Punta del Este transforma su avenida más famosa: qué cambia en Gorlero y por qué genera polémica

Los argentinos que vuelvan a Punta del Este durante la próxima temporada se encontrarán con una Gorlero diferente. La avenida más famosa de la Península comenzó a atravesar su primera transformación de magnitud en casi tres décadas, con obras que modificarán estacionamientos, veredas, circulación, iluminación y parte de la fisonomía de un paseo que durante generaciones fue sinónimo del balneario uruguayo.

El proyecto forma parte del programa de obras de la Intendencia de Maldonado, encabezada por Miguel Abella, y contempla 60 millones de pesos uruguayos para Gorlero, equivalentes a unos u$s1,5 millones al tipo de cambio actual, distribuidos en distintas etapas.

La intervención busca recuperar espacio público, sumar lugares para estacionar y reorganizar el tránsito de una zona que durante el verano recibe una presión vehicular muy superior a la del resto del año.

Pero ese cambio abrió una discusión con algunos comerciantes ya que para incorporar automóviles se modifican sectores hasta ahora destinados a otros usos y también debieron retirarse estructuras utilizadas por establecimientos gastronómicos.

La discusión se abrió entre quienes defienden la postura que Gorlero necesita más espacio para los autos que llevan clientes hasta sus locales y entre aquellos que quieren privilegiar las superficies que permiten que miles de turistas recorran sus comercios caminando.

Un cambio que también importa en la Argentina

El peso del turismo argentino explica por qué la transformación excede una obra municipal en la principal localidad turística uruguaya.

Según las estadísticas oficiales de turismo receptivo del Ministerio de Turismo de Uruguay, entre enero y marzo pasados ingresaron a Uruguay 798.559 argentinos, que gastaron aproximadamente u$s545 millones durante sus estadías.

Pese a la caída frente al año anterior, Argentina continuó siendo por amplia diferencia el principal mercado turístico extranjero del país.

En ese contexto, Punta del Este encabezó, además, el mapa de destinos ya que durante el primer trimestre recibió 333.276 visitantes de distintas nacionalidades.

El turismo receptivo dejó u$s843 millones en Uruguay durante esos tres meses y alojamiento y alimentación concentraron más de dos tercios del gasto.

A hoteles y restaurantes se agregan alquileres, compras, inmobiliarias y diferentes servicios que dependen del movimiento de visitantes.

Los números muestran también cómo Gorlero quedó históricamente en medio de ese vínculo con la Argentina.

Antes de que otros puntos desarrollaran sus propios polos de consumo, la avenida era el lugar donde buena parte de Punta del Este se encontraba cada tarde y cada noche.

De la Calle 4 al paseo de empresarios, artistas y políticos

La actual avenida era originalmente la calle número 4 de la Península y en 1918 recibió el nombre de Juan Gorlero en homenaje a Juan Bautista Florentino Gorlero, nacido en Maldonado en 1849 y considerado una figura importante vinculada al desarrollo económico y político del Departamento.

Gorlero fue gerente de la sucursal Maldonado del Banco República desde su apertura en 1897, participó en la construcción del Hotel Biarritz de Punta del Este e integró una compañía dedicada al transporte de pasajeros y cargas que conectaba Buenos Aires, Montevideo y el balneario, además de La Paloma e incluso puertos brasileños.

En 1909 se convirtió en el primer intendente de Maldonado y la avenida que heredó su apellido creció junto con el balneario.

Durante sus primeros tiempos llegó a ser la única calle pavimentada de Punta del Este y en 1937 abrieron algunos locales gastronómicos históricos como La Fragata, en Gorlero y calle 27, uno de los restaurantes y puntos de reunión que marcaron aquella época.

Entre sus habitués estuvo Aristóteles Onassis, el magnate naviero griego que contribuyó a alimentar la leyenda de una Punta del Este frecuentada por millonarios y personalidades internacionales.

Los festivales de cine de los años 50 profundizaron ese perfil y por el balneario pasaron figuras como Gina Lollobrigida, Joan Fontaine, Gérard Philipe e Yves Montand, mientras Punta del Este comenzaba a instalarse dentro del circuito internacional de celebridades.

Gorlero acompañó ese crecimiento con confiterías, hoteles, inmobiliarias, restaurantes y cines y así establecimientos como El España y el casino Nogaró formaban parte del recorrido habitual de quienes veraneaban en la Península.

Hasta apareció un verbo para describir el ritual como es el de "gorlerear", o salir a caminar por la avenida sin necesidad de tener otro plan.

Con los argentinos llegaron también los políticos

En los años 80 y 90, el café Il Greco, en Gorlero y calle 30, se convirtió en una parada habitual de dirigentes, empresarios y operadores argentinos que pasaban el verano en Punta del Este.

