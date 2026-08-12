El cargamento elaborado por Frigorífico Gorina llegó a distribuidores y comercios de Texas y Florida. No se reportaron enfermedades ni lesiones asociadas

Un cargamento de 29.628 libras de carne vacuna argentina —unos 13.439 kilos— fue retirado del mercado estadounidense luego de que las autoridades detectaran que los productos habían sido distribuidos sin completar la reinspección federal obligatoria para las carnes importadas.

La mercadería había sido elaborada por Frigorífico Gorina SAIC, en Argentina, e importada a Estados Unidos por Corte Argentino USA LLC, una compañía con sede en Aventura, Florida. Posteriormente, los productos fueron distribuidos entre comercios y distribuidores de Texas y Florida.

El retiro fue informado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), organismo dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que detectó la irregularidad durante controles habituales.

Qué pasó con la carne argentina enviada a Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, el problema no estuvo relacionado con una contaminación detectada en los productos, sino con que el cargamento no recibió la reinspección federal de importación requerida antes de ser distribuido.

Los productos incluidos en el retiro fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo y tenían fechas límite para consumir o congelar comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre.

Entre los cortes alcanzados se encuentran:

Cuadril sin tapa.

Peceto.

Nalga sin tapa.

Carnaza cuadrada.

Bola de lomo.

Se trata de carne vacuna deshuesada comercializada en cajas de distintos pesos. Los envases llevan la identificación del establecimiento argentino "EST. N° OF. 2025" y la marca de expedición "26644-AA".

La reacción de Texas por la falta de controles

El caso generó una fuerte reacción en Texas. El comisionado de Agricultura del estado, Sid Miller, reclamó al USDA que determine cómo fue posible que la carne ingresara al circuito comercial sin completar el procedimiento de inspección correspondiente.

"Casi 30.000 libras de carne argentina ingresaron al mercado estadounidense sin haber recibido la reinspección federal de importación requerida", sostuvo Miller, quien calificó la situación como inaceptable.

El funcionario también planteó que debe revisarse el procedimiento utilizado para controlar las importaciones y establecer en qué punto se produjo la falla.

Su argumento también tiene un componente comercial: según Miller, los productores estadounidenses deben cumplir con las normas federales y estatales, por lo que una importación que no atraviesa los controles correspondientes puede generar condiciones de competencia diferentes.

"Eso no es una competencia justa", sostuvo.

Dónde se distribuyó el cargamento

La carne fue importada por Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida, y desde allí llegó a distribuidores y establecimientos minoristas de Texas y Florida.

Tras detectar la irregularidad, las autoridades activaron el procedimiento de retiro para evitar que los productos continuaran disponibles para los consumidores.

El FSIS indicó que, hasta el momento, no existen reportes confirmados de enfermedades o lesiones vinculadas con el consumo de esta carne.

La alerta está relacionada específicamente con la falta de la reinspección federal obligatoria antes de que los productos fueran distribuidos.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades estadounidenses recomendaron que quienes tengan alguno de los productos alcanzados por el retiro no los consuman.

La indicación es desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos. El objetivo es retirar completamente la mercadería de los puntos de venta y evitar que permanezca disponible para los consumidores.

Supermercados de EE.UU. venden churrascos argentinos

Una postal novedosa recorre las heladeras de las cadenas de supermercados estadounidenses. En las últimas semanas comenzó a aparecer la presencia de churrascos "made in Argentina".

Cadenas de supermercados de Nueva York, Boston y otras grandes ciudades estadounidenses ya disponen del producto argentino, destinado directamente al consumidor final.

Es la consecuencia visible de un cambio relevante que está atravesando el negocio de la carne.

Se quintuplican las exportaciones de carne argentina a Estados Unidos

Durante 2026, Argentina apunta a colocar alrededor de 100.000 toneladas de carne vacuna en Estados Unidos, frente a unas 20.000 toneladas que había vendido un año atrás. En otras palabras, el mercado estadounidense se prepara para recibir cinco veces más carne argentina que en el período anterior.

El salto forma parte del acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que habilitó la ampliación de manera extraordinaria del acceso de la carne argentina al mercado estadounidense.

La cuota preferencial pasó de 20.000 a 100.000 toneladas para este año, tal como informó oportunamente Cancillería. Son 80.000 toneladas adicionales, que el Gobierno estimó que podrían representar unos u$s800 millones extra de exportaciones.

Ahora, Estados Unidos ya aparece como el tercer destino de la carne argentina y se convirtió, con esta ampliación, en uno de los mercados que más rápido está creciendo para los frigoríficos locales.

Qué carne le vende Argentina a Estados Unidos

Hay un dato que permite entender qué clase de negocio se está desarrollando entre ambos países, a la hora de hablar de la carne.

Lo primero que hay que aclarar es que la mayor parte de la carne que Argentina vende a Estados Unidos no es el bife que aparece en las góndolas de Boston o Nueva York.

El principal producto es la carne magra, de cortes de menor valor relativo, que se utiliza como materia prima para la industria de la alimentación. Una parte muy importante termina procesada para la elaboración de hamburguesas, un mercado de enorme escala en Estados Unidos.

De acuerdo con Andrés Costamagna, director de La Rural y consultor ganadero, el precio de referencia de esa carne ronda los u$s8.500 por tonelada. Es decir, unos u$s8,50 por kilo.

El negocio que empieza a verse en las góndolas es diferente. Allí aparecen cortes que llegan al consumidor con un precio muy superior. En una de las imágenes tomadas en un supermercado de Nueva York, por ejemplo, la libra de carne argentina se ofrece a u$s15,99. Ese valor representa aproximadamente u$s35,27 por kilo ($53.000 versus; el doble de lo que puede conseguirse en las góndolas argentinas).

Volviendo al valor del churrasco versus la carne molida exportadas hacia EE.UU, la diferencia entre ambos precios muestra que no se trata del mismo negocio: una cosa es la carne "picada" que se vende a la industria para ser utilizada como insumo y otra es el corte que llega terminado al consumidor estadounidense, después de atravesar toda la cadena comercial.