El nuevo negocio de Jeff Bezos, incursionando por primera vez en el deporte de elite

Jeff Bezos, fundador de Amazon y consolidado como uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta —con una fortuna estimada entre los 274.000 y 284.000 millones de dólares que lo ubica en el tercer puesto del ranking global—, dio un paso histórico en su carrera empresarial. Tras haber coqueteado durante años con la posibilidad de ingresar al negocio de las franquicias deportivas internacionales, el magnate estadounidense concretó su primera inversión directa en el deporte de elite al adquirir una participación accionaria en el Liverpool FC, una de las instituciones más tradicionales y ganadoras de la Premier League de Inglaterra y del fútbol mundial.

La transacción se estructuró a través del fondo de inversión 1892 Holdings, que incluye al vehículo K5 Sports -donde Bezos figura como el inversor principal-, en alianza con un poderoso consorcio internacional liderado por el empresario Amit Bhatia y los fideicomisos de la multimillonaria familia Mittal (dueños del gigante siderúrgico ArcelorMittal). El grupo comprador, del que también forman parte el cofundador de Facebook Eduardo Saverin y su esposa Elaine, alcanzó un acuerdo con la firma Fenway Sports Group (FSG) para adquirir un 30% de las acciones del club británico, en una operación que contempla valoraciones de la entidad que oscilan entre los 6.000 y los 7.400 millones de dólares.

Si bien FSG mantendrá por el momento la propiedad mayoritaria y el control operativo de la institución de Anfield, reportes financieros anticipan que el acuerdo otorga al consorcio de Bezos la opción de incrementar de forma progresiva su paquete accionario. De esta forma, el grupo inversor queda posicionado para convertirse en el accionista mayoritario en el mediano plazo en caso de que la firma estadounidense decida desprenderse de la totalidad de su control sobre el club.

Jeff Bezos se transfromó en uno de los dueños de Liverpool: la cotización del club y el imperio deportivo de los socios

La valoración de hasta 7.400 millones de dólares sitúa al conjunto de la Premier League en el podio de las entidades deportivas más valiosas del planeta, compitiendo de igual a igual en términos de mercado con potencias de la talla del Real Madrid (valorado en u$s 7.700 millones), el Barcelona y el Manchester United. La compra representa además una rentabilidad colosal para Fenway Sports Group, que había adquirido el club en 2010 por apenas 300 millones de libras (unos u$s 406 millones) para rescatarlo de una severa crisis financiera bajo la conducción de sus antiguos dueños.

Desde la llegada del entrenador técnico alemán Jürgen Klopp en 2015, el club consolidó una era dorada al conquistar la Champions League en 2019 y los títulos de la Premier League en 2020 y en la temporada 2024-2025. Paralelamente, la remodelación de su mítico estadio y la habilitación de nuevas áreas VIP elevaron los ingresos anuales de la institución por encima de los 960 millones de dólares. Por su parte, la llegada de Bezos fortalece el ambicioso desembarco de la familia Mittal en la elite deportiva, sumándose a sus recientes inversiones en los Boston Celtics de la NBA y en la liga de críquet de la India.

Jeff Bezos es uno de los nuevos dueños del Liverpool, uno de los clubes más grandes de Inglaterra

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A pesar de la magnitud financiera del acuerdo, la llegada de capitales multimillonarios generó cautela y muestras de preocupación entre los sectores más tradicionales de la afición en la ciudad de Liverpool. Agrupaciones de seguidores de histórica presencia en las tribunas, como el influyente colectivo Spirit of Shankly, expresaron sus reservas respecto al impacto que la entrada del consorcio pueda tener sobre la identidad del club y la política de precios de las entradas.

Los fanáticos temen que el ingreso de Bezos derive en un proceso de mercantilización similar al experimentado por sus rivales del Manchester United tras la entrada del magnate Jim Ratcliffe, donde se registraron incrementos en los abonos y la reubicación de simpatizantes históricos para dar espacio a sectores corporativos. Ante esto, las agrupaciones emitieron un comunicado instando a que el Liverpool continúe gestionándose de forma autosostenible y no como "una carrera armamentística financiada por individuos multimillonarios o entidades respaldadas por el Estado".