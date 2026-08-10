Sin fondos en la fábrica de aviones FADEA, tambalean los Hércules y otros programas aéreos clave

Desde el ámbito militar reconocen restricciones presupuestarias que complican la labor en Córdoba. Impacto en las operaciones de la Campaña Antártica

El escenario de restricción presupuestaria sigue complicando la operativa de FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, que viene de sufrir un parate por demoras en el pago de salarios y ahora atraviesa una perspectiva compleja a partir de, siempre, la ausencia de fondos. En línea con eso, desde el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) afirman que las labores de mantenimiento de aviones clave se ven comprometidas por el menor financiamiento y, derivado de esto, la incapacidad de la estatal para hacerse con materiales y componentes. A raíz de este contexto, podría paralizarse el mantenimiento de los aviones de transporte Hércules y se detendría la producción del entrenador IA-63 Pampa III, el desarrollo del prototipo IA-100 Malvina y el suministro de piezas para el carguero KC-390 de la brasileña Embraer.

Las dificultades que atraviesa el funcionamiento de FADEA fueron expuestas por Gustavo Valverde, máxima autoridad de la FAA, quien reconoció la existencia de trabas financieras que paralizan o ralentizan el mantenimiento pesado de la flota C-130 Hércules, un recurso estratégico para el transporte de tropas, abastecimiento y asistencia humanitaria en el país.

Valverde se expresó sobre la existencia de inconvenientes en la ejecución de las inspecciones mayores que se llevan a cabo FADEA, y atribuyó directamente el cuello de botella a la falta de transferencia de los recursos económicos previstos para este año.

Los dichos del militar llegaron apenas semanas después de que una de las unidades operativas sufriera un fallo técnico en pleno vuelo. Y en momentos en que la cúpula militar delinea la logística para la próxima Campaña Antártica.

La falta de presupuesto complica a FADEA

En torno a la FAA temen que las complicaciones que atraviesa FADEA puedan generar la pérdida de rotación de los aviones, un esquema clave para garantizar que siempre exista una cantidad mínima de unidades operativas mientras el resto ingresa a los talleres para su puesta a punto.

Por estos días, tres aviones C-130 permanecen detenidos en las instalaciones de FADEA en distintas fases de revisión o a la espera de la firma de contratos comerciales que habiliten el flujo de fondos. Entre las unidades paradas sobresale el matrícula TC-70, el cual requiere una Inspección de Ciclo Mayor que no logra completarse por falta de insumos importados y financiamiento específico.

Meses atrás, sendos reportes explicitaron que los trabajos en esa unidad avanzaban únicamente con el stock de materiales disponible en depósito, dada la ausencia de un contrato formal ejecutado por la Fuerza Aérea Argentina que permitiera salir a comprar repuestos a proveedores internacionales.

Qué va a pasar con la Campaña Antártica

Las trabas en la planta cordobesa generan alarmas ante la cercanía de la Campaña Antártica 2026-2027, programada para iniciar en noviembre. En esa operación, los Hércules asumen el cruce inicial a través del Pasaje de Drake para abastecer a la Base Marambio y trasladar al personal científico y militar.

Frente a la posibilidad de que la falta de aviones afecte la misión en el continente blanco, Valverde descartó un riesgo inminente, aunque dejó una advertencia condicional hacia adelante.

"En este momento no ponen en riesgo la campaña antártica. Ahora, si esto se prolongara por un par de años podría ocurrir... Pero estamos trabajando y no va a suceder eso", argumentó.

Incertidumbre por la falta de fondos

Al momento de precisar las causas del parate, el jefe de la Fuerza Aérea apuntó de manera directa a la disponibilidad de la partida presupuestaria enviada por el Poder Ejecutivo.

"El problema es presupuestario. FADEA, para hacer el mantenimiento de un avión, necesita los recursos económicos para poder comprar el material y reparar las aeronaves. Esos recursos están en el presupuesto de la Fuerza Aérea. Este año no vinieron en la magnitud que tenían que venir", admitió.

El episodio más reciente que expuso la vulnerabilidad de la flota ocurrió con el C-130H matrícula TC-66, que debió ejecutar un aterrizaje de emergencia por un fallo en el tren de aterrizaje tras despegar de El Palomar. A ese caso hay que sumarle otra situación registrada en uno de sus motores a comienzos de año.

FADEA viene de un conflicto en julio

El ahogo financiero sobre la fábrica estatal escaló hasta derivar en la parálisis total de las instalaciones en Córdoba durante el mes pasado.

El parate tuvo lugar luego de que la conducción de la firma extendiera por tiempo indeterminado la "dispensa laboral" decretada por la imposibilidad de cancelar el 40% pendiente de los salarios de junio.

Si bien la situación terminó por solucionarse en el último tramo del mes pasado, la crisis de FADEA continúa en tanto la estatal acumula compromisos impagos con la Cámara Industrial Metalúrgica cordobesa por más de 20 millones de dólares.

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) advirtieron que la complicación presupuestaria de la fábrica amenaza la continuidad de programas clave para la industria de la defensa, como la serie de producción del entrenador IA-63 Pampa III, el desarrollo del prototipo IA-100 Malvina y el suministro de componentes para el carguero KC-390 de la brasileña Embraer.