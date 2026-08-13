La productora de limones San Miguel busca aire financiero para sostener su expansión

San Miguel logró extender el pago de su deuda por tres años mientras intenta reordenar sus operaciones que ya muestran una fuerte recuperación

La transformación que viene llevando adelante San Miguel, uno de los mayores jugadores mundiales del negocio del limón y los ingredientes naturales, empieza a mostrar resultados operativos positivos, aunque todavía tiene como contracara una elevada necesidad de financiamiento.

Así surge del balance correspondiente al primer semestre de 2026, presentado por la compañía ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), acompañado por una reseña informativa fechada el 10 de agosto pasado, en la que el directorio describe la evolución del negocio, las inversiones, el endeudamiento y los principales desafíos que enfrenta la empresa.

El documento muestra que la deuda neta alcanzó los u$s231 millones al cierre del segundo trimestre, frente a u$s212 millones de diciembre pasado, lo cual marca un aumento de u$s19 millones en apenas seis meses.

En el balance, San Miguel explica las razones de ese incremento al hacer mención al "financiamiento destinado al capital de trabajo como consecuencia de la estacionalidad del negocio, y por las inversiones realizadas para ampliar la capacidad de molienda e incrementar la eficiencia operativa".

Es decir, al menos según la explicación que la empresa brinda a sus inversores, el crecimiento del endeudamiento no responde únicamente a necesidades corrientes de caja ya que una parte está directamente vinculada con el programa de inversiones que acompaña la reconversión de la compañía.

Una estrategia de fuerte refinanciamiento de la productora San Miguel

El balance también ofrece detalles sobre otra pieza de la estrategia financiera como es la extensión de vencimientos mediante el canje de Obligaciones Negociables realizado entre fines de 2025 y comienzos de este año.

"El 10 de diciembre de 2025, S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. lanzó una oferta de canje", señala la reseña informativa que, como resultado de esa operación, recuerda que emitió las ON Serie XIII, vinculadas a sustentabilidad y denominadas en dólares, divididas en dos clases.

La Clase A fue integrada mediante la entrega de ON Serie X Clase A, mientras que para la Clase B se utilizaron títulos correspondientes a las series X Clase B, XI y XII.

Según informa San Miguel en su balance, "la emisión fue liquidada el 14 de enero de 2026 por un monto total de u$s98.919.800, integrado por u$s51,14 millones de la Clase A y u$s47,78 millones correspondientes a la Clase B".

Pero el punto central de la operación es el plazo conseguido para estas ON que tienen vencimiento final el 14 de julio de 2029.

De esta manera, la limonera consiguió desplazar hacia adelante una parte significativa de sus compromisos financieros mientras continúa ejecutando inversiones industriales.

El negocio ya empieza a mejorar

La necesidad de financiamiento convive, sin embargo, con una recuperación bastante marcada de los indicadores operativos.

El propio directorio advierte al comienzo de la reseña que "el semestre finalizado el 30 de junio de 2026 refleja un período de baja actividad comercial".

La empresa explica que esa situación está "marcada por la estacionalidad propia de la industria", debido a que durante el segundo trimestre terminan las labores agrícolas iniciadas durante la segunda mitad del año anterior, mientras que "la campaña de cítricos tiene lugar principalmente entre los meses de abril y agosto".

A pesar de ese escenario, San Miguel destaca una señal que considera central para evaluar su transformación.

"Se mantiene la mejora de los principales indicadores operativos respecto del mismo período de 2025", sostiene el balance que atribuye esa recuperación al avance de dos factores: "la ejecución sostenida del proceso de reconversión estratégica" y "el ciclo alcista en los precios de los ingredientes naturales".

En tanto, la ganancia bruta se multiplicó prácticamente por cinco, al pasar de u$s1,6 millones durante el primer semestre de 2025 a u$s7,9 millones en igual período de este año, con un EBITDA que pasó de u$s0,7 millones negativo a US$5,6 millones positivo en igual comparación.

Se trata de uno de los datos centrales del balance porque muestra que el negocio industrial comienza a responder después de varios ejercicios atravesados por la reconversión.

Pérdidas que todavía pesan

Pero la recuperación operativa todavía no alcanza para que San Miguel vuelva a mostrar ganancias en su resultado final.

El cuadro comparativo incluido en el balance muestra una pérdida neta de $35.436,9 millones durante el primer semestre de este 2026, frente a un rojo de $23.486,9 millones registrado en el mismo período de 2025.

El resultado operativo ordinario también continuó siendo negativo, aunque mostró una mejora ya que pasó de una pérdida de $11.373 millones a otra de $5.311 millones.

De todos modos, la principal presión aparece en los resultados financieros y por tenencia, rubro en donde arrojó una pérdida de $26.376 millones, considerablemente superior a los $16.704 millones negativos registrados un año antes.

El balance, por lo tanto, muestra que el negocio operativo mejora, pero la estructura financiera todavía absorbe buena parte de esa recuperación.

Inversiones fuera de la Argentina

Al respecto, se observa cómo una porción del nuevo endeudamiento está vinculada directamente con la expansión industrial.

