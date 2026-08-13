Milagros del Sol lanzó alfajores con dulce de leche saborizado y en 20 días agotó 200.000 unidades

El dulce de leche premiado de Milagros del Sol llegó a los alfajores con cuatro sabores y una primera tanda de 200.000 unidades

Milagros del Sol, la empresa láctea familiar de Exaltación de la Cruz (Provincia de Buenos Aires), metió la cuchara en un negocio que hasta ahora solo miraba de afuera. La empresa presentó Secretos del Sol, su propia línea de alfajores, rellenos con los dulces de leche saborizados que fabrica en su planta desde hace tres años. Salieron con cuatro variedades y en 20 días agotaron los 200.000 que produjeron en la primera tanda.

La empresa lleva veinte años en el tambo y tres elaborando dulce de leche artesanal bajo el mando de Javier Semino, su fundador, junto a sus hijas Sol y Milagros. Hoy procesan 30.000 litros de leche por día y sacan más de 10.000 kilos diarios de dulce de leche, en quince sabores distintos. Café, banana, menta, frutos rojos, coco, pistacho, marroc; una variedad amplia que ya tenía algo a favor antes de convertirse en alfajor. El dulce de leche de Milagros del Sol ganó el Primer Premio al Mejor Dulce de Leche en la Fiesta del Dulce de Leche 2024, un reconocimiento que terminó de darle respaldo a una materia prima que ahora la familia decidió llevar al mecado alfajorero.

Probaron algunas muestras entre empleados y familia, la respuesta los convenció y se largaron. "Es algo que no se ve, no existe te diría. Alfajores rellenos con frambuesa hay un montón, pero con dulce de leche con frambuesa no existe, los probás y son una locura", dice el empresario, que ya provee de materia prima a otras marcas de alfajores y ahora, de paso, les sale a competir con su propio producto. "Hay mercado", resume, sin dramatizar la jugada.

El lanzamiento se presentó en Caminos y Sabores y arrancó con cuatro variedades, ron, limón, frambuesa y café; todos con baño de repostería semiamargo.

El dulce de leche de Milagros del Sol ganó el Primer Premio al Mejor Dulce de Leche en 2024

Cómo se producen los alfajores de Secretos del Sol

Semino decidió tercerizar la elaboración de Secretos del Sol con una empresa de Suipacha y concentrarse en aquello que ya conoce; el desarrollo de los rellenos y la producción de sus dulces. "La inversión inicial entonces fue fundamentalmente en packaging. Cada alfajor lleva un envoltorio con polímero pensado para estirarle la vida útil al producto", cuenta Semino.

La capacidad de producción no es el problema. Según el empresario, la planta es grande y le deja margen para escalar apenas el consumo lo pida. En cuanto a los precios, la empresa apunta a un segmento que Semino define como "premium accesible" y cuenta que en el mercado el alfajor Secreto del Sol se consigue en unos $1.500.

El sabor preferido no tiene un ganador claro entre los consumidores. "Es como cuando probamos los dulces de leche, no es lo mismo para todos. A un público le gusta el frambuesa, a otro el limón, a otro el chocolate, hay para todos los gustos", cuenta. Para él, en lo personal, gana el de limón.

Qué viene para Secretos del Sol después del primer mes

El stock inicial se agotó y todavía no hay reposición en los puntos de venta. La segunda tanda sale la semana que viene, según confirmó Semino, y llegará a los mismos lugares donde ya está Milagros del Sol, desde Iguazú hasta Ushuaia, más el desembarco reciente en la Ciudad de Buenos Aires a través de la cadena La Vaca Lechera.

Javier Semino, fundador de Secretos del Sol y Milagros del Sol - imagen oficial

El próximo paso es el sabor chocolate, con tapa y cobertura de chocolate y relleno de dulce de leche saborizado. Detrás asoman los diez sabores de dulce de leche que todavía no tienen su versión alfajor, y un producto nuevo que ya está en carpeta para el mes que viene, una bomba de 40 gramos de dulce de leche con una tapa de alfajor y cobertura de chocolate. "Algo así como un conito redondo y sin punta, con más dulce de leche adentro", detalla.

Sobre las proyecciones de venta para fin de año, Semino elige no arriesgar un número. "Nosotros somos cautos, preferimos esperar a ver qué dice el público", explica.

El mercado al que acaba de entrar Milagros del Sol es enorme y con ingreso de nuevos jugadores a diario. Según ADGYA, en Argentina se consumen unos 12 millones de alfajores por día, equivalentes a 4.380 millones de unidades al año. Con una población de 46 millones de habitantes, el promedio ronda los 100 alfajores por persona al año.

De los 15 sabores de dulce de leche que hoy salen de la planta de Exaltación de la Cruz, solo cuatro llegaron al primer alfajor. Si Secretos del Sol mantiene el ritmo que tuvo en su lanzamiento, la familia Semino tiene algo que muchas marcas nuevas tardan años en construir; una usina propia de sabores para seguir llenando la góndola.