Durante la década menemista, sus mesas ganaron fama como escenario de conversaciones políticas que trasladaban a Uruguay parte de las tertulias de Buenos Aires.

El café terminó identificado como uno de los reductos estivales del menemismo y entre las figuras vinculadas con aquellas reuniones estuvo Carlos Corach, ministro del Interior y uno de los funcionarios de mayor poder durante la presidencia de Carlos Menem.

Pero el lugar atravesaba las fronteras partidarias y hasta Elisa Carrió también se convirtió años después en habitué de sus desayunos durante sus estadías en el balneario.

Il Greco cerró en 2013 después de 27 años y su desaparición marcó el final de una época en la que una parte de la vida social y política argentina durante el verano podía encontrarse alrededor de unas pocas mesas de Gorlero.

La primera transformación de magnitud en 30 años

La última gran intervención sobre la avenida se remonta a fines de los años 90 o más precisamente a 1998 cuando fue remodelada con un proyecto que amplió veredas y priorizó la circulación peatonal.

Desde entonces, Punta del Este se expandió mucho más allá de la Península y cambió la geografía de sus negocios.

La calle 20 ganó protagonismo como corredor de marcas y locales orientados a consumidores de alto poder adquisitivo.

La gastronomía avanzó hacia La Barra y Manantiales, mientras José Ignacio construyó su propio mercado de restaurantes, hoteles y propiedades premium y también aumentaron la población permanente y, especialmente, la cantidad de vehículos.

La obra actual intenta adaptar el tradicional centro de la Península a esa nueva escala.

Más estacionamiento y debate con los comerciantes

Los primeros trabajos se concentran entre las calles 30 y 27 y permitirán incorporar entre 28 y 30 nuevos lugares para estacionar en el área intervenida.

En este sentido, el alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, utilizó una frase para describir uno de los primeros resultados: "Donde antes había una vereda hoy hay 10 autos más estacionados".

La declaración resume también el motivo de la controversia si se tiene en cuenta que durante enero y los períodos de mayor ocupación, estacionar cerca del centro puede resultar difícil y el volumen de automóviles genera congestionamientos.

La administración considera que mejorar esa accesibilidad ayudará también a los comercios mientras que algunos empresarios de la zona tienen otra preocupación: aseguran que Gorlero funciona como paseo comercial y que cualquier modificación de las superficies destinadas a peatones puede alterar la cantidad de personas que circulan frente a vidrieras, bares y restaurantes.

En este sentido, Carballal reconoció los planteos de comerciantes, aunque defendió el proyecto por considerar que debe prevalecer el beneficio general de la zona.

Hasta McDonald's y Burger King debieron adaptarse

Antes de comenzar a modificar la avenida, la Intendencia avanzó sobre las ocupaciones del espacio público.

En junio pasado se abrió un procedimiento administrativo para regularizar instalaciones ubicadas sobre el tramo de Gorlero comprendido entre las calles 30 y 27 y en sectores de la calle 27.

La decisión alcanzó estructuras utilizadas por establecimientos gastronómicos y otros negocios y entre los locales que tuvieron que adaptarse al reordenamiento aparecen:

McDonald's

Burger King

La Pasiva

Bigote

El Mundo de la Pizza

Para el negocio gastronómico no es un detalle menor ya que las mesas y espacios exteriores permiten aumentar la capacidad durante las semanas en las que Punta del Este concentra su mayor volumen de clientes.

La nueva distribución modifica esa superficie en algunos sectores, mientras las autoridades confían en que una mayor disponibilidad de estacionamiento facilite el acceso de consumidores.

También cambia la forma de circular

El plan oficial incluye además cambios en El Mesana, la calle 24, cuyo sentido de circulación será alterado para generar una alternativa de salida de la Península y aliviar otras arterias.

A las modificaciones viales se sumarán reparaciones de cordones y veredas y una renovación progresiva de la infraestructura urbana y está previsto reemplazar columnas y mobiliario y cambiar la iluminación.

Las actuales luminarias frías serán sustituidas por luces cálidas, lo que modificará también la imagen nocturna del paseo como parte de las intervenciones que se establecen en un programa mayor de la administración Abella.

En ese sentido, se asignaron para mejorar la Avenida del Mar otros 103 millones de pesos uruguayos, con trabajos de ensanche, repavimentación, ciclovías, iluminación y mejoras pluviales.

También existen partidas para pavimentos, calles, veredas e infraestructura vial.

La histórica Plaza Artigas, donde funciona la feria artesanal, integra además el proceso de renovación previsto para Punta del Este.