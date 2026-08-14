Lejos de la música, Duki estrena su nuevo negocio en sociedad con Grego Rossello

El popular cantante y el influencer se asociaron para lanzar un nuevo Clutch, el espacio para jugar al básquet en Capital Federal

Muchos artistas de gran éxito buscan diversificar sus horizontes comerciales más allá de los escenarios y la industria de la música, invirtiendo en proyectos que reflejen de manera directa sus pasiones personales. Este es el caso de Mauro Ezequiel Lombardo, popularmente conocido como Duki, el máximo referente del trap argentino, quien decidió incursionar en el mundo de los negocios deportivos. El cantante se sumó formalmente como socio de Clutch, el proyecto impulsado por el humorista e influencer Grego Rossello, para inaugurar una impresionante sede que promete transformarse en el epicentro del básquet amateur y la cultura urbana de la región.

El fanatismo de Duki por el básquet y la NBA no es ninguna novedad, ya que la estética del deporte y la pelota naranja aparecen de manera recurrente en sus videoclips, letras y vestimenta. Ahora, esa afinidad dio un salto empresarial con la presentación de Clutch x Duki. "¡MÁS QUE UN SUEÑO! Mi emprendimiento favorito asociado con mi cantante favorito. Se viene una cancha de un nivel mega profesional, quizás la mejor del país", celebró Rossello en sus canales oficiales, dándole la bienvenida al músico a una nueva etapa como promotor de espacios comunitarios y deportivos.

La apertura oficial del nuevo complejo se concreta este viernes con un evento sin precedentes que fusiona el deporte de alto rendimiento con el entretenimiento. La jornada iniciará con un pre-match transmitido en vivo de forma global a través del canal de YouTube de NBA Latam. El plato fuerte será el partido inaugural denominado "Estado de Flow", donde el equipo de Duki se enfrentará al de Grego Rossello en un cruce repleto de celebridades, músicos, streamers e históricos atletas.

Clutch x Duki: infraestructura de elite y un homenaje a la Generación Dorada

El nuevo espacio de Clutch cuenta con instalaciones diseñadas bajo las normativas internacionales para ofrecer una experiencia idéntica a la del circuito profesional:

Características técnicas: Cuenta con una cancha principal de medidas oficiales de la FIBA con piso de parqué flotante de alto rendimiento, un sector complementario para la modalidad de básquet 3x3 y dos pantallas gigantes de última generación. En el centro de la pista destaca pintado el icónico logo de las "cuatro D" característico del cantante.

El tributo de las leyendas: Así como el fútbol rinde tributo continuo a figuras como Diego Maradona o Lionel Messi, las paredes de la nueva sede albergan un imponente mural dedicado de forma exclusiva a la Generación Dorada del básquet argentino. La obra plasma los rostros de los héroes que conquistaron la medalla de plata en Indianápolis 2002 y la mítica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tales como Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés "Chapu" Nocioni, Alejandro Montecchia, Juan Ignacio Sánchez, Fabricio Oberto, Lucas Victoriano, Gabriel Fernández, Hugo Sconochini, Leonardo Gutiérrez, Leandro Palladino y Rubén Wolkowyski.

Al sintetizar el espíritu de este ambicioso lanzamiento, Duki fue contundente respecto al objetivo inclusivo de la propuesta: "Queremos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse un profesional tenga esa oportunidad en su vida".

El partido inaugural de Clutch x Duki, con directores técnicos e invitados de lujo

Para el partido de estreno, la rigurosidad deportiva estará garantizada en los bancos de suplentes. Los equipos de las dos celebridades serán dirigidos tácticamente por dos de los entrenadores más laureados de la historia nacional: Julio Lamas se pondrá al frente del combinado de Duki, mientras que Sergio "Oveja" Hernández comandará la estrategia del equipo de Grego Rossello. La transmisión contará con los relatos profesionales de José Montesano y los comentarios analíticos de Nacho Elizalde y Germán Beder.

El evento reunirá sobre el parqué a una constelación de figuras. Por el lado del deporte, confirmaron su presencia leyendas activas e históricas como Facundo Campazzo, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Herrmann, el "Chapu" Nocioni, Alejandro Montecchia, Francisco Cáffaro, Luciana Delabarba y Pipi Barreiro. En tanto, la escena del streaming, el periodismo y la música urbana estará representada por figuras de la talla de Coscu, Tiago PZK, Khea, Rusherking, Sofi Martínez, Nati Jota, Diego Leuco, Davoo Xeneize, Marti Benza, Lucho SSJ, MKS, Coco, Luli González, Bauleti, Coker, Mica González y Pedro Disalvo.