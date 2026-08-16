Weiss Burger inauguró su primer local para poder comprar hamburguesas desde el auto

La cadena nacida en Bariloche suma 28 locales tras abrir su primer Auto Weiss y busca posicionarse entre las tres grandes en 2030

Weiss Burger inauguró en Canning su primer Auto Weiss, un formato Drive-Thru que demandó una inversión de aproximadamente u$s700.000 y generó 20 puestos de trabajo directos. La nueva unidad se instaló sobre Mariano Castex, una de las principales arterias de circulación de la zona, y forma parte del plan de expansión de la cadena nacida en Bariloche.

El local permite hacer el pedido, retirarlo sin bajar del vehículo y continuar el recorrido. Para la compañía, la apuesta suma una modalidad de consumo más rápida sin modificar la propuesta gastronómica con la que construyó la marca.

"Este primer Auto Weiss marca un antes y un después para nuestra compañía. No se trata solamente de abrir un nuevo local, sino de incorporar una forma distinta de relacionarnos con nuestros clientes. Queremos seguir creciendo con formatos que acompañen sus hábitos de consumo, sin perder la calidad ni la experiencia que distinguen a Weiss desde nuestros comienzos", afirmó Tomás Weiss, fundador de Weiss.

La elección de Canning respondió a una combinación de factores. La empresa encontró un terreno disponible que permitió diseñar el proyecto desde cero, con una superficie adecuada para el formato y una ubicación estratégica sobre Mariano Castex, con un alto movimiento de vehículos.

La inauguración tuvo su propio despliegue. Una caravana de vehículos marcó el comienzo de la jornada, que continuó con música en vivo, entretenimiento y actividades para clientes y vecinos.

El nuevo formato llega ocho años después del nacimiento de Weiss, que comenzó en 2018 en Bariloche con una idea que buscaba ir más allá del concepto tradicional de hamburguesería. Desde el inicio, la compañía construyó su propuesta sobre tres pilares, el producto, los espacios y la atención.

Las hamburguesas se elaboran con materias primas seleccionadas y la identidad de los locales se trabajó junto Estudio ARA, uno de los estudios de arquitectura más importantes de la Argentina. A eso se suma la capacitación del personal bajo estándares de atención y compromiso que la empresa considera centrales para la experiencia del cliente.

La apertura llevó la red a 28 establecimientos, con 27 locales en Argentina y uno en Uruguay. Durante 2026, Weiss ya concretó siete aperturas y tiene previstas otras ocho antes de terminar el año.

La expansión también se apoya en el negocio de franquicias. En este caso se trata de un modelo diferente al Auto Weiss de Canning. Para el modelo tradicional, la marca requiere locales de entre 120 y 150 metros cuadrados y una inversión desde u$s1.250 por metro cuadrado. Según la empresa, el recupero estimado es de 26 meses y la rentabilidad mensual proyectada se ubica entre 17% y 20%, dependiendo de la ubicación y el desempeño de cada unidad.

¿Cuánto cuesta comer en Weiss Burger y qué busca la cadena con Auto Weiss?

Los precios de los combos de Weiss Burger varían según el mercado. Actualmente parten de $17.900 y llegan hasta $23.900, con un ticket promedio de $20.700.

La apertura generó 20 puestos de trabajo directos en Canning y su zona de influencia

"Trabajamos con precios diferenciados según cada mercado, porque entendemos que las condiciones económicas y el poder adquisitivo no son iguales en todas las regiones de la Argentina", explicó Tomás Weiss.

Por ahora, la compañía no prevé replicar el formato Auto Weiss en otras ciudades. "Actualmente estamos enfocados en consolidar este proyecto y evaluar su funcionamiento antes de considerar una eventual expansión del modelo", señaló el fundador.

La estrategia general de Weiss, de todos modos, sigue siendo expansiva. La compañía proyecta cerrar 2026 con 15 nuevos establecimientos y busca acelerar su crecimiento durante los próximos años, con el objetivo de posicionarse entre las tres principales cadenas de hamburguesas hacia 2030.

El nuevo Auto Weiss llega después de ocho años de historia para una marca que nació en Bariloche en 2018 y que construyó su propuesta alrededor de hamburguesas, una identidad arquitectónica propia y un modelo de atención diferencial.

Ahora suma una nueva forma de llegar al cliente. En Canning, la experiencia empieza y termina dentro del auto, con el pedido, el retiro y la salida nuevamente hacia Mariano Castex.