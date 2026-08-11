El efecto dólar dispara las ganancias de Arcor pese a vender menos

La alimenticia de la familia Pagani ganó $127.152 millones, aunque su facturación retrocedió y el impulso llegó por una diferencia de cambio positiva

Arcor y Danone crean La Serenísima Unida S.A., un joint venture 50/50 para liderar el negocio lácteo de Mastellone.

La ganancia financiera de Arcor ($112.364 millones) se explica por un efecto cambiario favorable de $132.792 millones.

Arcor triplicó sus ganancias a $127.152 millones en 1S 2026, aunque sus ventas cayeron. El cambio monetario fue clave.

Arcor cerró el primer semestre de 2026 con una aparente contradicción en sus números: vendió menos, pero terminó ganando mucho más. Ocurre que la alimenticia de la familia Pagani obtuvo una utilidad neta de $127.152 millones, frente a los $48.045 millones registrados durante los primeros seis meses de 2025.

Sin embargo, las ventas de bienes y servicios siguieron el camino contrario y bajaron de $1,083 billones a $1,026 billones. Por lo tanto, el salto de las ganancias no se explica por una recuperación de la facturación ni porque Arcor haya conseguido colocar más productos en el mercado.

La principal razón aparece en otra parte del balance y tiene que ver con el efecto que tuvieron las monedas extranjeras sobre sus cuentas financieras.

La empresa registró una diferencia de cambio positiva de $132.792 millones durante el semestre cuando un año antes, ese mismo concepto había generado apenas $191 millones.

Ese movimiento fue determinante para transformar las cuentas de la compañía y explica buena parte de por qué la utilidad terminó creciendo con tanta fuerza aun cuando sus ingresos comerciales retrocedieron.

Por qué el dólar hizo ganar más a Arcor

Para entender el fenómeno hay que mirar cómo está estructurado financieramente el grupo que no opera exclusivamente en pesos.

Por su dimensión internacional mantiene activos, créditos, efectivo, deudas financieras y obligaciones comerciales denominados en dólares, euros y otras monedas.

Al 30 de junio, la compañía contabilizaba $165.542 millones de activos expresados en moneda extranjera.

Del otro lado, tenía una exposición considerablemente mayor: $1,092 billones de pasivos denominados en divisas. Entre esos compromisos sobresalían los préstamos no corrientes por el equivalente a $610.359 millones denominados en dólares.

En el corto plazo aparecían otros $303.449 millones en préstamos en dólares y $53.846 millones en euros, además de cuentas comerciales y otros compromisos expresados en moneda extranjera.

Esa estructura hace que las variaciones cambiarias tengan un impacto directo sobre sus resultados ya que cuando Arcor cobra o cancela operaciones pactadas en moneda extranjera, o cuando al cierre del período vuelve a medir en pesos activos y pasivos originalmente denominados en otras monedas, pueden surgir diferencias respecto del valor al que esas partidas estaban registradas.

Durante este semestre, la combinación de las posiciones y operaciones cambiarias de Arcor jugó extraordinariamente a favor de la compañía con un resultado neto informado que fue de una ganancia por diferencia de cambio de $132.792 millones.

Ese monto se incorpora al estado de resultados y, por lo tanto, aumenta la utilidad aunque no provenga de vender más caramelos, chocolates, galletitas o alimentos.

Esta radiografía permiten afirmar que la valuación y liquidación del conjunto de posiciones y operaciones expuestas a monedas extranjeras dejó un resultado cambiario extraordinariamente favorable, muy diferente al obtenido un año antes.

De perder con las finanzas a ganar $112.000 millones

La magnitud del cambio aparece con claridad cuando se comparan ambos semestres. En los primeros seis meses de 2025, Arcor había obtenido ingresos financieros por apenas $3.509 millones y este año llegaron a $132.923 millones.

De esa última cifra, $132.792 millones correspondieron a diferencia de cambio. Es decir, prácticamente todos los ingresos financieros registrados en el semestre estuvieron vinculados con ese concepto.

También los intereses correspondientes a bancos, Obligaciones Negociables (ON), y otros gastos de financiación bajaron desde $35.404 millones hasta $28.658 millones.

Arcor había registrado una pérdida financiera neta de $24.563 millones durante la primera mitad de 2025 y este año terminó con una ganancia financiera de $112.364 millones.

La reversión entre ambos períodos se acerca a $137.000 millones y muestra una de las principales explicaciones de los $127.152 millones que finalmente ganó la compañía.

Es decir, no hubo un salto equivalente en las ventas sino, fundamentalmente, un cambio extraordinario en el resultado financiero impulsado por la diferencia de cambio.

El negocio también mejoró pese a vender menos

Aunque las ventas retrocedieron, los costos bajaron en una proporción mayor y pasaron de $789.361 millones hasta $712.560 millones.

Dentro de esa cuenta, las compras del período y transferencias de productos biológicos se redujeron desde $527.709 millones hasta $396.950 millones.

Los gastos de producción y prestación de servicios también bajaron, desde $282.424 millones hasta $271.836 millones.

Eso permitió que Arcor obtuviera un margen mayor sobre una facturación menor con una ganancia bruta que creció desde $287.607 millones hasta $307.826 millones.

También bajaron los gastos de comercialización, desde $183.561 millones hasta $167.327 millones, y los administrativos, desde $78.041 millones hasta $75.750 millones.

