO A LA FAMILIA BARRIGONA. Desde hoy ya no somos solo alfajores. Ahora somos Productos Barrigón. Chocolate con leche + MUCHAS almendras. Edición limitada". La respuesta del público fue inmediata: la primera tanda de producción puesta a la venta se agotó en tan solo unas pocas horas.

Tableta de chocolate de El Barrigón: presentación, precio y llegada a los kioscos de todo el país

El nuevo producto fue concebido como una edición limitada en caja de colección, orientada tanto al consumo personal como a la compra mayorista. En la plataforma web oficial de la marca, el lanzamiento se comercializa en un formato de display que incluye 5 unidades de 100 gramos cada una (500 gramos en total) por un valor de $25.000, lo que fija el precio de venta sugerido en $5.000 por cada tableta individual. Desde la firma advirtieron que al tratarse de una tirada especial, una vez finalizado el lote no hay fecha confirmada para un eventual reingreso de stock.

Así es el nuevo chocolate de la marca El Barrigón, la marca de alfajores que amplía su catálogo

Tras el contundente éxito de la preventa digital, la barra de chocolate de Productos Barrigón ya comenzó a distribuirse entre los principales mayoristas del rubro golosinero. Se espera que a lo largo de las próximas semanas el producto desembarque de manera progresiva en la red de kioscos, almacenes de barrio y comercios de cercanía de todo el territorio nacional.

Los dos alfajores más nuevos de El Barrigón

La firma Barrigón, nacida en la localidad de Monte Chingolo (partido de Lanús), dio un nuevo salto en las góndolas tras la consagración de su "Triplazo de frutilla" en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Impulsados por aquel envión histórico, los emprendedores del sur del Conurbano presentaron sus dos más recientes incorporaciones de tres capas: el Barrigón Triplazo de dulce de leche y maní y el Barrigón Triplazo de dulce de leche y crema, dos apuestas de 100 gramos que ya se posicionan entre las más buscadas en los kioscos de todo el país.

Los nuevos lanzamientos de este 2026 mantienen intacto el ADN que hizo popular a la marca entre los kiosqueros y fanáticos del dulce de leche: porciones de gran tamaño, abundancia de relleno, identidad barrial y un formato pensado para destacar en exhibidores. El Triplazo de maní y dulce de leche combina tapitas de chocolate black, una generosa ración de dulce de leche y una suave ganache de pasta de maní, todo cubierto por un baño de repostería semiamargo. Por su parte, la variedad de crema y dulce de leche apuesta a un relleno doble que ensambla una crema clásica de sabor avainillado con el clásico dulce de leche bajo la misma estructura de tres capas y cobertura chocolatosa.

La respuesta de los especialistas en golosinas no tardó en llegar. De acuerdo con las reseñas del reconocido influencer y catador @probandoalfajores, la versión de crema y dulce de leche rememora sabores icónicos del kiosco, donde la galleta y el baño semiamargo aportan una textura crocante y equilibran la dulzura de la masa. En tanto, sobre la variedad de maní destacó que "sale a la cancha sin mezquinar en el relleno", logrando que la pasta de maní conviva de manera amable e intensa con el dulce de leche sin opacar su presencia.