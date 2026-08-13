El grupo norteamericano Colorcon, proveedor global de tecnologías para fabricar y recubrir medicamentos, decidió reforzar su su operación local

Hay compañías que forman parte de la fabricación de millones de medicamentos pero cuyos nombres difícilmente llegan hasta el consumidor. Colorcon es una de ellas. La multinacional estadounidense especializada en recubrimientos, excipientes y tecnologías para la industria farmacéutica acaba de concretar un importante movimiento societario para fortalecer su operación en la Argentina.

La empresa decidió capitalizar acreencias que su accionista, Colorcon Inc., mantenía contra la filial local y llevó el capital social de apenas $4,97 millones a $1.704 millones.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la asamblea general ordinaria y extraordinaria número 34 del 1° de junio pasado y quedó formalmente expuesta este 13 de agosto a través de una publicación en el Boletín Oficial.

El movimiento supone transformar una deuda que la compañía argentina mantenía con su propia controlante en capital de la sociedad, es decir, en lugar de mantener esas acreencias como una obligación frente a la casa matriz, pasan a formar parte de manera permanente de la estructura patrimonial de la filial.

La operación adquiere relevancia por la dimensión del salto y por el negocio en el que participa Colorcon al ser un proveedor de la industria que fabrica medicamentos y suplementos, con tecnologías que intervienen, entre otros procesos, en el recubrimiento y la liberación de los principios activos de comprimidos y cápsulas.

Los números detrás de la capitalización millonaria

Hay otro elemento dentro del mismo aviso que permite establecer cuál parece ser la cifra correcta.

La asamblea modificó el artículo quinto del estatuto y dejó establecido que "el capital social es de $1.704.156.000", representado por 17.041.560 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $100 cada una.

Esas acciones multiplicadas por su valor nominal de $100 arrojan exactamente $1.704.156.000.

Pero el aspecto central de la operación es otro si se tiene en cuenta que el aumento fue declarado "totalmente integrado mediante la capitalización de acreencias de la accionista Colorcon, Inc.", según el texto oficial.

La documentación difundida no precisa cómo se originaron esas acreencias ni desde cuándo se encontraban registradas.

Tampoco vincula la decisión con un plan específico de inversiones, una ampliación física de las operaciones o dificultades financieras.

Lo comprobable es que la controlante decidió convertir prácticamente $1.700 millones de créditos contra su subsidiaria en capital.

Qué hace Colorcon en la Argentina y por qué es clave para la industria

La sociedad ocupa una posición particular dentro del universo farmacéutico a pesar de que no fabrica medicamentos para venderlos bajo una marca propia ni compite directamente en las farmacias con los grandes laboratorios.

Su cliente es, precisamente, la industria que produce esos medicamentos a partir del desarrollo de recubrimientos, excipientes y soluciones de packaging destinadas a los mercados farmacéutico, nutracéutico y de salud animal.

Dentro de esa actividad, los excipientes cumplen una función central al ser componentes que acompañan al principio activo y resultan necesarios para darle al medicamento determinadas características de fabricación, estabilidad, administración o liberación.

En otros casos, Colorcon aporta directamente las tecnologías utilizadas para recubrir comprimidos.

Por eso, aunque su nombre resulte mucho menos conocido que el de los laboratorios, opera en un segmento tecnológico indispensable para buena parte de la industria farmacéutica.

La empresa mantiene presencia directa en Buenos Aires y su estructura global identifica una oficina local en Bauness 2834 y la Argentina integra su red latinoamericana junto con operaciones en Brasil, Colombia y México.

Opadry, una de las principales marcas del grupo, es una familia de sistemas utilizados para el recubrimiento de comprimidos y cápsulas.

La tecnología combina polímeros, plastificantes y pigmentos en un concentrado seco que posteriormente se mezcla con agua y queda preparado para ser aplicado sobre el medicamento.

La importancia del recubrimiento excede ampliamente el color o la apariencia final del comprimido.

Según las características de cada formulación, estas tecnologías pueden intervenir en cuestiones relacionadas con la protección del producto, su estabilidad, la facilidad de deglución o la manera en la que debe liberarse el medicamento.

