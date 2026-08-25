Lejos de la música, el otro negocio de Abel Pintos vinculado al campo

Reconocido como una de las figuras más importantes de la música popular argentina, Abel Pintos consolidó una faceta empresarial e inclusiva que trasciende por completo los escenarios. A través de la firma Plan Divino, la cual lidera en sociedad con el productor Marcelo González, el cantante bahiense diversificó sus inversiones hacia el sector agroindustrial sustentable con la producción de frutos secos. La iniciativa, que nació hace más de dos años con foco en la nuez pecán en la provincia de Buenos Aires, continúa sumando pasos de expansión con el cultivo de pistachos y olivos en la provincia de Mendoza.

El punto de partida de este recorrido fue el Establecimiento La Matera, un predio ubicado en la localidad de Mercedes. En este lugar, Pintos y sus socios comenzaron con la plantación de nogales hasta edificar un ecosistema productivo integral que abarca un vivero sustentable y la incorporación de maquinaria especializada para cubrir todas las etapas del ciclo agrícola. El vínculo del artista con la nuez pecán —fruto originario de América del Norte que fue introducido en el país por Domingo Faustino Sarmiento y hoy se cultiva en 13 provincias— lo llevó a ser nombrado embajador nacional de este producto, destacándose su rol activo al recorrer viveros, planificar cultivos y aliarse con firmas históricas del sector como el Vivero Santa María de Entre Ríos.

Abel Pintos, en su campo Establecimiento La Matera, donde se plantan nueces pecan

Abel Pintos, en acción solidaria: un Campo Escuela Recreativo y la integración con la salud mental

Uno de los pilares fundamentales del establecimiento bonaerense es su "Campo Escuela Recreativo", un espacio pedagógico concebido para compartir conocimientos sobre la preservación ambiental, el compostaje y la producción sustentable con personas de todas las edades. Quienes participan del proyecto pueden involucrarse directamente en el ciclo completo de las especies, promoviendo el cuidado de la tierra y la unión generacional. Para dar vida a esta estructura, el proyecto sumó colaboraciones estratégicas con referentes del sector como Arletazz Hidráulica, Dyfma y Dynamic Energy.

A la propuesta educativa y agrícola se le añadió además un fuerte compromiso social a través de la firma de un convenio de colaboración junto al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante el programa "Manos en la Tierra", la plantación de nogales y el mantenimiento de huertas se transformaron en un abordaje terapéutico de terapia ocupacional. La iniciativa busca que personas con padecimientos de salud mental adquieran rutinas compartidas, regulen sus emociones y fortalezcan su autoestima a través del contacto directo con la naturaleza para favorecer su posterior reinserción social.

Abel Pintos y el campo: la apuesta por el pistacho y el futuro familiar

Con el modelo de Mercedes afianzado, Pintos decidió trasladar esta experiencia hacia la región de Cuyo. La sociedad adquirió 93 hectáreas de campo en el distrito San Francisco, dentro del departamento mendocino de Lavalle. Con la dirección técnica del ingeniero agrónomo Fernando Lapolla, la finca fue seleccionada por sus ventajas logísticas —como la cercanía a la ruta, al aeropuerto y la disponibilidad de derecho a agua— para desarrollar un polo abocado a la producción de pistachos y la recuperación de plantas de olivo, manteniendo el espíritu educativo y sustentable de la iniciativa original.

A sus 30 años de carrera musical, el cantante define este momento como un nuevo punto de partida impulsado por la idea de construir un legado duradero junto a su esposa, Mora Calabrese. "En esa predisposición de aprendizaje está la certeza de que estoy comenzando algo de nuevo. La diversificación tiene que ver con poder generar espacios y universos posibles para el desarrollo futuro de mis hijos; me hace mucha ilusión que crezcan con opciones", concluyó Pintos sobre su pasión por la biología, la agricultura y el cuidado del medioambiente.