Como consecuencia, el resultado operativo pasó de apenas $17.752 millones a $55.262 millones, mostrando una mejora importante y revelando que Arcor consiguió hacer más rentable su operación.

Un consumidor que todavía cuida el bolsillo

La caída de las ventas de Arcor tampoco aparece como un fenómeno aislado si se tiene en cuenta, por ejemplo, un análisis de Kantar que muestra un consumidor mucho más cuidadoso a la hora de decidir qué compra, cuánto compra y dónde lo hace.

Esteban Cagnoli, Country Manager de Kantar Argentina, identifica entre las principales preocupaciones de los consumidores la necesidad de hacer rendir el presupuesto frente al aumento de los precios.

Según el relevamiento de la consultora, 65% de los hogares recurre a promociones para administrar su economía doméstica, mientras que 45% resigna determinadas marcas o productos y 27% busca directamente aumentar su nivel de ahorro.

Ese comportamiento ayuda a poner en contexto las cuentas de una compañía como Arcor en donde la mejora de la rentabilidad no llegó acompañada por una expansión de las ventas.

En el mismo sentido, un informe de FIX SCR elaborado por Lisandro Sabarino como analista primario de Arcor y a Gustavo Avila como analista secundario, confirman para la compañía una calificación de largo plazo AAA(arg), con perspectiva estable, además de A1+(arg) para el corto plazo.

La agencia mantiene además calificadas distintas obligaciones negociables de la alimenticia, incluyendo emisiones denominadas en dólares.

Entre ellas figura la Clase 18 por hasta US$500 millones, calificada también AAA(arg) con perspectiva estable.

Una queja por los costos que vienen de afuera

La propia empresa reconoce además que el escenario continúa siendo complejo y sostiene que opera en un contexto caracterizado por "cierta volatilidad de las principales variables", influenciado por acontecimientos económicos y políticos locales e internacionales.

La compañía pone especialmente el foco sobre la escalada de los conflictos en Medio Oriente y su impacto sobre los mercados financieros y los precios de la energía.

Según advierte en el balance, los mayores "costos logísticos y de energía" derivados de ese escenario comenzaron a afectar sus resultados operativos a partir del segundo trimestre.

En el mismo sentido, Alfredo Gustavo Pagani, presidente de Arcor, resalta en el balance cuál será uno de los grandes cambios para la segunda mitad del año.

Se trata de la sociedad con Danone que pondrá en marcha una nueva estructura destinada a desarrollar su negocio lácteo.

La operación gira alrededor de La Serenísima Unida S.A. (LSU), sociedad constituida en junio por Arcor y Compagnie Gervais Danone mediante la suscripción en partes iguales de un capital inicial de $30 millones.

El balance define que LSU será "el vehículo societario a través del cual se desarrollará el negocio conjunto".

El movimiento profundiza una relación empresarial que Arcor y Danone mantienen desde 2005 a través de Bagley Latinoamérica.

La comunicación oficial de ambas compañías explica que el nuevo joint venture estará concentrado principalmente en el mercado lácteo argentino e integrará los negocios de Mastellone Hermanos, Danone Argentina y Logística La Serenísima.

La estrategia declarada apunta a aprovechar las capacidades de ambos grupos para acelerar la innovación, mejorar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría.

Esto se debe a la operación conjunta para quedarse con el control total de Mastellone Hnos., como parte de una apuesta que Arcor está realizando por un negocio que hasta ahora tenía un peso mucho menor dentro de su estructura.

Cómo será La Serenísima Unida

A partir del 1° de agosto, quedó aprobado formalmente el inicio del joint venture y comenzó el proceso de reorganización societaria.

Arcor y Bagley transferirán a La Serenísima Unida las participaciones vinculadas con Mastellone. Danone realizará su propio aporte al sumar a LSU u$s30 millones en efectivo y el 59,99% del capital de Danone Argentina.

Una vez completado el proceso, la participación directa e indirecta de Arcor y Danone en La Serenísima Unida será de aproximadamente 50% para cada grupo, tanto en derechos económicos como políticos.

Ese equilibrio también se trasladará a la conducción ya que LSU tendrá un directorio compuesto por ocho miembros: cuatro designados por Arcor y cuatro por Danone.

Menos deuda y recuperación de la caja

El balance muestra además otros cambios relevantes. Los préstamos contabilizados por Arcor sumaban aproximadamente $1,44 billones al cierre de junio, por debajo de los $1,52 billones registrados al finalizar diciembre de 2025.

La compañía siguió utilizando activamente el mercado de capitales y durante el semestre obtuvo $229.754 millones mediante emisiones de Obligaciones Negociables (ON), y canceló $110.473 millones correspondientes a esos instrumentos.

Tampoco frenó sus desembolsos destinados a activos, con pagos por compras y anticipos correspondientes a propiedades, plantas y equipos, activos intangibles y otros conceptos que alcanzaron $30.739 millones, frente a $28.113 millones durante el primer semestre de 2025.

El balance deja una señal clara sobre dónde está concentrado el principal movimiento estratégico inmediato del grupo.

En la Nota 27, dedicada a hechos posteriores, Arcor aclara que, además de lo informado sobre Mastellone y el joint venture lácteo, no existen otros acontecimientos posteriores que afecten significativamente su situación patrimonial, los resultados o los flujos de efectivo.

Eso convierte a La Serenísima Unida en el principal cambio empresario concreto que surge del documento para la segunda mitad del año.