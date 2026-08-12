La empresaria presentó una colección de objetos, textiles y fragancias para el hogar, con una propuesta que conecta diseño, naturaleza y vida cotidiana

Juliana Awada presentó AWADA Market, una nueva propuesta que lleva su mirada sobre el diseño al universo del hogar. La colección reúne objetos, textiles, cerámicas y fragancias inspirados en la naturaleza y estará disponible desde el 13 de agosto en las tiendas oficiales de la marca.

La empresaria compartió el lanzamiento a través de sus redes sociales y definió el proyecto como "una mirada sobre lo cotidiano". "Feliz de compartir este nuevo proyecto en el que trabajamos durante mucho tiempo. Objetos, aromas y texturas inspirados en la naturaleza. Una mirada sobre lo cotidiano, los materiales y las formas simples", escribió junto al posteo.

La iniciativa amplía el universo de AWADA hacia el lifestyle y la decoración, con una primera selección que pone el foco en el jardín, los espacios exteriores y la mesa.

Qué es AWADA Market y qué productos vende

La nueva propuesta reúne una selección de objetos para el hogar y espacios exteriores, con una primera colección enfocada especialmente en jardinería, decoración y mesa. La presentación oficial se realizó en Estudio Te, durante un encuentro que reunió a referentes del diseño, la decoración y el lifestyle.

Entre los productos aparecen herramientas de jardinería, regaderas, portaflores, delantales de gabardina, botas de lluvia, mantas y bolsos. La colección también incorpora platos de sitio, servilletas, jarras y sets de tazas de cerámica.

Juliana Awada celebró el lanzamiento de su nuevo proyecto

La propuesta suma además una línea de fragancias que incluye una vela, un home spray y un jabón líquido con aroma a tomate, una elección que busca conectar los productos con la huerta y los espacios naturales.

La idea detrás de AWADA Market es que los objetos formen parte de situaciones habituales: preparar una mesa para recibir invitados, pasar tiempo al aire libre, cuidar las plantas o incorporar determinados elementos a la decoración.

La propuesta de Juliana Awada que une decoración y naturaleza

El nuevo proyecto traslada al universo del hogar algunos de los elementos que forman parte de la identidad de Juliana Awada en la moda. La colección incorpora materiales como lino, algodón, lana y cuero, además de cerámica, vidrio, madera, papel y fibras naturales.

La primera colección parte del jardín y los espacios exteriores, con objetos vinculados con el contacto con la naturaleza. Desde allí, la propuesta se extiende hacia el interior de la casa mediante piezas destinadas a la mesa, la decoración y distintos momentos de la vida cotidiana.

La marca plantea así una propuesta basada en calidad de materiales, funcionalidad y diseño atemporal, con objetos pensados para integrarse en distintos ambientes sin perder una estética común.

La colección que Juliana Awada desarrolló junto a una fundación

Uno de los aspectos particulares del lanzamiento es la colaboración con Fundación Los Naranjos, institución que impulsa programas de formación para jóvenes en contextos de vulnerabilidad y promueve su acceso al primer empleo.

Junto con la fundación, AWADA Market desarrolló una colección especial de piezas de cerámica, que vincula diseño y trabajo artesanal con una iniciativa de formación. La institución trabaja junto con Juliana Awada desde 2018.

De esta forma, el lanzamiento suma un componente social a una propuesta que inicialmente está centrada en la decoración, el jardín y los objetos para el hogar.

Cuándo se podrá comprar la nueva colección de AWADA

La colección de AWADA Market estará disponible desde el 13 de agosto en las tiendas oficiales de la marca. El lanzamiento representa una nueva incursión de Juliana Awada en una categoría que va más allá de la indumentaria y pone el foco en los objetos, la decoración y el lifestyle.

Con esta propuesta, la empresaria amplía el universo de AWADA hacia el hogar y construye una nueva línea alrededor de materiales naturales, formas simples y objetos pensados para acompañar escenas cotidianas.