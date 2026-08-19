La marca anuncia inauguración en un centro comercial porteño para 2027, con socios locales y posible apertura anticipada a 2026

La llegada de H&M a Argentina ya tiene ubicación confirmada. La cadena sueca anunció que abrirá su primera tienda en el país durante 2027 y eligió el shopping Alto Palermo como punto de partida para su operación local. El establecimiento estará ubicado sobre avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo.

La compañía comunicó oficialmente el proyecto el 24 de abril, cuando informó que avanzaría con su desembarco argentino junto con Hola Moda, operador regional con sede en Panamá que trabaja con H&M en distintos mercados de América Latina. El anuncio permitió confirmar tanto la llegada de la marca como el socio que participará de la operación.

El calendario informado por H&M Group establece que la primera tienda abrirá durante 2027. Hasta el momento, la empresa no comunicó un día ni un mes específico para la inauguración.

Sin embargo, durante julio comenzaron a circular versiones vinculadas al mercado comercial argentino que señalan que la compañía estaría evaluando adelantar los tiempos del proyecto y concretar la apertura antes de finalizar 2026. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente por H&M, por lo que el año 2027 continúa siendo la única fecha anunciada por la empresa.

La estrategia de expansión latinoamericana que trae a H&M al país

La definición de Argentina forma parte de la estrategia de expansión de H&M en América Latina. La compañía ya cuenta con presencia en distintos países de la región y utiliza diferentes modelos para desarrollar sus operaciones, entre ellos acuerdos con socios locales y regionales.

La primera tienda latinoamericana de H&M fue inaugurada en México en 2012. Posteriormente, la marca avanzó hacia otros mercados de la región, entre ellos:

Brasil

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Panamá

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

República Dominicana

Venezuela

El grupo también contempla nuevas aperturas. Paraguay forma parte de los mercados incluidos en su expansión regional prevista para 2026, mientras que Argentina se incorporará a la red durante 2027 según el cronograma anunciado.

En el caso argentino, la operación estará vinculada con Hola Moda, compañía que ya trabaja con H&M en diferentes mercados latinoamericanos. El modelo permitirá que la marca sueca ingrese al país mediante un socio franquiciado, en lugar de desarrollar una operación completamente propia.

El proyecto contempla la instalación de una tienda física en Buenos Aires, aunque todavía no fueron comunicadas las características definitivas del establecimiento, su superficie, la cantidad de empleados que tendrá ni la fecha precisa en la que comenzará a funcionar.

H&M desembarca en Argentina y eligió Alto Palermo para su primera tienda (Foto: Archivo)

Por qué eligió Alto Palermo para su primer local argentino

El primer local de H&M en Argentina estará ubicado en Alto Palermo, el centro comercial situado en avenida Santa Fe 3253, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

El shopping forma parte del grupo IRSA y concentra locales comerciales y gastronómicos de distintas categorías. De acuerdo con información de la Cámara Argentina de Shopping Centers citada en el marco del proyecto, el establecimiento registra más de un millón de visitas mensuales y cuenta con alrededor de 160 locales.

La elección de Alto Palermo ubica a H&M dentro de uno de los principales corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. El centro comercial se encuentra sobre avenida Santa Fe y tiene conexión con diferentes medios de transporte, además de una ubicación próxima a zonas residenciales y comerciales de Palermo.

La posibilidad de que H&M ingresara a Alto Palermo comenzó a tomar forma antes de la confirmación oficial. Durante abril, representantes de la compañía sueca habían recorrido distintos centros comerciales y mantenido reuniones con equipos vinculados a IRSA.

En ese momento, las conversaciones todavía no habían derivado en un acuerdo definitivo. La posterior confirmación de Alto Palermo como sede de la primera tienda permitió establecer el punto elegido para el desembarco.

Qué productos y marcas traerá H&M al mercado argentino

Todavía no se informó cuál será el surtido de productos de H&M en Argentina. La compañía cuenta con una oferta internacional que incluye diferentes categorías de indumentaria y productos vinculados a la moda.

La marca comercializa ropa para mujeres, hombres y niños. Su propuesta también incluye calzado, accesorios y otras categorías relacionadas con el estilo de vida.

El grupo H&M también desarrolla líneas y marcas vinculadas con segmentos específicos. Entre ellas se encuentran:

H&M HOME , orientada a productos para el hogar

, orientada a productos para el hogar H&M Beauty , enfocada en belleza

, enfocada en belleza H&M Move, vinculada con prendas y productos para actividades deportivas y movimiento

No obstante, todavía no existe información oficial sobre cuáles de estas categorías estarán disponibles en la primera tienda argentina.

Tampoco fueron comunicados detalles sobre las colecciones que estarán disponibles durante la inauguración, el volumen inicial de mercadería, las posibles colaboraciones internacionales ni si determinados productos serán comercializados exclusivamente en el mercado argentino.

La definición del catálogo dependerá de la planificación comercial y logística del desembarco. También será necesario determinar los procesos de importación y abastecimiento que permitirán mantener la disponibilidad de productos una vez que el local comience a funcionar.

El gigante global que llega a Argentina con más de 4.000 tiendas en el mundo

H&M Group fue fundada en Suecia en 1947 y actualmente reúne distintas marcas dentro de su estructura empresarial.

Según el reporte anual correspondiente a 2025, el grupo contaba con 4.101 tiendas en todo el mundo, de las cuales 3.660 correspondían a H&M.

La compañía también informó que trabaja en la reorganización de su red física y en la modernización de establecimientos, al mismo tiempo que integra las tiendas con sus canales digitales.

La estrategia internacional combina la presencia física con el comercio electrónico y distintos modelos de operación según cada mercado. En América Latina, la compañía avanzó durante los últimos años con nuevas aperturas y acuerdos con socios locales.

Argentina se incorporará a esa red a partir de la apertura anunciada para 2027.

La llegada de H&M a Argentina marca además el ingreso de una de las principales cadenas internacionales de indumentaria al mercado local. El primer establecimiento tendrá como ubicación Alto Palermo y será operado junto con Hola Moda.

Por ahora, el calendario oficial mantiene la apertura para 2027. La posibilidad de que el local abra antes de finalizar 2026 continúa sin confirmación de la compañía. La definición de la fecha dependerá del avance de las distintas etapas necesarias para poner en funcionamiento el establecimiento.

Hasta que H&M comunique una modificación formal, Alto Palermo será la sede de la primera tienda de H&M en Argentina y 2027 seguirá siendo el año previsto para su inauguración.