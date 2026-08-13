Flor Torrente confirmó el cierre de su negocio de ropa y accesorios tras más de 13 años

La hija de Araceli González hizo público el doloroso cierre de su histórica firma, que compartía con Agustina Bruzon. La despedida en sus redes sociales.

El fin de un ciclo comercial genera conmoción en el mundo de la moda y del espectáculo. Después de más de una década al frente de su propio proyecto creativo, la actriz y emprendedora Flor Torrente confirmó el cierre de su marca Helicia Buenos Aires, un emprendimiento pionero en el desarrollo de accesorios y productos sustentables sin insumos de origen animal que logró instalarse con éxito en el mercado local.

El proyecto, que vio la luz en el año 2013 en sociedad con su amiga y cofundadora Agustina Bruzon, comenzó como una propuesta independiente de carteras urbanas y fue ampliando gradualmente su oferta hacia la indumentaria que incluía buzos, shorts, poleras, bodies, blazers, camisas y corpiños. Aunque en un momento, la hija de Araceli González llegó a abrir un local en Palermo, posteriormente se volcó fuertemente al comercio electrónico de la marca.

Helicia Buenos Aires: el motivo del adiós

A través de un sentido comunicado expuesto en sus plataformas digitales, la referente artística anunció que Helicia baja sus persianas de manera definitiva. La fundadora transmitió el profundo impacto emocional que implicó tomar esta determinación, calificando el proceso como una experiencia triste y compleja de atravesar, ya que el sello representó un espacio fundamental en su vida profesional y personal.

La creadora explicó que la decisión de discontinuar las operaciones de Helicia responde al cumplimiento de una etapa vital y a la necesidad de volcar sus energías hacia nuevas búsquedas profesionales, sin profundizar sobre la baja en las ventas y los elevados costos de producción.

Flor Torrente, con uno de los últimos buzos producidos por Helicia.

A pesar del dolor por la despedida, Torrente remarcó la enorme satisfacción de haber sostenido una marca con identidad sustentable y valores definidos durante un decenio continuo en la industria textil nacional.

El balance de una marca pionera y el agradecimiento a sus clientes.

Durante sus más de trece años de vigencia, Helicia logró destacarse por la confección de piezas exclusivas, la utilización de cuero vegano y un enfoque de diseño funcional que acompañó las tendencias de la moda urbana en la Argentina. La firma incluso supo adaptarse a momentos críticos, como la reconversión durante la pandemia hacia la producción de indumentaria cómoda, barbijos reutilizables y la consolidación de su tienda en línea.

Al momento del balance, la emprendedora dedicó palabras de gratitud hacia el equipo interdisciplinario que formó parte de la estructura de trabajo y hacia la comunidad de clientes que respaldó la propuesta desde sus inicios. Con el cierre formal de Helicia, la artista enfocará su tiempo en los compromisos dentro de la actuación, donde está protagonizando la obra de teatro "Mi amiga y yo", y la producción artística, cerrando con orgullo un capítulo emblemático de su faceta corporativa.