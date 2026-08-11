La cadena internacional inicia operaciones en el microcentro porteño con propuestas de moda económica y una inversión que promete transformar el sector

La calle Florida se convirtió en una de las favoritas de algunas marcas internacionales. Primero llegó la marca uruguaya de indumentaria Indian, luego abrió Miniso y esta vez le tocó el turno a otra marca de ropa. La marca francesa Kiabi trajo su moda low cost a Argentina. Si bien sus prendas no son tan económicas como en Europa, llegan a precios competitivos. El grupo One avanza, ya trajo Decathlon, ahora Kiabi y anunció la llegada de nuevas marcas.

La marca Kiabi fue fundada en 1978 por Patrick Mulliez, integrante de la familia propietaria Auchan, Decathlon y Leroy Merlin. Con presencia en 37 países, opera una red de 648 locales. Ofrece moda accesible para hombres, mujeres, niños y bebés. En 2023 decidió llegar a Sudamérica y el primer país elegido fue Uruguay.

Este martes desembarcó Kiabi en Argentina de la mano del Grupo One, conformado por Sabine Mulliez, Manuel Antelo y Pedro Aguirre Saravia. En 2025, este mismo grupo trajo la marca Decathlon y tiene en vista traer a la marca internacional Bestseller, entre otras.

La cadena internacional Kiabi abrió en la calle Florida

Cuál es el plan de expansión de Kiabi en Argentina

Los planes de Kiabi en Argentina son muy ambiciosos: contempla la apertura de 10 tiendas en los primeros dos a tres años, con el objetivo de llegar a 20 locales en los próximos cinco años. La inversión total estimada es de u$s50 millones. "Este local es de 1.500 metros cuadrados y tiene cuatro plantas, es uno de los más grandes de la marca en todo el mundo", confirmó Pedro Aguirre Saravia, de Grupo One.

La primera tienda abrió en Florida 313, en pleno microcentro porteño. Su segunda tienda tendrá 1.200 metros cuadrados y será inaugurada antes de fin de año en Portal Rosario. En 2027, está prevista la apertura de otra tienda Kiabi en Alto Palermo. El objetivo de Kiabi es vender en las tiendas físicas y en el canal digital.

Pedro Aguirre Saravia contó entusiasmado los planes del grupo One en el país: "Con Kiabi pensamos llegar a las 20 tiendas. En octubre traemos al país la marca Bestseller que abrirá en Unicenter con sus marcas Jack & Jones, Only y Vero Moda. En Portal Rosario abriremos Decathlon y Kiabi. Decathlon llegará al Abasto Shopping antes de fin de año. En Alto Palermo, en el primer semestre de 2027 abrirán Decathlon y Kiabi. Hasta ahora, el grupo One lleva invertidos en el país u$s40 millones". Los planes son muy ambiciosos, en 2027, Aguirre Saravia anunció la llegada de la marca de muebles Naterial, que ya está en Uruguay.

El local cuenta con cajas inteligentes, tal como las que ya funcionan en el país en Decathlon

Cuánto cuesta la ropa en Kiabi en Argentina y qué talles ofrece

La ropa de Kiabi para damas, según un relevamiento realizado por iProfesional en su canal online, arranca en el talle XXS y sigue hasta el 4XL o talle 60. Lo que tiene de interesante esta marca es que los talles son reales: un 50 de cualquier marca argentina es un 46 en Kiabi. La planta baja está dedicada a las mujeres:

Los jeans arrancan en los $30.000

Las camisas desde $50.000

Los buzos desde $17.000

Los sweaters desde los $25.000

Los bolsos desde $45.000

Algunas de las prendas que se venden en Kiabi, la nueva marca que llegó a Argentina

El subsuelo tiene ropa para hombres: hay talles hasta 7XL, los pantalones y las camisas arrancan en los $50.000 y los buzos desde $40.000. Los niños y niñas pueden acceder a camisetas desde $5.000; pantalones desde $25.000; buzos desde $17.000 y remera manga larga desde $9.500.

El primero y segundo piso están destinados a ropa prenatal, bebé, niños y futuras mamás. Las prendas para bebés y niños arrancan en los $5.000. Hay desde ropa interior a pijamas y algo de home. Aunque adelantaron que irán sumando más productos como juguetes y más home.

Por el día de la inauguración, las primeras 100 personas tuvieron un descuento que iba del 30% al 60%. Todas las compras se pueden abonar hasta en 3 y 6 cuotas de todos los bancos.

Por la variedad de precios y ropa compiten con Indian y serán competencia de H&M cuando desembarque en el país.