Durante el primer semestre, según explica San Miguel en su balance, "continuaron las obras destinadas a incrementar la capacidad de molienda en las plantas industriales de Uruguay y Sudáfrica".

En el país vecino, la capacidad anual pasó de 80.000 a 85.000 toneladas, mientras que en Sudáfrica aumentó de 70.000 a 75.000 toneladas.

"Estos avances permitirán afrontar la campaña de cítricos con mayor capacidad operativa y eficiencia en el procesamiento", asegura el directorio.

Una estrategia que cambió el perfil histórico

La empresa nació y se desarrolló durante décadas asociada fundamentalmente a la producción de limones y fruta fresca.

Pero en los últimos años avanzó hacia un modelo concentrado en ingredientes naturales de origen cítrico, con una fuerte orientación exportadora.

Aceites esenciales, jugos concentrados y cáscara industrializada pasaron así a ocupar el centro de una estrategia destinada a aumentar el valor obtenido por cada tonelada procesada y reducir la dependencia del negocio tradicional de fruta fresca.

El balance semestral también permite dimensionar hasta qué punto San Miguel depende hoy de los mercados internacionales teniendo en cuenta que las ventas correspondientes al negocio de ingredientes naturales alcanzaron $34.742 millones.

De ese total, $31.726 millones correspondieron al mercado externo y solamente $3.016 millones al mercado argentino. Más del 90% de las ventas de esa unidad proviene, por lo tanto, del exterior.

El documento también aporta información sobre la estrategia comercial con la que la compañía intenta reducir la volatilidad propia del negocio.

"La Sociedad mantiene relaciones de largo plazo con importantes clientes multinacionales", explica San Miguel.

Según el balance, con esos clientes "acuerda contratos de suministro de aceite esencial de limón", que permiten garantizar principalmente la colocación de esos productos durante las campañas siguientes.

Además, la compañía asegura que "mantiene elevados niveles de contratación tanto en el segmento de jugos concentrados, como en el de cáscara".

Ese esquema resulta especialmente relevante en una industria expuesta a las oscilaciones de producción, precios internacionales y disponibilidad de fruta.

El mercado vuelve a ayudar

San Miguel reconoce en su propio balance que uno de los motores de la recuperación actual es el "ciclo alcista en los precios de los ingredientes naturales".

La mejora internacional aparece en un momento clave para una compañía que necesita reconstruir márgenes después de haber atravesado un profundo proceso de transformación.

La industria argentina del limón tiene en Tucumán su principal centro productivo y exportador y mantiene una posición relevante en el mercado internacional de derivados industriales.

En ese contexto, la estrategia de San Miguel apunta cada vez menos a competir simplemente por volumen de fruta y cada vez más a hacerlo por el valor agregado de los derivados que comercializa entre grandes clientes internacionales.

Esa decisión explica también la ampliación de la capacidad de procesamiento fuera del país para poder contar con plantas en distintos orígenes y así diversificar riesgos agrícolas y ampliar las ventanas de producción y abastecimiento.

Qué mira el mercado financiero

La evolución del endeudamiento también viene siendo seguida por las calificadoras como FIX SCR, que mantuvo recientemente la calificación de largo plazo de San Miguel en BBB-(arg), con perspectiva estable, en un análisis que contempla tanto el perfil financiero como la reconversión operativa y la capacidad de refinanciación de la compañía.

Además, para el mercado financiero, la mejora del EBITDA es una señal favorable, pero la evolución de la deuda y la generación de caja siguen siendo variables centrales para determinar cuánto margen tiene la empresa para completar su programa de inversiones sin aumentar excesivamente su apalancamiento.

En ese sentido, los propios números presentados por San Miguel muestran que las actividades operativas aplicaron fondos por $11.654 millones, cuando un año antes habían generado $3.040 millones.

A su vez, las actividades de inversión demandaron otros $3.942 millones y las de financiación implicaron una aplicación de $52.803 millones, marcando una disminución total de fondos de $68.399 millones durante el período.

Menos toneladas, mejores resultados

Otro dato del balance ayuda a entender por qué el comportamiento de San Miguel no puede analizarse solamente a partir del volumen.

La compañía cosechó 110.308 toneladas de fruta durante el período, frente a 115.450 toneladas un año antes, mientras que la molienda industrial también bajó, desde 114.066 hasta 106.562 toneladas y las ventas externas de productos industriales, medidas en toneladas equivalentes de fruta, retrocedieron desde 56.822 hasta 50.917 toneladas.

La explicación vuelve a estar en una frase del propio balance: "el ciclo alcista en los precios de los ingredientes naturales", combinado con la "ejecución sostenida del proceso de reconversión estratégica".

En otras palabras, San Miguel produjo y vendió menos toneladas, pero consiguió mejorar considerablemente el resultado operativo de ese negocio.

La fotografía que deja el balance a junio muestra, entonces, una empresa todavía en transición, que necesita más capital para financiar el ciclo productivo y continuar aumentando capacidad industrial.

En este contexto, el desafío que surge del propio balance es el de lograr que la mejora que ya empieza a aparecer en el negocio industrial termine generando suficiente caja para financiar una expansión que, por ahora, todavía necesita apoyarse fuertemente en deuda.