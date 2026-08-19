Deudas salariales, falta de stock, y el reclamo de la cadena propiedad de Grupo Llaneza a obras sociales en el sur del país, anteceden al cierre definitivo

Una inhibición judicial sobre los dueños impide la venta o transferencia de la red, dejando sin alternativa de continuidad a los puntos de venta.

La empresa, propiedad de Grupo Llaneza, adeuda salarios y aguinaldos debido a la caída de ventas, altos costos operativos y falta de pago de OSEF.

La cadena de farmacias Autofarma cerró sus 17 sucursales en la Patagonia y despidió a 200 empleados por una crítica situación financiera.

En pleno contexto de ventas en declive y complicaciones para afrontar una escala de costos siempre en ascenso, un "peso pesado" de las farmacias en el interior de la Argentina decide salirse del mercado. Se trata de la red Autofarma, de extendida presencia sobre todo en la zona patagónica, que comenzó a enviar telegramas de despido a sus casi 200 empleados y viene de bajar la persiana de al menos 17 sucursales. La compañía en cuestión, propiedad de Grupo Llaneza, llega a esta instancia con un acumulado de retrasos en el pago de salarios y dificultades para cumplir con los alquileres de su estructura de puntos de venta. La decisión de avanzar con los despidos fue establecida durante la última semana tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, donde la compañía tiene su sede central.

La crisis en la compañía se había profundizado a principios de este mes, cuando trascendió que Autofarma no venía abonando los sueldos en tiempo y forma. La situación terminó por afectar al personal de al menos 17 sucursales distribuidas sobre todo en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En concreto, de acuerdo a fuentes patagónicas, los haberes correspondientes a mayo fueron abonados recién en la última semana de julio. Además, la empresa adeuda los salarios de los meses siguientes y el aguinaldo que se paga en la instancia de mitad de año.

El cierre de la cadena se da en un contexto de marcadas dificultades económicas para gran parte de las farmacias de la Argentina. El sector atraviesa un escenario generalizado de ventas en caída, derivado del consumo retraído que muestran casi todos los sectores de la economía nacional, sumado a un constante aumento en los valores de los alquileres y fuertes subas en el costo laboral.

Autofarma deja de operar sus 17 sucursales

La falta de pago viene teniendo consecuencias graves para el personal de la firma en el sur del país. En esa línea, muchos empleados reconocieron en días recientes que no pudieron afrontar sus alquileres por lo que sufrieron desalojos. A esta problemática se sumaron los cortes de servicios básicos y el incumplimiento en los aportes jubilatorios y de obra social.

Las alarmas entre los trabajadores se encendieron aún más durante el martes de la semana pasada, con el cierre de la sucursal de Kuanip en Ushuaia, Tierra del Fuego. Este hecho motivó que los empleados de Río Gallegos se movilizaran para buscar respuestas por parte de las autoridades gremiales y políticas.

Así, el jueves 13, un grupo de trabajadores se presentó en la sede de la Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral (ADEFZA). Allí mantuvieron un fuerte cruce con la secretaria general, Silvia Cancino, y solicitaron participar en la audiencia ministerial del día siguiente.

Tras la confirmación del cierre en la audiencia del viernes, se estableció un nuevo encuentro entre las partes para el próximo 24 de agosto. El objetivo será seguir tratando la situación de los despedidos en la misma sede ministerial.

El panorama para los trabajadores se vuelve más complejo debido a que, afirman en el sur, la empresa no puede ser vendida, transferida ni alquilada. Sobre sus propietarios pesa una inhibición judicial, por lo que no existe actualmente una alternativa de continuidad mediante un cambio de titularidad o explotación tras el cierre.

Por otra parte, desde la empresa se informó una última medida antes del cese definitivo de operaciones. El sábado pasado, las sucursales realizaron la entrega de los medicamentos de alto costo que habían quedado pendientes de retiro por parte de los clientes.

La explicación de la cadena Autofarma

Autofarma informó el cierre de una etapa de casi seis décadas de actividad y explicó que atraviesa una situación financiera que le impide sostener el funcionamiento de sus sucursales.

La firma indicó que "no deja de funcionar por falta de voluntad, de trabajo o de compromiso", pero sostuvo que la situación se volvió insostenible tras hacer todo lo posible por "preservar los puestos de trabajo".

Según detalló la compañía vía un comunicado, la falta de pago de las prestaciones realizadas a OSEF -la obra social del estado fueguino- durante un período prolongado la llevó a una posición crítica.

A esto se sumó la imposibilidad de reponer mercadería y afrontar regularmente las obligaciones con las droguerías y otros proveedores indispensables. Desde la compañía se explicó que "el dinero destinado a reponer insumos debió utilizarse para cubrir obligaciones urgentes con trabajadores, proveedores y demás acreedores".

La empresa señaló que intentó encontrar una salida y que recibió una propuesta para cancelar parte de la deuda mediante una quita y pagos en cuotas de OSEF. Sin embargo, no la aceptó porque la modalidad no garantizaba el pago de los salarios adeudados a los trabajadores ni la continuidad de las sucursales.

Ante este escenario, Autofarma reclamó que el Gobierno de Tierra del Fuego, a través de OSEF y el Ministerio de Salud, pague lo que adeuda cuanto antes. Remarcó que la demora profundizó las dificultades y que "detrás de esos fondos hay trabajadores, familias y proveedores afectados".

Asimismo, recordó que en su momento asumió prestaciones de alto costo requeridas por las autoridades provinciales, las cuales generaron los compromisos económicos que quedaron pendientes e incidieron en el deterioro financiero de la firma.

El cierre anunciado afecta a una empresa que formó parte de la actividad comercial de distintas ciudades y pueblos durante casi 60 años.