Colorcon fue construyendo alrededor de Opadry un portfolio con distintas variantes:

Opadry II, de alto rendimiento

Opadry QX, desarrollado para procesos rápidos y flexibles

Opadry EZ, orientado a facilitar la deglución

Opadry SGR, que busca reproducir características de los tradicionales recubrimientos de azúcar mediante un proceso de película

Opadry Enteric, para aplicaciones que requieren un comportamiento entérico

Opadry TF, una alternativa de recubrimiento formulada sin dióxido de titanio

Pero Opadry es solamente una parte del negocio.

El catálogo global de Colorcon incluye además Acryl-EZE, un sistema de recubrimiento entérico acuoso destinado a formulaciones de liberación retardada.

En excipientes, otra de sus marcas históricas es Starch 1500, un almidón de maíz parcialmente pregelatinizado utilizado en formulaciones farmacéuticas.

A ella se suma StarCap, desarrollado sobre la base de almidón de maíz y utilizado en procesos de fabricación de formas farmacéuticas sólidas.

La multinacional participa también en tecnologías de liberación modificada y controlada, además de desarrollar soluciones de packaging destinadas a proteger los medicamentos frente a factores como la humedad.

Su cartera global alcanza además al negocio de los suplementos nutricionales y la salud animal.

No obstante, existe una diferencia que resulta importante: el catálogo internacional de Colorcon permite identificar las tecnologías y marcas que maneja el grupo, pero la información pública disponible no permite asegurar que todas ellas sean actualmente comercializadas por la sociedad argentina.

El mercado farmacéutico argentino que impulsa la decisión

El refuerzo de la filial se produce dentro de una industria farmacéutica argentina de considerable tamaño.

Según los últimos datos disponibles del INDEC, durante el cuarto trimestre de 2025 la facturación total del sector alcanzó $2,97 billones, con un incremento interanual del 30,1%.

La producción nacional explicó buena parte del movimiento: su facturación creció 26,7%, mientras que la reventa local de productos importados aumentó 37,3% y las exportaciones de producción nacional, en tanto, avanzaron 58,4%.

Para una compañía como Colorcon, la dimensión de la producción local resulta especialmente relevante porque su negocio se ubica aguas arriba de los laboratorios: cuanto mayor es la fabricación de medicamentos y suplementos, mayor es el mercado potencial para proveedores de excipientes, recubrimientos y tecnologías de formulación.

Incluso el nicho específico en el que participa muestra perspectivas de crecimiento.

Grand View Research estimó que el mercado argentino de excipientes farmacéuticos generó alrededor de u$s94,2 millones durante 2025 y proyectó que podría alcanzar u$s128,9 millones hacia 2033.

La operación argentina forma parte de una estructura mucho mayor ya que Colorcon posee su sede global en Pennsylvania, Estados Unidos, y construyó durante seis décadas una red que actualmente supera las 40 localizaciones internacionales y cuenta con 16 instalaciones manufactureras.

La compañía combina plantas industriales, laboratorios técnicos y oficinas comerciales destinadas a acompañar a los fabricantes farmacéuticos en distintas regiones.

En América Latina tiene una presencia particularmente relevante en Brasil, donde cuenta con instalaciones en Cotia y São Paulo, mientras que mantiene estructuras comerciales en Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires.

La filial argentina queda de esta manera integrada a una red que abastece a uno de los sectores industriales con mayores exigencias regulatorias y tecnológicas.

El movimiento societario deja además una puerta abierta: el nuevo artículo quinto aprobado por la asamblea establece expresamente que "el capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la asamblea ordinaria", de acuerdo con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades.

Esto no significa que Colorcon haya decidido realizar otro aumento ni que exista actualmente un nuevo desembolso previsto.

Pero sí amplía considerablemente la capacidad societaria para hacerlo en el futuro sin necesidad de modificar nuevamente el estatuto dentro de los límites legales establecidos.

Por ahora, el movimiento concreto es suficientemente importante: Colorcon transformó las acreencias de su controlante en capital y llevó la estructura formal de su filial argentina desde menos de $5 millones hasta más de $1.700 millones.

Se trata de un salto de magnitud para una compañía prácticamente desconocida fuera del mundo farmacéutico, pero cuyas marcas y tecnologías participan de una parte crítica del proceso que termina, finalmente, en uno de los productos más cotidianos de cualquier botiquín: un comprimido.