Es otra salida al mercado con títulos ajustados por CER y los elegidos para intervenir son Galicia; Santander; Ciudad, Balanz; Allaria; Facimex y Puente

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una nueva emisión de deuda y ya eligió a las siete entidades financieras que participarán de la operación.

Se trata de Banco Galicia; Banco Ciudad; Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Allaria; Facimex Valores y Puente Hnos., que actuarán como agentes colocadores de los nuevos títulos Clase 24.

El avance quedó formalizado mediante la Resolución 3691 del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial de la Ciudad.

La norma designa a las entidades para la ejecución de operaciones de crédito público y aprobó la documentación vinculada con la emisión.

De acuerdo a la resolución, los nuevos títulos estarán denominados e integrados en pesos, su capital se actualizará por CER y pagarán una tasa de interés fija adicional.

Todavía no están definidos el monto que buscará captar la Ciudad, la tasa definitiva ni el plazo de vencimiento, ya que la cifra de u$s4.065,95 millones que aparece en el prospecto no corresponde al tamaño de esta colocación.

Se trata del límite nominal acumulado del Programa de Financiamiento en el Mercado Local dentro del cual se realiza la operación.

La selección de las entidades financieras comenzó antes de la resolución publicada esta semana y según la documentación oficial, las cartas de selección fueron cursadas el 27 de julio y las aceptaciones de los agentes se produjeron entre el 27 y el 29 de ese mes.

Cuál será la tarea de los siete elegidos

La nómina combina bancos con sociedades especializadas en el mercado de capitales y sus tareas incluirán los esfuerzos de oferta pública, la distribución entre potenciales inversores del prospecto y del suplemento correspondiente a la Clase 24 y la recepción de las órdenes durante el período de subasta.

La documentación prevé que las órdenes sean ingresadas mediante SIOPEL, el sistema electrónico operado por A3 Mercados.

También contempla la publicación del aviso de suscripción y posteriormente de los resultados de la colocación, mientras que los títulos tendrán solicitud de listado en BYMA y de negociación en A3 Mercados.

Con esa estructura preparada, quedan pendientes las condiciones económicas centrales de la operación ya que el suplemento incorporado al expediente mantiene abiertos los casilleros correspondientes al monto inicial, su posible ampliación, la tasa y el número de meses hasta el vencimiento.

La próxima colocación cambia el dólar por el CER

La Clase 24 tendrá una estructura diferente de las dos grandes emisiones realizadas recientemente por la Ciudad.

En noviembre de 2025, el gobierno porteño emitió u$s600 millones de la Serie 13, con una tasa anual del 7,8% y vencimiento en noviembre de 2033.

En mayo de este año colocó otros u$s500 millones de la Serie 14, a una tasa del 7,05% y con vencimiento en mayo de 2036.

Fueron, en conjunto, u$s1.100 millones emitidos en menos de seis meses que fueron destinados a amortizar deuda existente.

La Clase 24, en cambio, estará denominada en moneda local y el capital se actualizará mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia y sobre ese monto se calculará la tasa fija que determine la colocación.

De esa forma, la nueva obligación no estará denominada directamente en dólares, aunque su capital quedará sujeto a la evolución del CER durante la vigencia de los títulos.

El destino de los fondos todavía está por definirse

El gobierno porteño tampoco determinó todavía un destino único para los recursos de la Clase 24.

El Programa de Financiamiento contempla diferentes usos según las autorizaciones correspondientes.

Entre ellos aparecen inversiones en infraestructura de distintos ministerios, proyectos vinculados con la red de subterráneos y operaciones de administración o amortización de deuda.

El destino específico de los fondos obtenidos con la nueva clase deberá surgir de las condiciones definitivas de la emisión.

Cabe recordar que la capacidad para realizar nuevas operaciones fue ampliada por la Legislatura con la La Ley 6.861 que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos o emitir títulos en el mercado local o internacional por hasta u$s375 millones o su equivalente en otras monedas.

Por separado, la Ley 6.751, con las modificaciones introducidas por la Ley 6.860, habilitó operaciones en el mercado local por hasta u$s75 millones o su equivalente.

Esas autorizaciones se incorporaron al Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley 4.315 y con las sucesivas ampliaciones, el límite nominal del programa llegó a u$s4.065,95 millones o su equivalente en otras monedas o unidades de valor.

Deuda que sigue denominada en dólares

El prospecto utilizado para preparar la nueva colocación también actualiza la situación del endeudamiento porteño.

Al 30 de junio pasado, la deuda pública directa pendiente se estimaba en $2,94 billones, de los cuales $2,91 billones correspondían a obligaciones denominadas en dólares y $34.871,9 millones a deuda en pesos.

La proporción en moneda estadounidense alcanzaba así al 98,8% del total, según las cifras preliminares incluidas por la propia Ciudad en el documento.

El prospecto también informa que, a esa fecha, el gobierno porteño no contaba con acuerdos de cobertura o instrumentos similares para cubrir la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio derivada de sus títulos denominados en dólares.

Dentro de ese stock permanece un vencimiento de la Serie 12 con una emisión original que fue realizada en 2016 por u$s890 millones y contempló tres cuotas de amortización.

La Ciudad pagó la primera en junio de 2025 y la segunda en junio de este año, por un total de u$s593,27 millones y quedaban pendientes u$s276,72 millones al 30 de junio, cuya cancelación final está prevista para el 1° de junio de 2027.

En el Programa de Financiamiento en el Mercado Local, por su parte, los títulos Clase 23 son los que permanecen pendientes de cancelación, con un saldo de $30.809,9 millones y vencimiento en febrero de 2028.

El déficit que cambió el escenario fiscal

La nueva operación también se prepara después de un cambio en el resultado de las cuentas de la Ciudad.

El prospecto informa que el gobierno porteño había registrado un superávit general de $115.502,8 millones en 2022; $213.671,6 millones en 2023 y $306.684 millones en 2024.

En 2025, en cambio, cerró con un déficit de $405.431,4 millones y la documentación atribuye ese resultado principalmente a demoras en la recepción de transferencias federales.

Para este 2026, el presupuesto contempla un resultado general positivo de $5.893,5 millones; también asigna $267.058,6 millones al pago de intereses y $532.004,6 millones al pago de deuda.

Pese al cambio en las cuentas, los indicadores incluidos en el prospecto muestran que la Ciudad continúa dentro de los parámetros previstos por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

El servicio de deuda equivale al 3,6% de los recursos corrientes, por debajo del límite del 15%, mientras que la Clase 24 será la próxima operación dentro de esa estrategia de financiamiento.