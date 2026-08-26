Rafael Nadal se retiró del tenis y ahora construye un imperio de negocios fuera de las canchas

El extenista mantiene el control de su academia y diversificó sus inversiones hacia hoteles, educación, deporte, bienestar y nuevos proyectos

Rafael Nadal se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024, pero su actividad no se frenó. A los 40 años, el ganador de 22 títulos de Grand Slam atraviesa una nueva etapa en la que buena parte de su tiempo está dedicada a los negocios que construyó durante su carrera y a nuevos proyectos.

El eje de ese patrimonio es Aspemir, el holding de la familia Nadal que concentra diferentes sociedades e inversiones. Según las últimas cuentas difundidas, el grupo tenía participaciones en actividades vinculadas con el deporte, la hotelería, las inversiones y otros sectores.

En 2024, Aspemir obtuvo 14,5 millones de euros de beneficio, mientras que sus ingresos alcanzaron los 41,9 millones de euros. El resultado estuvo muy por debajo del extraordinario ejercicio 2023, cuando el holding registró 94,1 millones de euros de beneficio después de una operación vinculada con la academia de tenis de Nadal.

Rafael Nadal mantiene el control de su academia de tenis

Uno de los principales negocios de Nadal sigue siendo la Rafa Nadal Academy, fundada en su ciudad natal, Manacor, Mallorca. El complejo combina entrenamiento deportivo con educación y alojamiento y se convirtió en uno de los principales proyectos empresariales asociados con su nombre.

En 2023, Aspemir vendió el 44,9% de Centre Sportiu Manacor, la sociedad vinculada con la academia, al fondo español GPF Capital. Nadal mantuvo el 55,1% y, por lo tanto, conserva el control de la compañía.

La operación generó un fuerte resultado extraordinario para Aspemir. Las cuentas del holding reflejaron un beneficio de 94,1 millones de euros en 2023, mientras que el beneficio extraordinario asociado a la operación de la academia fue de aproximadamente 85,9 millones de euros.

La entrada de GPF Capital tuvo además un objetivo de expansión. El fondo aportó capital para acelerar el crecimiento internacional de un proyecto que Nadal mantiene bajo su control.

La academia de Manacor no se limita a las pistas de tenis. El complejo incluye programas deportivos, alojamiento, un colegio, restaurantes, spa, clínica y museo, lo que convierte al proyecto en un negocio que combina deporte, educación, turismo y bienestar.

El nuevo negocio que Nadal creó para llevar su academia al mundo

Después de su retiro, Nadal también avanzó en una nueva estructura para continuar con la expansión internacional de su proyecto deportivo.

En marzo de 2026 se conoció la creación de International Tennis Academies, una sociedad destinada a gestionar los centros de la academia fuera de Mallorca. El proyecto ya tiene presencia en mercados como Kuwait, México, Grecia, Hong Kong, República Dominicana y Brasil.

La nueva compañía mantiene la misma estructura accionaria que la sociedad de la academia, con Nadal y su holding como accionistas mayoritarios y GPF Capital como socio minoritario.

De esta manera, Nadal busca convertir el conocimiento desarrollado alrededor de su academia de Mallorca en un modelo que pueda replicarse en otros países.

ZEL: el negocio hotelero que creó junto a Meliá

El otro gran proyecto que conecta directamente la imagen de Nadal con los negocios es ZEL, la marca hotelera que creó junto con Meliá Hotels International.

La propuesta apunta a desarrollar hoteles inspirados en el estilo de vida mediterráneo, con espacios abiertos, gastronomía y una experiencia vinculada con el concepto de una casa mediterránea.

Meliá define a ZEL como una marca lifestyle creada junto con Nadal y orientada a desarrollar una nueva categoría dentro de su oferta hotelera.

El proyecto representa una diversificación importante porque lleva el nombre y la identidad de Nadal a un sector completamente diferente al tenis.

La marca comenzó con su primer establecimiento en Mallorca y posteriormente avanzó con nuevos hoteles. En 2026, la red ya contaba con cuatro establecimientos, de acuerdo con información publicada sobre la expansión empresarial del extenista.

Un patrimonio construido mientras todavía jugaba al tenis

La diversificación empresarial no comenzó después del retiro. Nadal empezó a construir su estructura de negocios durante su etapa como deportista profesional, aprovechando una marca personal que trascendió al tenis.

El holding Aspemir concentra buena parte de esas inversiones y llegó a tener un patrimonio de 341,5 millones de euros después del extraordinario resultado de 2023.

Ese año, la venta de una participación de la academia produjo un salto excepcional en las ganancias. Por eso, la cifra de 94,1 millones de euros no representa un ingreso anual recurrente del negocio, sino un ejercicio extraordinario marcado por esa operación corporativa.

Del tenis a los negocios

La salida del circuito profesional modificó la rutina de Nadal, pero no su necesidad de mantenerse activo. En una entrevista con CNBC, el extenista explicó que necesita tener objetivos y que su nueva etapa está vinculada con proyectos empresariales en sectores que conoce y con los que tiene una relación personal.

Su padre, Sebastián Nadal, también tuvo una influencia importante en esa visión empresarial. El extenista contó que desde pequeño observó su dedicación al trabajo y que ese ejemplo fue una de sus principales inspiraciones.

Así, casi dos años después de su último partido profesional, Nadal mantiene una presencia activa en el mundo empresarial. Su principal proyecto continúa siendo la academia que lleva su nombre, pero el mapa de negocios ya abarca hoteles, educación, deporte, bienestar y expansión internacional.

La estrategia muestra que el retiro de las canchas no significó el final de su carrera profesional, sino el comienzo de una etapa diferente. Es decir, utilizar una marca construida durante más de dos décadas en el tenis para desarrollar negocios que puedan continuar creciendo mucho después de su último partido.