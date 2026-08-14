Shaquille O'Neal ganó u$s292 millones en la NBA y así multiplicó su fortuna

El exbasquetbolista acumuló casi u$s300 millones en salarios durante 19 temporadas y luego construyó un imperio con inversiones y negocios

Shaquille O'Neal construyó una de las carreras más exitosas de la historia de la NBA, pero su patrimonio no quedó limitado a lo que ganó como basquetbolista. Durante sus 19 temporadas en la liga estadounidense, el exjugador acumuló alrededor de u$s292 millones en salarios y después trasladó buena parte de su capital hacia restaurantes, tecnología, franquicias y otros negocios.

Las cifras actuales sobre su patrimonio varían según la fuente y el momento de la estimación, pero estimaciones recientes lo ubican alrededor de los u$s500 millones. El salto patrimonial se explica por una combinación de inversiones, participaciones empresariales, acuerdos comerciales y emprendimientos propios.

Cuánto ganó Shaquille O'Neal durante su carrera en la NBA

O'Neal llegó a la NBA en 1992, cuando Orlando Magic lo seleccionó con el primer puesto del Draft. Su primer contrato fue de cuatro años por u$s17,4 millones, cifra que marcó el comienzo de una carrera que rápidamente lo convirtió en una de las principales estrellas de la liga.

En 1996, después de cuatro temporadas en Orlando, firmó con Los Angeles Lakers un contrato de siete años por u$s121 millones. Aquel vínculo cambió la escala de sus ingresos y coincidió con la etapa más importante de su carrera deportiva, ya que, junto a Kobe Bryant, consiguió tres campeonatos consecutivos entre 2000 y 2002.

Posteriormente, llegó a Miami Heat firmó otro contrato de cinco años por u$s100 millones. Más tarde pasó por Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics antes de retirarse en 2011.

Según Spotrac, sus ingresos salariales acumulados en la NBA alcanzaron u$s286,3 millones. Otras estimaciones ampliamente citadas ubican el total en torno a u$s292 millones, una diferencia que depende del criterio utilizado para contabilizar los contratos y pagos.

Las inversiones con las que Shaq empezó a multiplicar su dinero

O'Neal comenzó a invertir incluso antes de abandonar el básquet profesional. Uno de los casos más conocidos fue Google, donde ingresó como inversor temprano, antes de que la compañía se convirtiera en uno de los gigantes tecnológicos actuales.

El exbasquetbolista también participó en otras compañías tecnológicas y explicó en distintas oportunidades que su estrategia consistía en invertir en negocios cuyos productos conocía y utilizaba. Esa diversificación le permitió alejarse de la dependencia exclusiva de sus ingresos deportivos.

Restaurantes y franquicias, otra apuesta de Shaquille O'Neal

La gastronomía se convirtió en uno de los principales sectores elegidos por O'Neal. Su recorrido incluyó franquicias de Krispy Kreme y Five Guys, además de emprendimientos propios como Big Chicken, su cadena de restaurantes de comida rápida.

En 2019 también ingresó como inversor a Papa John's. El acuerdo contempló una inversión de aproximadamente u$s840.000 para quedarse con el 30% de una sociedad que operaba nueve restaurantes de la cadena en Atlanta. La compañía se quedó con el 70% restante.

El negocio combinó inversión y marketing, debido a que O'Neal también firmó un acuerdo comercial con Papa John's por u$s8,25 millones en efectivo y acciones durante tres años y se incorporó al directorio de la empresa.

La participación en los nueve locales continúa apareciendo en documentación corporativa de Papa John's. De hecho, en 2024, la compañía informó que O'Neal mantenía el 30% de la sociedad que operaba esos restaurantes.

También invirtió en un equipo de la NBA

El vínculo de Shaq con el básquet también se trasladó al mundo de los negocios. El exjugador fue durante varios años accionista minoritario de Sacramento Kings, una participación que había adquirido después de su retiro.

En 2021 anunció que vendería su participación para poder asumir un nuevo vínculo comercial con WynnBET, ya que las reglas de la NBA impedían mantener la propiedad de una franquicia mientras desarrollaba determinadas actividades vinculadas con apuestas deportivas.

La operación mostró otra característica de su estrategia: utilizar parte del capital generado durante su carrera para adquirir participaciones en activos relacionados con sectores que conocía particularmente bien.

El resultado de esa estrategia fue una transformación que excedió ampliamente los ingresos obtenidos dentro de una cancha. A los u$s292 millones aproximadamente ganados en salarios de la NBA se sumaron acuerdos publicitarios, inversiones y negocios propios.

Las estimaciones sobre su patrimonio actual rondan los u$s500 millones, aunque no existe un registro público que permita establecer una cifra exacta. Por eso, el dato debe entenderse como una estimación y no como un patrimonio oficialmente declarado.

La diferencia entre lo que ganó jugando y lo que llegó a acumular también muestra por qué su caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de un deportista que logró transformar ingresos extraordinarios en participaciones empresariales.

De estrella de la NBA a empresario

La carrera empresarial de O'Neal no se limitó a comprar participaciones. Su nombre se convirtió además en un activo comercial para las compañías con las que trabajó y en una herramienta para desarrollar sus propios negocios.

Ese recorrido explica el verdadero salto patrimonial de Shaq. Es decir, los salarios de la NBA fueron el punto de partida, pero las inversiones, las franquicias y la explotación comercial de su imagen le permitieron construir fuentes de ingresos que continuaron funcionando después de su retiro.

En lugar de depender únicamente de lo que había ganado como deportista, O'Neal convirtió parte de ese dinero en activos y participaciones empresariales, una estrategia que terminó transformando a una de las grandes figuras de la NBA en un empresario con un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares.