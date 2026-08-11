Grupo Libertad cierra su última sucursal clave y termina de salirse del negocio de los hipermercados

La sucursal de Godoy Cruz, en Mendoza, dejará de operar el 16 de agosto. El grupo completa su retirada total del formato tras vender 12 hiper a La Anónima

Los cambios que atraviesa el sector del supermercadismo en la Argentina, derivados de la caída que evidencia el consumo y las complicaciones financieras de los principales actores del sector, siguen generando cambios en el tablero de ese nicho comercial. A muy poco de haber concretado el traspaso de 12 de sus sucursales al gigante La Anónima, ahora Grupo Libertad ya colocó el cartel de cierre y venta del hipermercado que opera en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. El punto de ventas bajará sus persianas el próximo 16 de agosto. Dicho movimiento marcará la salida de Grupo Libertad, propiedad del holding salvadoreño Grupo Calleja, del negocio de los hipermercados. Sus propietarios se enfocarán de lleno en la actividad inmobiliaria.

El desenlace de la sucursal mendocina es consecuencia directa del proceso de reestructuración que encaró la compañía a nivel nacional. En marzo de este año, y como expuso iProfesional, la firma acordó la venta del fondo de comercio de 12 hipermercados, un centro logístico, y el traspaso de una nómina de 1.600 empleados a La Anónima.

Esa operación le permitió a la empresa de la familia Braun tomar el control absoluto de una estructura por demás aceitada de grandes superficies comerciales. Los locales volvieron a operar bajo control de La Anónima a mediados de junio.

Las sucursales traspasadas a La Anónima se ubican en Córdoba, Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. En esas plazas, la firma patagónica ejecutó remates de stock remanente con descuentos de hasta el 70% e inició un período de readecuación técnica de 15 días, adaptando sistemas de cobro, actualización de precios e incorporación de marcas propias.

Sin embargo, dos superficies de Grupo Libertad quedaron al margen de la venta y tuvieron un destino diferente: la sucursal de Resistencia, Chaco, cerró definitivamente a fines de mayo, mientras que la de Godoy Cruz completa ahora ese esquema de retirada definitiva del grupo.

Liquidaciones del 80%, desabastecimiento y parate de góndolas

En las últimas semanas, el hipermercado de Godoy Cruz activó una agresiva liquidación total de stock. El escenario dentro del salón de ventas mutó hacia una fisonomía desarticulada, con faltantes estructurales de mercadería.

Las rebajas alcanzaron picos de hasta el 80% en rubros como indumentaria, juguetería, librería, bazar, electrodomésticos y productos para el hogar.

Por estos días, la imagen actual del predio refleja la velocidad del vaciamiento comercial. Hay hileras enteras de góndolas inactivas, heladeras apagadas y exhibidores sin reposición. La empresa restringió los pedidos a proveedores y concentró la facturación diaria en la rotación final del inventario remanente antes del apagado definitivo de sus cajas.

Es importante remarcar que el cese de actividades afecta en forma exclusiva a la superficie dedicada al hipermercado en Godoy Cruz.

Las galerías comerciales, los locales gastronómicos, la farmacia, el gimnasio y las canchas de pádel que integran el complejo Paseo Libertad continuarán operando con normalidad bajo el modelo de alquiler inmobiliario del grupo.

Prevén recorte de personal con el traspaso

En cuanto a la situación del personal, el Centro de Empleados de Comercio de Mendoza, conducido por Fernando Ligorria, había señalado previamente que los trabajadores mantendrían sus puestos, cobraban salarios con normalidad y sin reducciones de jornada. Sin embargo, la confirmación del cierre abrió una nueva etapa operativa para los empleados.

Los casi 80 trabajadores del establecimiento permanecerán en la sucursal durante los días posteriores al cierre para cumplir tareas de reordenamiento de la mercadería restante. En paralelo, comenzaron a analizarse acuerdos individuales para definir la desvinculación de parte del personal, una alternativa que por el momento no contó con ratificación oficial por parte de la empresa.

Con el fin de la actividad comercial confirmado, las miradas del sector retail se concentran en el futuro del predio de Godoy Cruz. En ese escenario emergió el interés del Grupo Benedetti, propietario de la cadena Granja Benedetti, que analiza una propuesta para instalarse en el espacio y darle continuidad al movimiento comercial.

El titular de la firma, Marcelo Benedetti, ratificó la existencia de conversaciones preliminares y aclaró que el proyecto en evaluación implicaría un formato diferente adaptado a las dimensiones del salón.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre un acuerdo cerrado para tomar el lugar. Sin embargo, entre las representaciones gremiales circula la versión de que una eventual firma entrante no conservaría a la totalidad de los 80 empleados que hoy posee Libertad.