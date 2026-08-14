Con una estrategia de expansión acelerada, la firma internacional avanza en el mercado local y proyecta nuevas aperturas próximas en Argentina

Skechers inauguró una nueva tienda en Dot Baires Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado argentino. Con esta apertura, la compañía alcanzó los cinco locales propios en el país y prevé continuar con la ampliación de su red comercial durante los próximos meses.

La nueva sucursal se suma a los puntos de venta que la marca ya opera en distintos centros comerciales y zonas comerciales de Argentina. El proyecto de expansión contempla llegar a un total de 15 tiendas propias, de acuerdo con el plan anunciado por la compañía y sus socios comerciales para el desarrollo de la marca en el país.

La apertura de Skechers en Dot Baires Shopping incorpora una nueva ubicación para la comercialización de su línea de calzado deportivo y urbano. La propuesta incluye modelos destinados a distintas actividades y usos, con opciones para adultos y niños.

Dónde queda la nueva tienda de Skechers en Argentina

La nueva tienda de Skechers está ubicada dentro de Dot Baires Shopping, uno de los centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento se incorpora a la red de locales propios que la compañía desarrolla en el mercado argentino.

Con esta inauguración, la marca cuenta con cinco establecimientos propios distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. La red está integrada actualmente por los siguientes puntos de venta:

Dot Baires Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires

Unicenter Shopping, en Martínez, provincia de Buenos Aires

Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires

Nuevo Centro Shopping, en Córdoba

Avenida Cabildo, en la Ciudad de Buenos Aires

La distribución de estos locales permite a la compañía mantener presencia tanto en centros comerciales como en corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país.

La apertura de Dot Baires se encuadra en el proceso de crecimiento comercial que lleva adelante Grupo Blanco, compañía vinculada al desarrollo de la marca en Argentina. El proyecto se desarrolla mediante una alianza estratégica con Ferreira Sport, con el objetivo de ampliar la presencia de Skechers en el mercado local.

Qué productos ofrece Skechers en sus tiendas

La oferta comercial de Skechers Argentina comprende diferentes categorías de calzado destinadas a actividades deportivas y al uso cotidiano. Entre las alternativas disponibles se encuentran zapatillas para caminar, correr y entrenar, además de modelos urbanos.

La marca también comercializa productos para diferentes grupos etarios, con líneas dirigidas tanto a adultos como a niños. De esta manera, la expansión de los locales propios está acompañada por una propuesta que abarca distintas necesidades vinculadas con el calzado.

El catálogo incluye modelos asociados a disciplinas deportivas, opciones para actividades recreativas y alternativas pensadas para el uso diario. La disponibilidad de productos puede variar de acuerdo con cada establecimiento y con la temporada comercial.

La presencia en centros comerciales constituye uno de los componentes del plan de expansión de la compañía. En estos espacios, la marca concentra parte de su oferta y amplía los puntos físicos en los que los consumidores pueden conocer y adquirir sus productos.

La apertura de la sucursal de Skechers en Dot Baires Shopping permite sumar una nueva ubicación dentro de la Ciudad de Buenos Aires y amplía la cobertura de la red de locales propios.

El plan de expansión de Skechers en Argentina

La inauguración de la tienda en Dot Baires forma parte de un proyecto que contempla la apertura de 15 locales propios de Skechers en Argentina. El objetivo es ampliar progresivamente la cantidad de establecimientos y fortalecer la presencia de la compañía en diferentes zonas del país.

La estrategia prevé avanzar sobre distintos centros comerciales y áreas comerciales con circulación de consumidores. La selección de las ubicaciones forma parte del proceso de desarrollo de la red y busca incorporar nuevos puntos de venta a los establecimientos que ya se encuentran operativos, con foco en espacios donde funcionan otros comercios, servicios y propuestas de consumo.

El plan también contempla una expansión geográfica. La compañía ya cuenta con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, y las futuras aperturas permitirán ampliar la cobertura hacia otros puntos del mercado argentino.

La llegada de nuevos locales propios representa, además, una ampliación de los canales físicos de comercialización de la marca. Estos establecimientos funcionan como espacios para exhibir las diferentes líneas de productos y atender la demanda de consumidores que buscan alternativas de calzado deportivo y urbano.

El proyecto de 15 tiendas propias establece una hoja de ruta para el crecimiento de Skechers en Argentina y plantea nuevas aperturas durante los próximos meses.

Qué locales de Skechers ya están abiertos

Antes de la apertura de Dot Baires, la marca ya había desarrollado una red de establecimientos propios en diferentes ubicaciones. Entre ellas se encuentra Unicenter Shopping, uno de los principales centros comerciales de la provincia de Buenos Aires.

También forma parte de la red Abasto Shopping, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Córdoba la compañía tiene presencia en Nuevo Centro Shopping. A estos puntos se suma el local ubicado sobre Avenida Cabildo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la incorporación de Dot Baires Shopping, la empresa alcanza cinco locales propios. La expansión de esta red se encuentra vinculada con el plan comercial que apunta a alcanzar 15 establecimientos.

La apertura de nuevas sucursales permite incrementar la cantidad de espacios físicos disponibles para la venta de productos y facilita el acceso a las distintas categorías de la marca en diferentes zonas.

En paralelo, la presencia en centros comerciales forma parte de una estrategia que permite concentrar la oferta en espacios donde funcionan otros comercios, servicios y propuestas de consumo.

Skechers busca ampliar su presencia en el mercado argentino

El crecimiento de Skechers en Argentina se desarrolla en un contexto de ampliación de su estructura comercial mediante locales propios. La compañía comenzó a incrementar la cantidad de puntos de venta y estableció como objetivo llegar a 15 establecimientos.

La nueva tienda de Dot Baires constituye una de las etapas de ese proceso. A partir de esta apertura, la marca suma un nuevo punto de venta en la Ciudad de Buenos Aires y alcanza cinco locales propios en el territorio nacional.

El proyecto contempla continuar con nuevas inauguraciones durante los próximos meses. La cantidad y ubicación de los futuros establecimientos estarán vinculadas con el desarrollo del plan comercial y con la selección de nuevas zonas para ampliar la cobertura.

Para Grupo Blanco y Ferreira Sport, el desarrollo de la red forma parte de la estrategia para ampliar la presencia de Skechers en Argentina. La alianza entre ambas compañías está orientada al crecimiento comercial de la marca y a la apertura de nuevos espacios de venta.

El plan de expansión incluye la presencia en centros comerciales y zonas comerciales consideradas estratégicas para el desarrollo de la compañía. De concretarse las próximas aperturas previstas, la red pasará de los cinco locales actuales a un total de 15 tiendas propias.

La nueva sucursal de Skechers en Dot Baires Shopping se incorpora así a una red que ya tiene establecimientos en Buenos Aires y Córdoba y que continuará ampliándose en los próximos meses. La marca busca incrementar sus puntos de contacto con los consumidores y ampliar la disponibilidad de su oferta de zapatillas deportivas, calzado urbano, modelos para caminar, correr y entrenar y productos para niños y adultos.