El Gobierno busca sumar dos aviones de reabastecimiento en EE.UU. para ampliar el alcance estratégico de los F-16. Stratotanker, la opción en danza

Los intentos por ampliar la cobertura militar aérea siguen sumando apoyo político y económico, y el Gobierno busca ampliar el rango de cobertura del sistema de armas F-16. En ese contexto, y en el marco del 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), se conocieron detalles de la estrategia para optimizar la funcionalidad de los cazas. En medio de las consultas orientadas al proceso de incorporación de más unidades F-16, el Jefe del Estado Mayor General de la FAA, el brigadier General Valverde, confirmó que se trabaja para concretar la incorporación de dos aviones de reabastecimiento KC-135R Stratotanker. El alto mando dijo que ya se firmaron los documentos respectivos para avanzar en esa dirección con los Estados Unidos.

El paso formal en cuestión hace referencia a la firma de la Letter of Request (LOR) efectuada meses atrás con las autoridades norteamericanas. Mediante ese trámite, la Argentina fijó el requerimiento para la adquisición de dos aeronaves KC-135R pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).

El proceso se inició de manera oficial durante el pasado mes de mayo, en el marco de la conmemoración del aniversario del Bautismo de Fuego de la fuerza. La gestión se encuentra actualmente en curso, a la espera de que las aeronaves estén disponibles en las bases estadounidenses y se completen los estudios correspondientes y se defina la financiación.

La meta es ampliar la cobertura de los F-16

Aunque el foco y el esfuerzo presupuestario principal se concentran en la integración del sistema F-16, la recuperación de la aviación de transporte con una plataforma de capacidades estratégicas comenzó a perfilarse como una urgencia de primer orden.

La eventual llegada de los dos KC-135R responde al objetivo de complementar y extender el radio de operación de la nueva columna vertebral de la aviación de combate. El sistema de armas F-16 busca cubrir el espacio operativo generado tras la baja definitiva de los A-4AR.

Al mismo tiempo, la incorporación de los Stratotanker bajo la modalidad de una "transferencia en caliente" permitiría aliviar en el corto plazo a otras plataformas sometidas a un desgaste continuo. La alicaída flota de aviones K/C-130H Hércules absorbe hoy una porción crítica de la logística militar, por lo que la llegada de los nuevos aviones distribuiría el esfuerzo operativo.

Factores externos y la ventana de negociación con la USAF

Pese al avance de los trámites administrativos, el proceso atraviesa diversos avatares que escapan a la capacidad de negociación de las autoridades argentinas.

La traba principal radica en la disponibilidad de aeronaves en la variante R por parte del gobierno norteamericano.

La USAF todavía depende en gran medida de los KC-135 para sostener sus operaciones globales. Esa necesidad se mantiene vigente mientras la fuerza norteamericana avanza, con idas, vueltas y retrasos, en la migración de su estructura logística a los nuevos KC-46A Pegasus.

El cronograma de los cazas F-16

En línea con su apuesta por la incorporación de más equipamiento militar, el Gobierno confirmó en qué momento se dará el arribo de otra flotilla de cazas F-16. A través del vocero presidencial, Adrián Ravier, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) informó que 6 unidades de ese sistema de armas arribarán a la Argentina durante la segunda quincena del mes próximo.

El funcionario precisó que el lote estará compuesto por dos unidades de combate biplaza F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM. En total, la Fuerza Aérea Argentina incorporará 24 unidades pertenecientes a este sistema de armas comprado a Dinamarca. La meta trazada por la conducción oficial apunta a que la dotación completa esté en el país a más tardar en diciembre del año próximo.

Según indicó Ravier, la decisión del Gobierno de adelantar el arribo de los F-16, previsto inicialmente para diciembre de este año, responde a los intentos de LLA por fortalecer "nuestra seguridad dentro de nuestro territorio y en relación con nuestras fronteras".

En paralelo con los anuncios para la aviación, el oficialismo comunicó novedades en el equipamiento terrestre. El Ejército Argentino comenzó el traslado al interior del país de los primeros camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 recientemente incorporados a la fuerza.